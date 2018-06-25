لاعبون مغاربة يطرقون باب اعتزال اللعب الدولي مع "أسود الأطلس"

محمد أمين متبار من كالينينغراد*

يبدو أن عددا من الدوليين المغاربة الذين ينشطون حاليا في الفريق الوطني المغربي ويشاركون رفقة "أسود الأطلس" في نهائيات كأس العالم الجارية في روسيا، ينتظرون إسدال الستار عن المشاركة المغربية في "المونديال" من أجل إعلان اعتزالهم اللعب دوليا.

ولمح خالد بوطيب، في تصريح له قبل مواجهة إسبانيا اليوم الاثنين، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات في كأس العالم، إلى وجود مجموعة من اللاعبين الذين قد سيضعون حدا لمسارهم رفقة المنتخب بسبب تقدمهم في السن ورغبتهم في فسح المجال أمام مجموعة من اللاعبين الشباب الصاعدين.

وأوضح مهاجم الفريق الوطني المغربي أن المجموعة الحالية يجب أن تظل مجتمعة من أجل الاستعداد للقادم من المنافسات، وأبرزها نهائيات كأس أمم إفريقيا 2019 بالكاميرون، مؤكدا أنه لا خوف على مستقبل المنتخب بوجود لاعبين مميزين ما زالوا صغارا في السن.

وكان امبارك بوصوفة قد تحدث في أكثر من مناسبة عن وجود الخلف ضمن قائمة الفريق الوطني المغربي مثل أمين حارث ويوسف آيت بناصر وسفيان أمرابط، في إشارة إلى قرب انتهاء مسيرته الدولية رفقة بعض اللاعبين الذين تجاوزوا الثالثة والثلاثين من العمر.

ويظل امبارك بوصوفة وكريم الأحمدي هما الأقرب إلى مغادرة المنتخب مستقبلا بالنظر إلى تقدمهما في السن، في وقت أثار فيه المهدي بنعطية الشكوك حول إمكانية مواصلته رفقة "الأسود" بعد أن أشار إلى أن مصيره سيتحدد بعد مباراة إسبانيا، خاصة بعد التصريح القوي الذي أدلى به بعد مباراة البرتغال وكشف عبره عن وجود مشاكل مع مقربين من المنتخب، في إشارة منه إلى مصطفى حجي، عضو الطاقم التقني.

* لمزيد من أخبار الرياضة والرياضيين زوروا Hesport.Com