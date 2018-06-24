مدرب المنتخب يعد بخروج "الأسود" مرفوعي الرأس بعد ظلم التحكيم

محمد أمين متبار من كالينينغراد*

اعتبر الناخب الوطني هيرفي رونار أنه يشعر بالغبن وهو يحضر للمباراة الثالثة في المجموعة أمام المنتخب الإسباني، بعد أن تم إقصاء المنتخب قبل المباراة الأخيرة "بطريقة غير عادلة"، حسب وصفه، معتبرا في الآن ذاته أن النخبة الوطنية ستواجه منتخبا عملاقا لا يستهان به في المباراة الأخيرة لها في "مونديال 2018".

وقال رونار: "على المجموعة التركيز على المواجهة بشكل أكبر من أجل إنهاء المنافسة بشرف والظهور بشكل جيد والحفاظ على كرامة المنتخب"، مردفا أن "الأمر الصعب هو أنه علينا اللعب ونحن نعرف أننا سنحزم حقائبنا لنغادر بعدها مباشرة. نحن نشعر بحزن عميق، علينا التعامل مع المباراة بشكل ذكي وأن نكون جاهزين مئة في المائة للقاء".

وتابع رونار: "الجمهور المغربي حزين جدا بعد الخسارة أمام إيران والبرتغال، يجب أن نعمل كل ما في وسعنا جميعا من أجل إسعاد الجماهير المغربية"، وعاد ليتحدث عن مباراة البرتغال قائلا: "عندما يعيدون شريط مباراة البرتغال سيعلمون لماذا نشعر بالظلم، فقد احتسب الحكم هدفا غير مشروع لوجود خطأ على بّيبّي، كما أن الأخير لمس الكرة بيده وكنا نستحق ركلة جزاء واضحة، حيث أعلن حكام آخرون عن مثلها في مباريات أخرى بالمونديال الجاري حاليا".

وتساءل مدرب المنتخب عن سبب الكيل بمكيالين خلال مباريات كأس العالم، مضيفا أنه بالرغم من العوامل المذكورة التي أثرت في النتيجة، إلا أن الفريق الوطني قدم مباراة كبيرة وسيطر طولا وعرضا على بطل أوروبا، وكان قريبا من الخروج فائزا في هذا اللقاء.

وعن جاهزية أمرابط لمباراة الغد، أوضح المدرب الفرنسي أن اللاعب جاهز من الناحية البدنية في انتظار معاينة جوانب أخرى، مشيرا في الآن ذاته إلى أن أمرابط قادر على المشاركة في "حرب" إذا ما طُلِب منه ذلك، ونوه بإمكانياته الفنية والبدنية وأهميته داخل التشكيل الأساسي للمنتخب، وقال: "سنعاين هذا المساء إذا كان سيحضر رفقة زملائه في مباراة الغد، نتمنى أن يكون بالمعنويات نفسها والحماس ذاته لمساعدة المجموعة".

وأضاف رونار أنه لن يلقي اللوم على أسماء معينة في خط الهجوم لعدم زيارة شباك إيران والبرتغال، مضيفا أن الأهداف تأتي بعمل المجموعة كاملة وليس اعتمادا على عنصر واحد فقط، مشيرا إلى أنه لن يتحدث عن هذه التفاصيل الآن ولن يقوم بعمل الصحافة.

وتابع: "نعلم أن دييغو كوستا، مهاجم إسبانيا، قد يقوم ببعض الاستفزازات للمدافعين المغاربة، لقد حذرت اللاعبين من ذلك، يجب التعامل معه والحذر منه، لكن لي الثقة الكاملة في حكام مباراة الغد من أجل التعاطي مع هذا الوضع".

ووجه هيرفي رسالة شكر للجمهور المغربي بعد حضوره المكثف في مباراتي إيران والبرتغال، مشيرا إلى أن الإحساس في الملعب أثناء عزف النشيد الوطني لا يوصف، معربا في الآن ذاته عن أمله في أن تحضر الجماهير بكثافة أمام المنتخب الإسباني من أجل مساعدة اللاعبين على اللعب مثل "الأسود" رمز المنتخب المغربي.

وأكد رونار أنه يحس بالفخر بعد مدة سنتين ونصف السنة التي قضاها على رأس الطاقم التقني للمنتخب، ومصاحبته في التطور، مضيفا أن التحسن في أداء النخبة الوطنية لم يأت بعصا سحرية، بل بالعمل الذي قام به الجميع طيلة الفترة الماضية، معبرا في الوقت عينه عن سعادته بهذه التجارب على رأس المنتخب المغربي.

وتحدث رونار أيضا عن الحالة الصحية ليوسف آيت بناصر، موضحا أن اللاعب تعرض للإصابة منذ أيام، وخضع لفحوصات مدققة، وطلب فريقه عودته السريعة من أجل استكمال العلاج.