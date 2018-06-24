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الرئيسية | رياضة | التعادل ينصف مباراة "مجنونة" بين السنغال واليابان في المونديال

التعادل ينصف مباراة "مجنونة" بين السنغال واليابان في المونديال

التعادل ينصف مباراة "مجنونة" بين السنغال واليابان في المونديال
هسبريس من الرباط
الأحد 24 يونيو 2018 - 18:00

أضاع منتخب السنغال فرصة الاقتراب من التأهل لدور الستة عشر لبطولة كأس العالم لكرة القدم المقامة حاليا في روسيا، بعدما سقط في فخ التعادل الإيجابي 2 / 2 مع نظيره الياباني اليوم الأحد في الجولة الثانية بالمجموعة الثامنة لمرحلة المجموعات في المونديال.

وتقاسم المنتخبان السنغالي والياباني صدارة المجموعة برصيد أربع نقاط لكل منهما، في ظل تساويهما في فارق الأهداف، ليتأجل حسم تأهلهما للأدوار الإقصائية في المسابقة إلى الجولة الأخيرة للمجموعة، التي تضم أيضا منتخبي بولندا وكولومبيا، اللذين يتقاسمان مؤخرة الترتيب بلا رصيد من النقاط، قبل لقائهما في وقت لاحق اليوم بالجولة الثانية.

وبادر ساديو ماني، نجم فريق ليفربول الانجليزي، بالتسجيل للسنغال في الدقيقة 11، قبل أن يتعادل تاكاشي إنوي لليابان في الدقيقة 34، لينتهي الشوط الأول بالتعادل بهدف لكل منهما.

وتواصلت الإثارة في الشوط الثاني، حيث أعاد موسى واجي التقدم للسنغال في الدقيقة 71، غير أن فرحة المنتخب الأفريقي بتقدمه لم تدم طويلا، بعدما أدرك (البديل) المخضرم كيسوكي هوندا التعادل لليابان في الدقيقة 78، ليحصل كل فريق على نقطة التعادل.

ويبحث كلا المنتخبين عن تحقيق نتيجة إيجابية في الجولة الثالثة (الأخيرة)، التي ستقام يوم الخميس القادم، لحجز بطاقتي التأهل عن تلك المجموعة للدور الثاني، حيث تلتقي اليابان مع بولندا، فيما يواجه المنتخب السنغالي نظيره الكولومبي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (9)

1 - مسلم الأحد 24 يونيو 2018 - 18:06
المقابلة جميلة شاهدنا اهداف ولعب رجولي اشقاءنا السينغال كانوا الافضل في المبارة لقد شرفوا القارة الافريقية احسن تشريف نتمى لهم حظا سعيدا في المقابلة المقبلة للعبور الى الدور الثاني۔ الناس خدامة وحنا بلا بلا بلا
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44
2 - الرضى الأحد 24 يونيو 2018 - 18:14
اليابان تستحق الإنتصار في هذه المقابلة. السنغال لن تذهب بعيدا في هذا المونديال و حتى إنتصارها على بولونيا جاء نتيجة هدف عكسي و أخر رغم أنه شرعي و لكن غير شريف و غير رياضي استغله اللاعب السنغالي. اليابان أضاعت فرص محققة للفوز بسبب قلة تركيز لاعبيها.
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-42
3 - زين لالمان الأحد 24 يونيو 2018 - 18:26
المغرب ماسجل حتى هدف في 180 دقيقة وقاليك الحكم ظلمنا.خاسرين خاسرين ديو لاعبي بطولة ماشي 8 فرنسيين+5 هولنديين+2 اسبان+2 بلاجكة وزين لالمان بوهدوز كون كان مطفرو كون لعب في القسم الاول
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14
4 - top fit الأحد 24 يونيو 2018 - 18:31
التوفيق والنصر ليسنيغال الأشقاء يقصدون المرمى والعرب هدفهم اتجاه المرميطة وأمليط
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5 - Aisa الأحد 24 يونيو 2018 - 18:31
نقول مبروك للسنغال ولو بالتعادل نتمنى لها التاهيل في المبارة المقبلة ان شاء الله.
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0
6 - عبدو الأحد 24 يونيو 2018 - 18:32
لقد تأهلت السنغال والبيان عندهم4نقط لكل منهما
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7 - bahari Montpellier الأحد 24 يونيو 2018 - 18:46
إلى رضى، لا أعرف من يستحق الفوز من كان متقدما في النتيجة مرتين أم من كان يعود في النتيجة، ثم المنتخب البولندي كان منهكا في آخر دقائق المقابلة واستسلم للقوة السنغالية، واليابان لعبت ضد كولمبيا ب 10 لاعبين، واش تفرجتي فشي مسابقة أخرى، أما بخصوص السنغال فمشكلتها في التعامل مع المحاولات التي تتاح لها أمام المرمى والتراخي أحيانا.
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8 - بنادم الأحد 24 يونيو 2018 - 18:49
شاهدت المباره والله العظيم تحسرت على اني ولدت مغربي من قلبي .....حتا الكوره ما فالحين فيها
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9 - زيان الأحد 24 يونيو 2018 - 18:50
يجب على المسؤولين المغاربة ان يتعلموا من السنغاليين فن كرة القدم و فن التسير الرياضي ، لاعبيين يلعبون بقتالية و لا يبكون على التحكيم و ان شاء الله سيمرون الى الدور المقبل بكل جدارة و استحقاق .
سؤالي للمغاربة الذين يتحدثون عن المؤمرة لماذا ليس هناك مؤمرة على منتخب السنغال و منتخب نيجيريا اداء عال و راقي و اهداف و قتالية و روح رياضية ، ام ان فقط المؤمرة توجد في العقلية المغربية .
من شاهد مقابلات كاس العالم سيجد اخطاء تحكيمية كثيرة و هذا امر عادي جدا في لعبة كرة القدم و لم نسمع اي فريق يتحدث عن المؤمرة الا منتخبنا الفاشل في كل شيء .
الكبار لا يعلقون فشلهم على اخرين انما يعملون و يعملون حتى يصلون الى الهدف
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