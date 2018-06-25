المحمدي: "أسود الأطلس" لا تخشى "لاروخا"

محمد أمين متبار من كالينينغراد*

اعتبر منير المحمدي، حارس مرمى المنتخب الوطني المغربي، أنه لا يهاب المنتخب الإسباني، رغم توفره على لاعبين ممتازين وقادرين على هز الشباك في أي لحظة خلال المباريات، مشيرا في الآن ذاته إلى ضرورة التركيز من قبل لاعبي المنتخب المغربي طيلة أطوار المباراة.

وأشاد حراس المنتخب المغربي بشكل كبير بحارس المنتخب الإسباني دافيد دي خيا، معتبرا أنه من بين أفضل حراس المرمى في العالم، وسيثبت نفسه بقوة في نهائيات كأس العالم الجارية حاليا في روسيا.

وأضاف المحمدي أن مباراة المغرب والبرتغال عرفت تحيزا كبيرا للمنتخب البرتغالي من قبل حكم اللقاء، مردفا "كنا نظن أن كل منتخب سينال حقه من خلال تقنية الفيديو الجديدة لكن ذلك لم يكن للأسف. سنحاول تكرار نفس أداء مباراة البرتغال أمام إسبانيا وتحقيق نتيجة إيجابية".

وأكد حارس المنتخب أنه فخر كبير بالنسبة له أن يواجه المنتخب المغربي نظيره الإسباني في نهائيات كأس العالم. فـ "لاروخا" مرشح للذهاب بعيدا في نهائيات كأس العالم، "لكننا سنحاول التغلب عليه"، يضيف اللاعب ذاته.

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