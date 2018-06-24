إنجلترا تسحق بنما وتتأهل إلى الدور الثاني بالمونديال رفقة بلجيكا

هسبورت من الرباط

تأهل المنتخب الإنجليزي إلى دور الستة عشر بكأس العالم لكرة القدم، برفقة المنتخب البلجيكي، بعد فوزه الكبير على منتخب بنما 6 ـ1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد في الجولة الثانية من المجموعة السابعة.

وأنهى المنتخب الإنجليزي الشوط الأول متقدما بخمسة أهداف نظيفة سجلها جون ستونز (هدفين) في الدقيقتين الثامنة و40 وهاري كين (هدفين من ركلتي جزاء) في الدقيقتين 22 والأولى من الوقت بدل الضائع وجيسي لينجارد في الدقيقة 36.

وفي الشوط الثاني،سجل هاري كين الهدف السادس للمنتخب الإنجليزي والثالث له في المباراة في الدقيقة 62 قبل أن يسجل فيليبي بالوي هدف منتخب بنما الوحيد في الدقيقة 78.

ويعد هدف بالوي هو الأول لمنتخب بنما في نهائيات كأس العالم لاسيما وأن هذه المشاركة هي الأولى له في المونديال.

ورفع المنتخب الإنجليزي رصيده إلى ست نقاط ليتساوى مع المنتخب البلجيكي ، وظل منتخب بنما بلا نقاط في المركز الرابع الأخير بفارق الأهداف خلف منتخب تونس.

وبهذا، تأهل منتخبا بلجيكا وإنجلترا لدور الستة عشر رسميا، فيما ودع منتخبا تونس وبنما منافسات البطولة.

وستكون مباراة الجولة الأخيرة بين المنتخبين الإنجليزي والبلجيكي المقرر إقامتها يوم الخميس المقبل في الجولة الثالثة لتحديد من منهما سيصعد كأول المجموعة، فيما ستكون مباراة منتخب بنما مع نظيره التونسي التي ستقام في ذات التوقيت، مجرد تحصيل حاصل.

وكان المنتخب الإنجليزي فاز على نظيره التونسي في الجولة الأولى 2 / 1 فيما خسر منتخب بنما في مباراته الأولى أمام نظيره البلجيكي صفر / 3.