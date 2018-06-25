خبير مغربي: الحكم الأمريكي "جيجر" داهية ماكر يميل إلى البرتغاليين

هسبريس - عبد السلام الشامخ

قال رشيد لشهب، عضو الجمعية الوطنية الأمريكية للمدربين المحترفين (United Soccer Coaches)، إن مارك جيجر، الحكم الأمريكي الذي أدار أطوار مباراة منتخبي البرتغال والمغرب، "معروف داخل الأوساط الأمريكية الرياضية بذكائه الخارق وبدهائه ومكره اللامحدود؛ إذ يسْتطيع أن يُغيِّر من معادلات الكرة رأساً على عقب"، وأضاف: "اشتغلت معه خلال مُقابلتين قبل أن يُصبح حَكَماً وطنياً معتمداً لدى الولايات المتحدة وكنتُ أقدِّم له المساعدة غير ما مرة".

وأبرز الحكم المغربي الذي يُقِيمُ في نيو جرسي بالضاحية النيويوركية، وهي المنطقة نفسها التي يُمارس فيها الحكم الأمريكي مهامه الرياضية، في تصريح خصَّ به جريدة هسبريس الإلكترونية، أن "مارك جيجر، الذي أدار اللقاء وحرم المنتخب المغربي من ضربة جزاء محققة في النصف الأول من المباراة، بعد تدخل عنيف من مدافع برتغالي في حق مهاجم المنتخب خالد بوطيب، يتمتع بسمعة "طيبة" داخل الأوساط الرياضية الأمريكية"، وتابع: "هو قليل الكلام ويجيد لغة العيون".

وتابع لشهب المُزداد في الرباط سنة 1966، قبل أن ينتقل إلى بلاد العم سام ليشتغل إطارا ماليا ضمن إحدى شركات السيارات العالمية، وهو حكم مُعتمد منذ 2003، أن "أصول الحكم الأمريكي من ألمانيا، ولديه قرابات مع البرتغال، ويميل إلى البرتغاليين"، بتعبير الحكم المغربي الذي جاورَ مارك جيجر داخل المستطيل الأخضر، مضيفا: "قبل أن يصير مدرباً وطنياً كان يعيش في الحي البرتغالي في نيو جرسي في منطقة تدعى areabound وهناك تعلَّم مبادئ التحكيم مع عدد من الأطر البرتغالية والاسبانية التي صنعت مجده ونجاحه في ما بعد".

وأقرَّ المدرب المغربي الذي يعرض خبراته على الفئات الصغرى داخل الملاعب الأمريكية بأن "الحكم الأمريكي ارتكب أخطاء فظيعة، وحرم المنتخب من ركلتي جزاء مستحقتين"، مورداً: "لا يجب أن نلوم اللاعبين والمدرب هيرفي رونار" قبل أن يتوقف عند "الخطأ الذي وقع فيه الوفد المغربي؛ إذ لم يكلف فريقا خاصا يعمل على تتبع مسار الحكم ومن أين قدم وما هي خلفياته، لأن المقابلة لا تبدأ يوم اللقاء وإنما قبل ذلك بكثير".

وكان الناخب الوطني، هيرفي رونار، أشارَ، بعد المباراة، إلى أن التحكيم لم يكن في الموعد، وطالب بإعادة مجموعة من اللقطات، بما فيها لقطة الهدف التي منحت الفوز للمنتخب البرتغالي، ومن ثمّة يمكن الحُكم بشكل عادل. الأمر نفسه أكّده لاعب المنتخب الوطني نبيل درار، الذي تساءل بدوره عن جدوى تقنية "الفيديو" في مباراة البرتغال إذا لم يعد الحكم إليها من أجل التأكد من صحة القرار.

وكان نور الدين أمرابط، لاعب المنتخب الوطني، قد هاجم، في تصريحات صحافية تلت مباراة البرتغال، الحكم الأمريكي، وقال: "لا أعرف ما فائدة الحكم الأمريكي في اللقاء، لقد أظهر إعجابا شديدا برونالدو. وسمعت من بّيبّي في الشوط الأول أن الحكم طلب الحصول على قميص أفضل لاعب في العالم، أعتقد أننا في كأس العالم ولسنا في سيرك".

ولم يتأخَّر ردُّ الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على اتهامات لاعبي المنتخب الوطني بشأن الأداء التحكيمي للأمريكي مارك جيجر، موضحا أن "حكام الفيفا يخضعون لتعليمات واضحة في ما يتعلق بسلوكهم وعلاقاتهم مع الفرق المشاركة في منافسات كأس العالم 2018 في روسيا"، رافضا في هذا الصدد "تصريحات لاعبي المنتخب"، معتبرا المقابل أن "الحكم الأمريكي أدار المباراة بشكل مثالي وبطريقة مسؤولة واحترافية".