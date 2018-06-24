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الرئيسية | رياضة | مدرب المنتخب يعد بخروج "الأسود" مرفوعي الرأس بعد ظلم التحكيم

مدرب المنتخب يعد بخروج "الأسود" مرفوعي الرأس بعد ظلم التحكيم

مدرب المنتخب يعد بخروج "الأسود" مرفوعي الرأس بعد ظلم التحكيم
محمد أمين متبار من كالينينغراد*
الأحد 24 يونيو 2018 - 16:30

اعتبر الناخب الوطني هيرفي رونار أنه يشعر بالغبن وهو يحضر للمباراة الثالثة في المجموعة أمام المنتخب الإسباني، بعد أن تم إقصاء المنتخب قبل المباراة الأخيرة "بطريقة غير عادلة"، حسب وصفه، معتبرا في الآن ذاته أن النخبة الوطنية ستواجه منتخبا عملاقا لا يستهان به في المباراة الأخيرة لها في "مونديال 2018".

وقال رونار: "على المجموعة التركيز على المواجهة بشكل أكبر من أجل إنهاء المنافسة بشرف والظهور بشكل جيد والحفاظ على كرامة المنتخب"، مردفا أن "الأمر الصعب هو أنه علينا اللعب ونحن نعرف أننا سنحزم حقائبنا لنغادر بعدها مباشرة. نحن نشعر بحزن عميق، علينا التعامل مع المباراة بشكل ذكي وأن نكون جاهزين مئة في المائة للقاء".

وتابع رونار: "الجمهور المغربي حزين جدا بعد الخسارة أمام إيران والبرتغال، يجب أن نعمل كل ما في وسعنا جميعا من أجل إسعاد الجماهير المغربية"، وعاد ليتحدث عن مباراة البرتغال قائلا: "عندما يعيدون شريط مباراة البرتغال سيعلمون لماذا نشعر بالظلم، فقد احتسب الحكم هدفا غير مشروع لوجود خطأ على بّيبّي، كما أن الأخير لمس الكرة بيده وكنا نستحق ركلة جزاء واضحة، حيث أعلن حكام آخرون عن مثلها في مباريات أخرى بالمونديال الجاري حاليا".

وتساءل مدرب المنتخب عن سبب الكيل بمكيالين خلال مباريات كأس العالم، مضيفا أنه بالرغم من العوامل المذكورة التي أثرت في النتيجة، إلا أن الفريق الوطني قدم مباراة كبيرة وسيطر طولا وعرضا على بطل أوروبا، وكان قريبا من الخروج فائزا في هذا اللقاء.

وعن جاهزية أمرابط لمباراة الغد، أوضح المدرب الفرنسي أن اللاعب جاهز من الناحية البدنية في انتظار معاينة جوانب أخرى، مشيرا في الآن ذاته إلى أن أمرابط قادر على المشاركة في "حرب" إذا ما طُلِب منه ذلك، ونوه بإمكانياته الفنية والبدنية وأهميته داخل التشكيل الأساسي للمنتخب، وقال: "سنعاين هذا المساء إذا كان سيحضر رفقة زملائه في مباراة الغد، نتمنى أن يكون بالمعنويات نفسها والحماس ذاته لمساعدة المجموعة".

وأضاف رونار أنه لن يلقي اللوم على أسماء معينة في خط الهجوم لعدم زيارة شباك إيران والبرتغال، مضيفا أن الأهداف تأتي بعمل المجموعة كاملة وليس اعتمادا على عنصر واحد فقط، مشيرا إلى أنه لن يتحدث عن هذه التفاصيل الآن ولن يقوم بعمل الصحافة.

وتابع: "نعلم أن دييغو كوستا، مهاجم إسبانيا، قد يقوم ببعض الاستفزازات للمدافعين المغاربة، لقد حذرت اللاعبين من ذلك، يجب التعامل معه والحذر منه، لكن لي الثقة الكاملة في حكام مباراة الغد من أجل التعاطي مع هذا الوضع".

ووجه هيرفي رسالة شكر للجمهور المغربي بعد حضوره المكثف في مباراتي إيران والبرتغال، مشيرا إلى أن الإحساس في الملعب أثناء عزف النشيد الوطني لا يوصف، معربا في الآن ذاته عن أمله في أن تحضر الجماهير بكثافة أمام المنتخب الإسباني من أجل مساعدة اللاعبين على اللعب مثل "الأسود" رمز المنتخب المغربي.

وأكد رونار أنه يحس بالفخر بعد مدة سنتين ونصف السنة التي قضاها على رأس الطاقم التقني للمنتخب، ومصاحبته في التطور، مضيفا أن التحسن في أداء النخبة الوطنية لم يأت بعصا سحرية، بل بالعمل الذي قام به الجميع طيلة الفترة الماضية، معبرا في الوقت عينه عن سعادته بهذه التجارب على رأس المنتخب المغربي.

وتحدث رونار أيضا عن الحالة الصحية ليوسف آيت بناصر، موضحا أن اللاعب تعرض للإصابة منذ أيام، وخضع لفحوصات مدققة، وطلب فريقه عودته السريعة من أجل استكمال العلاج.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (28)

1 - افران الاطلس المتوسط الأحد 24 يونيو 2018 - 16:53
مدرب المنتخب يعد بخروج "الأسود" مرفوعي الرأس بعد ظلم التحكيم كيف لي صرا صرا فات الفوت لربيط ديما عنده الحق البكا مورا الميت خصارة . باقي لكم الفريق الاسباني وانتهت حكايتكم
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-66
2 - عبد الباسط الأحد 24 يونيو 2018 - 16:55
أتحدى أي واحد من جمهور إيران و البرتغال ان يعيد مشاهدة المقابلتين بعكس جمهور المغربي سيستمتع بإعادة المشاهدة رغم النتيجة .
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50
3 - عبدو الأحد 24 يونيو 2018 - 16:55
الى بغيت تربح لعب فيصل فجر و بوطيب الكعبي في الهجوم ان شاء الله ربحو
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20
4 - bouaazza الأحد 24 يونيو 2018 - 16:55
La fédération doit exiger l'annulation du but portugais pour récupérer un point et continuer la compétition sinon on doit se retirer avec dignité
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4
5 - غيلان قدور الأحد 24 يونيو 2018 - 16:55
باز !!الخسارة ثلاث مرات مع مصر ومع ايران ومع البرتغال والرابعة في الطريق اصبحت مدعاة للمفاخرة ورفع الرأس وجعل الحكم شماعة للتغطية على الفشل ومحاولة تحويل الرأي العام عّن كل ما وقع وكيفية التسيير والتبذير وكيف عجة البعثة باشخاص غرباء عن الكرة وكيف استفادوا من الريع وكرم جامعة الكرة.
الصمت احسن
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-52
6 - Abdellatif الأحد 24 يونيو 2018 - 16:57
tout ce que vous dites est vrai mais vous n'avez pas trouve un buteur jusqu'a present
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8
7 - عسو الأحد 24 يونيو 2018 - 16:57
المغرب خرج من المونديال مرفوع الرأس. شكرا للفريق الوطني وشكرا لرونار. الأخطاء ليست نهاية المطاف. الكل يغلط. نرجو أن يجتهد المدرب في الفعالية تنقصنا الفعالية.
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19
8 - محمد الأحد 24 يونيو 2018 - 16:57
على اللاعبين نسيان المبارتين السابقتين والتركيز على مباراة اسبانيا لحفظ الوجه وتحسين الترتيب العالمي وكذلك فرصة لهم لإلتحاق بالأندية الكبيرة خلال الميركاتو
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18
9 - راس الطارو الأحد 24 يونيو 2018 - 16:57
ثعلب الأسود يعد بأن يخرج مرفوع الرأ س بعد حصيلة الأصفار. موعود بالجراح ياقلبي على حد قول العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ.
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-8
10 - انت المسؤول عن التشكيلة الأحد 24 يونيو 2018 - 17:01
اسي رونار فين هوا العربي وازارو المغرب في حاجة اليهم . انت تتحمل المسؤولية في اختار التشكيلة المهم النتيجة التي سيسجلها التاريخ سيقلون المغرب انهزم امام ايران والبرتغال يكفي من الكلام العاطفي انت مدرب ب80.ملون .ونحن نطلب النتيجة يكفي من البكاء علي الماضي تحمل نتيجة
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-2
11 - abdl الأحد 24 يونيو 2018 - 17:02
Merci Hervé renard﻿
,v avez gagner l Amour du marocains par votre fedelite et votre style de jeu, j espere que ti resterà avec Les lions
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5
12 - KHALID EL HAMMOUMY الأحد 24 يونيو 2018 - 17:03
افتخر بانني مغربي...وافتخر بمن يمثل هذا الشعب العظيم المكافح الصبور على كل الظروف عاش المغرب بكل اطيافه واتمنى الفوز للنخبة الوطنية التي ثمتلنا .

عاش المغرب برجاله الشرفاء
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4
13 - nabil الأحد 24 يونيو 2018 - 17:04
Arrêter de pleurer svp, nous avons des bons joueurs mais il nous manque un vrai attaquant. Aussi, le 1e match est perdu à cause de l’entraîneur.

meme si on perdre le 3e match, ce n'est pas grave, on veut just voire une bonne équipe
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3
14 - مسلم الأحد 24 يونيو 2018 - 17:04
مدر ب محترف يجب التعامل مع المبريات باحتراف كبير يجب ان يعترف انه مسؤول عن الهزمتين وليس رمي الكرة الى طرف التحكيم نعم المنتخب الوطني في تطور وتحسن منذ مجيءه الى المنتخب لاكن الجمهور المغربي يعرف الكرة جيدا لسنا اغبياء الكل شاهد المباريات نعم كان المستوى لاباس به لاكن تنقصه الفعالية الهجومية وهذا ما يحب التحدث عنه اللاعبين اعطوا مع عندهم اكثر من هذا المستوى لا يمكنهم تقديم اي شيء والبتوفيق انشاء الله مستقبلا
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2
15 - الرضى الأحد 24 يونيو 2018 - 17:05
ليس هناك خروج مرفوع الرأس. هناك هزيمة أو إنتصار. أخطاء رونار كمدرب واظحة وظوح الشمس. لو كان كيروش مدربا للمغرب لاستطاع أن يذهب به بعيدا في هذا المونديال.
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-6
16 - HAMID الأحد 24 يونيو 2018 - 17:05
رونار يجب عليه ان يعترف انه فشل في الذهاب الى الدور الثاني ,
و عليه التحمل المسؤولي وليس محاولت التبرير الفشل بالتحكيم ,
والدليل خسارة المنتخب امام ايران المنتخب الضعيف في المجموعة .
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-3
17 - aziz الأحد 24 يونيو 2018 - 17:06
جميع المنتخبات العربية هية منتخابات هاوية المهم تنشيط الدورة هههه
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1
18 - Amine الأحد 24 يونيو 2018 - 17:07
Deux ans et demi avec un salire entre 60 milles et 80 milles et il veut gagner un mstch sans importance pour faire plaisir aux spectateurs, mais ce n est pas sa faute, la faute est des spectateurs stupid qui sont deja satisfait avec les resultats de 40 ans de gaspillisge d argent
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-1
19 - ماروكي الأحد 24 يونيو 2018 - 17:08
اتمنى دخول بأفضل العناصر وتجنب فكرة اعطاء الفرص لـ الاسماء التي لم تشارك كـ ارضاء لخواطر فـ اسبانيا لن ترحم ادا وجدت امامها مجموعة ضعيفة غير منسجمة.
على العناصر الاساسية ان تكون رسمية امام اسبانيا.

بالنسبة للناس التي تتحدث عن الخروج, نحن غبنا 20 سنة عن المونديال ثم اصبحنا نريد مرور للدور الثاني كـ نطلب اساسي وهدا غير عقلاني.
الجزائر على سبيل مثل اخفقو في 2010 ثم في 2014 حققوا نتيجة افضل, ادن ادا اردنا تحقيق نتيجة يجب نشارك في كأس العالم بالاستمرار ودلك يأتي بالاستقرار الفني او عودة لسنوات ضياع فهو غير مقبول, انظرو الارجنيتن رغم انها تملك ميسي في ورطة لانه اتحادهم وصحافتهم شبيهة بالماروك, دائما في صراعات وعدم استقرار فني.
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2
20 - المختار الأحد 24 يونيو 2018 - 17:08
ظلم التحكيم لقيتوها شماعة تعلقو عليها أخطاءكم بقايتو تتبيعو لينا الوهم حتى اصبحتم تكذبوا الكذبة و تصدقوها .فين تظنو اتوقفوا... في النهائي .ثعلب ماكر بفلوس دافعي الضرائب وفريق متوسط الحال يريد ان يقارع الابطال ونتمو نوضو.
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0
21 - nadori الأحد 24 يونيو 2018 - 17:09
هنيءا لك يا رونار 80 مليون سنتيم في الشهر وهنيءا لك العيش في المغرب وحصولك على ذلك المبلغ ففي بلدي مجازون و دكاترة ومهندسون لا يتقاضون شيءا اما الشباب و خيرة البلد و الاطفال فمصيرهم البحر الابيض المتوسط والحريك فمن سلك سلك و من غرق غرق.
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1
22 - hsnRbt الأحد 24 يونيو 2018 - 17:10
شكرا رونار وشكرا للمنتخب الوطني. امتعتمونا رغم الخسارة. صراحة المنتخب الوطني احسن من البرتغال ومن ايران. يجب على الناخب الوطني وعلى اللاعبين الإستفادة من هذه التجربة لتجنب الوقوع فيها مستقبلا. وحظ موفق في باقي المنافسات الدولية والقارية
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0
23 - Ryu الأحد 24 يونيو 2018 - 17:16
منتخب فرونكوفوني برجوازي فرنسي غير محترفين عن جدارة فقط انهم دو جنسية غربية لا يفقهون شيئا عن المغرب حتى تمت المناداة عليهم ليس لهم صلة بالمغرب امهلناكم سنين واعوام لقد افتقدنا الشعور بالمنتخب الوطني الاصلي منذ سنة 1998 أقسم بالله العظيم أن بلادنا ممتلئة بشباب موهوبين بكرة القدم فلا ينادون عليهم بسبب عيب الفقر
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24 - اكرم هيثم الأحد 24 يونيو 2018 - 17:16
المنتخب الوطني المغربي والمدرب رونار والاطر المرافقة للنتتخب تستحق كل تقدير واستقبال يليق بهم كيفما كانت نتيجة الاثنين احسسنا مع هذا المنتخب بالروح القتالية العالية ولعب احترافي محترم نرجو مسيرة موفقة لاسودنا رفقة رونار في المستقبل وكفى من النظرة السوداوية لمستقبل البلاد والعباد وحفظ اللهم شعبنا من شر كل حاسد وعاش المغرب والمغاربة
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25 - ZEROOOO الأحد 24 يونيو 2018 - 17:17
غسلت يدي من المنتخب المغربي من الماتش الاول لي خسروها مع ايران
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26 - هاني الأحد 24 يونيو 2018 - 17:17
من شاهد لقاء المانيا-السويد و كيف عادت المانشافت في اللقاء رغم الورقة الحمراء للمدافع بواتنغ، يكتشف الفرق الشاسع بيننا و بين المستوى العالي، عقلية الفوز التي تجسدها بلدان مثل المانيا في الكرة و باقي المجالات، و عقلية الانهزام التي نمثلها بالتركيز على الحكم، المناخ الفيفا...، كان على رونار أن يتكلم على أخطائه و نقص خبرته في المونديال
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27 - rachid الأحد 24 يونيو 2018 - 17:19
on peut pas considerer la defaite une victoire , l'equipe marocaine a perdu 2 match ; ils ont bien jouè oui mais pas de victiore , et essayer de chercher autres raisons a la defaite mais pas seulement l'arbitrage .
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28 - اوعكي الأحد 24 يونيو 2018 - 17:20
رغم خروج المنتخب فهو خرج بشرف يكفي التاهل بعد 20 سنة من الغياب.المرجو ترك المدرب يعمل مع هاته التشكيلة الشابة من اجل كاس افريقيا 2019 وسيرى الشعب المغربي النتيجة الإيجابية بدون شك.نعم للفوز بكاس افريقيا.
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