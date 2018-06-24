الحضري ينفي إثارة المشاكل داخل منتخب مصر

هسبريس - متابعة

نفى قائد المنتخب المصري عصام الحضري اليوم أن يكون قد أثار أي مشكلات قبل مواجهة روسيا في الجولة الثانية بالمجموعة الأولى في كأس العالم 2018 والتي خسرها فريقه بثلاثة أهداف لواحد.

وكانت تقارير قد تواردت حول أن الحضري أثار مشكلات ليشارك أساسيا ويحطم الرقم القياسي المسجل باسم الكولومبي فاريد موندراجون كأكبر لاعب يشارك في مباراة بالمونديال.

ونفى الحضري اليوم في مؤتمر صحفي قبل مواجهة السعودية غدا في الجولة الثالثة بالمجموعة الأولى اثارته لمشكلة قبل مباراة روسيا بقوله " لو كنت قد أثرت مشكلات لما كنت موجودا هنا الآن".

وعن مباراة غد صرح "كل المباريات مهمة ومنها مباراة السعودية. اللاعبون على أتم استعداد نتمني التوفيق. هذه هي كرة القدم. أحيانا لا توفق في طريقك. لم يقصر أحد من اللاعبين".

وأعرب الحضري عن رغبته في تحقيق الرقم القياسي ليصبح أكبر لاعب يلعب في المونديال لأن هذا الرقم سيحسب لمصر قبل أن يكتب باسمه الشخصي، على حد تعبيره.

وعن أجواء مدينة فولجوجراد التي ستخضن مباراة غد قال "وصلنا أمس فقط هي مدينة جميلة وربما تكون حارة بعض الشيء وبها رطوبة عالية لكن نحن مستعدين للمباراة".