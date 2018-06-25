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الرئيسية | رياضة | المحمدي: "أسود الأطلس" لا تخشى "لاروخا"

المحمدي: "أسود الأطلس" لا تخشى "لاروخا"

المحمدي: "أسود الأطلس" لا تخشى "لاروخا"
محمد أمين متبار من كالينينغراد*
الاثنين 25 يونيو 2018 - 10:17

اعتبر منير المحمدي، حارس مرمى المنتخب الوطني المغربي، أنه لا يهاب المنتخب الإسباني، رغم توفره على لاعبين ممتازين وقادرين على هز الشباك في أي لحظة خلال المباريات، مشيرا في الآن ذاته إلى ضرورة التركيز من قبل لاعبي المنتخب المغربي طيلة أطوار المباراة.

وأشاد حراس المنتخب المغربي بشكل كبير بحارس المنتخب الإسباني دافيد دي خيا، معتبرا أنه من بين أفضل حراس المرمى في العالم، وسيثبت نفسه بقوة في نهائيات كأس العالم الجارية حاليا في روسيا.

وأضاف المحمدي أن مباراة المغرب والبرتغال عرفت تحيزا كبيرا للمنتخب البرتغالي من قبل حكم اللقاء، مردفا "كنا نظن أن كل منتخب سينال حقه من خلال تقنية الفيديو الجديدة لكن ذلك لم يكن للأسف. سنحاول تكرار نفس أداء مباراة البرتغال أمام إسبانيا وتحقيق نتيجة إيجابية".

وأكد حارس المنتخب أنه فخر كبير بالنسبة له أن يواجه المنتخب المغربي نظيره الإسباني في نهائيات كأس العالم. فـ "لاروخا" مرشح للذهاب بعيدا في نهائيات كأس العالم، "لكننا سنحاول التغلب عليه"، يضيف اللاعب ذاته.

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - zakaria الاثنين 25 يونيو 2018 - 10:45
نتمنى التوفيق للمنتخب غير هو كاين خلل واضح فالهجوم كيفاش تسيطر الماتش كامل وماتسجلش نتمنى يخدمو فالمستقبل راه النجاح كايجي بالخدمة لسنوات او كنتمنى ينقصو من الهدرة او يزيدو فالخدمة
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2 - Abdelghani الاثنين 25 يونيو 2018 - 11:10
لكنهم يخشون دمئ ايران وذئاب البرتغال..اريد فقط ان اعرف لماذا يطلقون علئ المنتخب تسمية الاسود?الاسود اسودا والمنتخب بعيد كل البعد عن الاسود وما تفعله الاسود بفرائسها سواء قوية او ضعيفة فالاسود لا تعرف الشفقة..المنتخب المغربي لديه 11اسد داخل الملعب لعب مع فريستين ولن يستطع اسقاط ولو واحدة من فريستيه..زائد الاسود الجالسة علئ كراسي الاحتياط وكلهم ينذبون حظهم وياويلتاه واه وياخيبتاه..
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3 - Ing. الاثنين 25 يونيو 2018 - 11:12
لما يتعلمون تسجيل الأهداف. سوف ينعزلون لأن الوقت/ العمر يمر.. و أنذاك سوف تعود حليمة لعادتها القديمة.
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4 - مبدع الاثنين 25 يونيو 2018 - 11:21
سبق وأن سمعنا أنّ أسود اﻷطلس لا تخشى المنتخب الليبي، وبعدها سمعنا أسود اﻷطلس ﻻ تخشى رونالدو ورفاقه، اﻵن أسود اﻷطلس لا تخشى لاروخا.
هل هناك من مزيد من فضلكم؟؟؟؟؟
لاحول ولا قوة إلاّ بِربّ العالمين.
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5 - مصطفى الاثنين 25 يونيو 2018 - 11:25
في نظري عدي يكون هدا المنتخب الحالي هو اضعف منتخب وطني يشارك في كاس العالم ادا لم يسجل على الاقل هدف الشرف.
اما النتيجة مع المنتخب الاسباني فهي معروفة .كل ما نتمناه هو ان يشارك المغرب في المونديال القادم.
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6 - غيور الاثنين 25 يونيو 2018 - 11:26
انت سبب اقصاء المنتخب شرودك الدهني ادخل للمرمى كرات مرت امام بؤبؤ عينك لكن ردت فعلك متأخرة بساعة لو كنت يقض لما هزمنا رغم اخطاء الدفاع الا ان الحارس لو كان متمرس لم سجل اي هدف متال مباراة ايران الفرصة التي تصدى لها حارس ايران في اقصى زاوية سفلى من مرماه والله لو كنت انت مكانه لسجت هدف يجب اعادة النضر فيك
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7 - أحمد الاثنين 25 يونيو 2018 - 11:27
المحمدي : المنتخب لا يخشى ايران..
المحمدي : المنتخب لايخشى البرتغال
المحمدي : المنتخب لا يخشى اسبانيا .. يتبع
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