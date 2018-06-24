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الرئيسية | رياضة | الحضري ينفي إثارة المشاكل داخل منتخب مصر

الحضري ينفي إثارة المشاكل داخل منتخب مصر

الحضري ينفي إثارة المشاكل داخل منتخب مصر
هسبريس - متابعة
الأحد 24 يونيو 2018 - 23:28

نفى قائد المنتخب المصري عصام الحضري اليوم أن يكون قد أثار أي مشكلات قبل مواجهة روسيا في الجولة الثانية بالمجموعة الأولى في كأس العالم 2018 والتي خسرها فريقه بثلاثة أهداف لواحد.

وكانت تقارير قد تواردت حول أن الحضري أثار مشكلات ليشارك أساسيا ويحطم الرقم القياسي المسجل باسم الكولومبي فاريد موندراجون كأكبر لاعب يشارك في مباراة بالمونديال.

ونفى الحضري اليوم في مؤتمر صحفي قبل مواجهة السعودية غدا في الجولة الثالثة بالمجموعة الأولى اثارته لمشكلة قبل مباراة روسيا بقوله " لو كنت قد أثرت مشكلات لما كنت موجودا هنا الآن".

وعن مباراة غد صرح "كل المباريات مهمة ومنها مباراة السعودية. اللاعبون على أتم استعداد نتمني التوفيق. هذه هي كرة القدم. أحيانا لا توفق في طريقك. لم يقصر أحد من اللاعبين".

وأعرب الحضري عن رغبته في تحقيق الرقم القياسي ليصبح أكبر لاعب يلعب في المونديال لأن هذا الرقم سيحسب لمصر قبل أن يكتب باسمه الشخصي، على حد تعبيره.

وعن أجواء مدينة فولجوجراد التي ستخضن مباراة غد قال "وصلنا أمس فقط هي مدينة جميلة وربما تكون حارة بعض الشيء وبها رطوبة عالية لكن نحن مستعدين للمباراة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - متتبع الأحد 24 يونيو 2018 - 23:55
اظن ان مصر كانت تفتقد لقائد في الملعب وهو ما كان يؤديه الحضري بالضغط و تحفيز الاعبين.
السؤال هو مصر وصلت لنهاية كاس افريقيا السابقة بسبب الحضري و تاهلت لكاس العالم بسبب صلاح و الحضري. فلماذا تركه مع البدلاء.
منتخب مصر دفع اخطاء مدربه الفاشل لو كان مدرب مصري لكان الاداء افضل بكثير.
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7
2 - معقد الاثنين 25 يونيو 2018 - 00:01
مشاكل في منتخب مصر ومشاكل في منتخب المغرب هذا هو حال العرب والعالم يضحك عليهم الكرة رياضة يتقنها الناس الذين يعملون بجد و اخلاص حبا في اوطانهم و سمعتها وليس العرب المعروفون بالغش والمحسوبية والنفاق وعدم تحمل المسئولية تعلموا من السنغال و نيجيريا فهما مثال حي لتقدم كرة القدم
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