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كُتّاب وآراء
التعادل ينصف مباراة "مجنونة" بين السنغال واليابان في المونديال
أضاع منتخب السنغال فرصة الاقتراب من التأهل لدور الستة عشر لبطولة كأس العالم لكرة القدم المقامة حاليا في روسيا، بعدما سقط في فخ التعادل الإيجابي 2 / 2 مع نظيره الياباني اليوم الأحد في الجولة الثانية بالمجموعة الثامنة لمرحلة المجموعات في المونديال.
وتقاسم المنتخبان السنغالي والياباني صدارة المجموعة برصيد أربع نقاط لكل منهما، في ظل تساويهما في فارق الأهداف، ليتأجل حسم تأهلهما للأدوار الإقصائية في المسابقة إلى الجولة الأخيرة للمجموعة، التي تضم أيضا منتخبي بولندا وكولومبيا، اللذين يتقاسمان مؤخرة الترتيب بلا رصيد من النقاط، قبل لقائهما في وقت لاحق اليوم بالجولة الثانية.
وبادر ساديو ماني، نجم فريق ليفربول الانجليزي، بالتسجيل للسنغال في الدقيقة 11، قبل أن يتعادل تاكاشي إنوي لليابان في الدقيقة 34، لينتهي الشوط الأول بالتعادل بهدف لكل منهما.
وتواصلت الإثارة في الشوط الثاني، حيث أعاد موسى واجي التقدم للسنغال في الدقيقة 71، غير أن فرحة المنتخب الأفريقي بتقدمه لم تدم طويلا، بعدما أدرك (البديل) المخضرم كيسوكي هوندا التعادل لليابان في الدقيقة 78، ليحصل كل فريق على نقطة التعادل.
ويبحث كلا المنتخبين عن تحقيق نتيجة إيجابية في الجولة الثالثة (الأخيرة)، التي ستقام يوم الخميس القادم، لحجز بطاقتي التأهل عن تلك المجموعة للدور الثاني، حيث تلتقي اليابان مع بولندا، فيما يواجه المنتخب السنغالي نظيره الكولومبي.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (9)
سؤالي للمغاربة الذين يتحدثون عن المؤمرة لماذا ليس هناك مؤمرة على منتخب السنغال و منتخب نيجيريا اداء عال و راقي و اهداف و قتالية و روح رياضية ، ام ان فقط المؤمرة توجد في العقلية المغربية .
من شاهد مقابلات كاس العالم سيجد اخطاء تحكيمية كثيرة و هذا امر عادي جدا في لعبة كرة القدم و لم نسمع اي فريق يتحدث عن المؤمرة الا منتخبنا الفاشل في كل شيء .
الكبار لا يعلقون فشلهم على اخرين انما يعملون و يعملون حتى يصلون الى الهدف