مونديال 2018 .. إسبانيا تستعرض فلسفتها الكروية أمام المغرب

هسبريس – أ.ف.ب (كاريكاتير: مبارك بوعلي)

بعدما طمأن إيسكو، لاعب وسط ريال مدريد، الإسبان بأن منتخبهم الوطني لكرة القدم موحد و"أقوى في الشدائد"، قبل لقاء إيران في مونديال روسيا 2018، يؤمن هذه المرة بضرورة التمسك بالفلسفة الناجحة التي قادت "لا روخا" إلى إحراز لقب 2010 في جنوب أفريقيا، للخروج بالنتيجة المرجوة خلال المباراة المصيرية أمام المغرب في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية المقرر إجراؤها اليوم الإثنين.

وافتتح منتخب "لا روخا" مشواره في المونديال بتعادل مع البرتغال (3-3)، قبل أن يفوز على إيران (1-صفر)، وهو في حاجة إلى نقطة واحدة على الأقل من موقعة كالينينغراد أمام المغرب لحجز بطاقته للدور ثمن النهائي.

يدرك صانع العاب النادي الملكي مدى أهمية اللقاء المنتظر؛ لذا قال أمام الصحافيين: "علينا أن نؤمن حتى النهاية بأسلوب اللعب الذي يميزنا".

وتابع: "علينا أن نلعب، أن نمرر الكرة كثيرا وأن نحتفظ بها. في حال لعبنا بسرعة في كل أرجاء الملعب سوف نخلق الفرص".

وهيمنت إسبانيا على الكرة العالمية والأوروبية بإحرازها ثلاثية تاريخية (مونديال 2010 وكأس أوروبا 2008 و2012)، مع أسلوب لعب يعتمد على الاحتفاظ بالكرة والتمريرات القصيرة، الذي ما بات يعرف بـ "تيكي-تاكا".

وإلى جانب زميليه في ريال مدريد لوكاس فاسكيز وماركو اسنسيو، يمثل إيسكو جيلا كرويا جديدا من المواهب الإسبانية يسعى على تعويض الفراغ الذي خلفه اعتزال لاعب خط الوسط الأسطورة تشافي هرنانديز.

يخوض إيسكو أول مسابقة عالمية وهو يعرف مدى أهمية هذه اللحظة؛ لذا يقول: "هي مشاركتي الأولى في بطولة عالمية كبيرة مع المنتخب الوطني. أشعر بالراحة ولكن الأمر أسهل مع وجود كل اللاعبين الكبار في الفريق".

وأمتع إيسكو، الذي يلعب خلف المهاجم دييغو كوستا، عشاق الكرة الإسبانية في مونديال روسيا بلمساته السحرية ورؤيته الثاقبة للملعب، ولكن الجميع في "لا روخا" يدركون أن المهمة لم تنجز بعد. فعلى الرغم من أن المنتخب الإسباني بإمكانه أن يكتفي بتعادل من مباراته أمام المغرب، إلا أنه سيسعى جاهدا إلى حصد النقاط الثلاث وتسجيل أكبر عدد من لأهداف لضمان صدارة المجموعة وكي لا يدخل في حسابات معقدة عندما يلتقي منتخب البرتغال نظيره الإيراني في مباراته الأخيرة أيضا في سامارا.

وتحاول إسبانيا أيضا تخطي الهزة التي تلقتها قبل يومين من مباراتها الأولى، بإقالة المدرب جولن لوبيتيغي على خلفية إعلان انتقاله إلى ريال مدريد بعد المونديال، والاستعانة بمدير المنتخب فرناندو هييرو لتسلم المهمة.

وطالب هييرو لاعبيه بعدم الاستخفاف بمنتخب المغرب الذي ما زال رصيده خاليا من النقاط وودع المسابقة، وقال: "إنها كأس العالم، ولن تكون هناك مباراة واحدة سهلة. يمكننا أن نتحسن وآمل أن نستمر في الفوز، ولكن لا أحد يمنح أي شيء بسهولة".

وأضاف: "في مجموعات أخرى تأهلت بعض المنتخبات (لثمن النهائي)، ولكن مجموعتنا قوية جدا. لا خيار لدينا سوى حصد النقاط الثلاث أمام المغرب".

مباراة حفظ الشرف

لا يأتي كلام هييرو من فراغ، لأن المنتخب المغربي الذي قدم أحد أفضل العروض في المونديال الحالي، ليس لديه ما يخسره وسيلعب لتأكيد عروضه وفك نحس المباراتين اللتين خسرهما بهدفين قاتلين أمام إيران (صفر-1) عندما سجل مهاجمه عزيز بوحدوز هدفا عن طريق الخطأ في مرمى منتخب بلاده (90+5)، والبرتغال بهدف لنجمه كريستيانو رونالدو (4)، علما أنه كان الأفضل في المباراتين.

وأكد مدرب المغرب، الفرنسي هيرفيه رونار، في تغريدة عبر "توتير"، أن مباراة أسود الأطلس ضد إسبانيا ستكون "لحفظ الشرف"، "إسبانيا... آخر خطوة في كالينينغراد... لنحفظ شرفنا معا جميعا.. ديما (دائما) المغرب".

من جهته، قال مهاجم ليغانيس الإسباني نور الدين أمرابط إن "مباراة إسبانيا ستكون صعبة نظرا لأن المنتخب الإسباني قوي ويضم لاعبين ممتازين".

وأضاف أمرابط، أحد 5 لاعبين يلعبون في إسبانيا (حارسا المرمى ياسين بونو ومنير المحمدي والمدافع أشرف حكيمي ولاعب الوسط فيصل فجر)، محذرا الإسبان: "أسود الأطلس لن يخرجوا خاويي الوفاض من المونديال".

وتكتسي المباراة أهمية خاصة للمدافع أشرف حكيمي كونه سيواجه زملاءه في ريال مدريد، خاصة قائده سيرخيو راموس ومنافسيه على مركز الظهير الأيمن داني كارفاخال وناتشو فرنانديز، ولاعبي الوسط ايسكو وماركو اسينسيو، والمهاجم لوكاس فاسكيز.

وقال حكيمي": "سألعب ضد زملائي في الفريق، وهذا يجعل هذه المباراة مميزة للغاية، لكن لا مكان للصداقة في الملعب".