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الرئيسية | رياضة | الجمهور يُلهِب حَماس اللاعبين قبل لقاء "لاروخا"

الجمهور يُلهِب حَماس اللاعبين قبل لقاء "لاروخا"

الجمهور يُلهِب حَماس اللاعبين قبل لقاء "لاروخا"
محمد أمين متبار من كالينينغراد*
الأحد 24 يونيو 2018 - 21:05

أجرى الفريق الوطني المغربي، مساء اليوم، آخر حصة تدريبية له، بملعب "لوكوموتيف" بمدينة كالينينغراد، استعدادا لمباراة الغد، التي ستجمعه بالمنتخب الإسباني لحساب الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ضمن نهائيات كأس العالم.

وغاب عن الحصة التدريبية لهذا اليوم كل من يوسف آيت بناصر، الذي غادر المنتخب الوطني إلى فرنسا من أجل استكمال العلاج، إضافة إلى رضا التغناوتي، حارس المنتخب، الذي اكتفي بالمتابعة فقط، حيث شوهد وهو يسير بضمادة على كاحل رجله اليمنى.

في المقابل تدرب بقية اللاعبين بشكل عادي بمن فيهم نور الدين أمرابط، الذي سيكون جاهزا بدنيا من أجل خوض مباراة الغد أمام "لاروخا"، حسبما أكده الناخب هيرفي رونار؛ كما تميزت الحصة بأجواء جيدة بين اللاعبين والطاقم التقني، إذ يبدو أن النخبة الوطنية عازمة على تقديم مردود قوي وإحراج المنتخب الإسباني.

وحضر عشرات المغاربة إلى ملعب لوكوموتيف بكالينينغراد من أجل مساندة وتشجيع النخبة الوطنية، حيث رددوا أهازيج وأغاني خاصة بالمنتخب من خلف أبواب ملعب التداريب ومن نوافذ العمارات المقابلة له، أملا في اقتناص أول النقاط في كأس العالم.

ويرتقب أن يزج الناخب الوطني هيرفي رونار بالتشكيل الأساسي للفريق الوطني المغربي يوم غد، وذلك كما كان متوقعا، دون إتاحة الفرصة للاعبين الذين لم يخوضوا مباراتي إيران والبرتغال، وذلك من أجل مقارعة المنتخب الإسباني، الذي سيخوض اللقاء بكامل نجومه.

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (14)

1 - جمال الأحد 24 يونيو 2018 - 21:13
الله يفتح عليهم ويسهل ليهم في الفوز.
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2 - مصطفى كاراطيكا الأحد 24 يونيو 2018 - 21:16
حظ سعيد للمنتخب المغربي في كأس إفريقيا القادم وياريت نعرفو قيمتنا ما الوعود الكاذبة معندنا منعملو بيها
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3 - احمد الأحد 24 يونيو 2018 - 21:20
الاتحاد الجزائري أقال رابح مادجر والعين على رونار المرجو عدم التفريط في هذا المدرب الذي ساهم في خلق فريق منسجم ومتوفر على لاعبين بمواصفات عالمية ،وخاصة امام الاستحقاقات القادمة
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4 - مباراة لها ما بعدها الأحد 24 يونيو 2018 - 21:22
ليس كل مرة تتاح الفرصة للعب أمام الكبار على المغاربة أن ينتصروا على النفسية المهزوزة ويحافظوا على الانطباع الذي أخده العالم عنهم عليهم أن يستثمروا هذه المباراة حتى تسعى كبريات المنتخبات لمطالبتهم في مقابلات ودية للأربع سنوات قادمة
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5 - علي nancy برشيد الأحد 24 يونيو 2018 - 21:28
والله أتمنى تقديم مقابلة في المستوى مهما كانت النتيجة والاستمرار على هذا المنوال لأن كأس إفريقيا على الأبواب لا داعي للنقد السلبي لأننا لسنا في أمس الحاجة إليه في هذا الوقت هناك من يريدون للفريق الوطني دخول في المشاكل أتمنى من رئيس الجامعة أن يكون حذر لأن مصائب قوم عند قوم فوائد ديما أسود حتى الموت
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6 - bouaazza الأحد 24 يونيو 2018 - 21:29
La fédération marocaine doit exiger l'annulation du but portugais pour récupérer un point et continuer la compétition sinon on doit se retirer avec dignité
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7 - شارات سوداء الأحد 24 يونيو 2018 - 21:29
أتمنى من لاعبي المنتخب أن يلبسو شارات سوداء احتجاجا على التحكيم
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8 - عادل الأحد 24 يونيو 2018 - 21:32
شكون اللي مسوق ليهم مشاركة كارثية في كاس العالم افتحوا تحقيق عن سبب الفشل في المرور للدور الثاني افتحوا تحقيق حول من المسئول عن وجود برلمانيين و فنانين في روسيا على نفقة الجامعة يجب محاسبة لقجع و جامعته عن فشل المنتخب و عن تبذير المال الشعب المغربي اصبح يكره جملة المهم هو المشاركة او التمثيل المشرف او الحضور بالمونجيال خذوا السنغال ونيجيريا كمثال مع ان ما انفق على هذا الفريق المدلل هو اضعاف ما انفقته السنغال و نيجيريا
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9 - وسيم الأحد 24 يونيو 2018 - 21:34
اتمني مشاركة امين حاريت لما يتمتع به من موهبة وفرديات ستحرج المنتخب الاسباني وحضا سعيدا للفريق الوطني
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10 - مغاربي الأحد 24 يونيو 2018 - 21:35
ان حصل وانتصرنا على المنتخب الاسباني فلن نندم على هده المشاركة وسنتبت للعالم اننا سنغادر المونديال بسبب ظلم التحكيم وسوء الحظ فقط والاهم من هذا كله سنكون على بينة من انا لنا منتخب يمكن ان نضاهي به اعتد الفرق العالمية وهذا هو المكسب الكبير من هذه المشاركة الكروية العالمية
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11 - مقيم باسبانيا الأحد 24 يونيو 2018 - 21:35
اضن انه على رونار أن يقحم للاعبين الدين يلعبون بالبطولة الاسبانية. ..متل فيصل فجر. ..المرابط. ..وبونو كحارس مرمى. ..وكذا حاريت. ...والتخلي عن بوصوفة وبلهندة. ...لأن فجر وحاريت لاعبين سرعين ويمكن لهم أن يخترقوا الخصم بكل سهولة...وأتمنى أن يلعب حكيمي كضهير أيمن كاستراتيجية. ..لأنهم متأكدون أن رونار سيقحمه أيسر. ..وخطتهم ستعتمد على الهجوم من جهته اليسرى. ..حكيمي ممتاز باليمين. ...وضعيف في اليسار. ..إما درار قوي ويمكن له أن يدافع بشراسة في اليسار. ..
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12 - السوسي الأحد 24 يونيو 2018 - 21:37
المرجو الدفع بمهاجمين في نفس الوقت .
بدون دالك سيبقى العقم الهجومي .
و سيبقى اسقاط المنتخب الاسباني و اخراجه من الدور الاول انتصارا بطعم خاص
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13 - محماد الوجدي مول المحلبة الأحد 24 يونيو 2018 - 21:44
في جميع الأحوال تبقى مقابلة شكلية .. يجب على الجمهور رفع لافتات تدين القرارات التي اتخذها الحكم الأمريكي ضد منتخبنا الوطني ساهمت بشكل كبير في الإقصاء . وبعبارة واضحة الحكم أهدى الانتصار إلى البرتغال لأن المخالفات المرتكبة من طرف لاعبيه ضد الفريق المغربي كان يمكن أن تشكل خطرا على شباك رونالدو .. يجب أن يعرف العالم كله اخطاء الحكم الأمريكي المتعددة والمتعمدة ضد لاعبينا .. ويبقى فريقنا الوطني المغربي كبيرا في أعين جميع المغاربة رغم اقصاءه.. ..
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14 - hawaii 005 الأحد 24 يونيو 2018 - 21:44
حتى لو فزتم بحصة كبيرة بالجراح وصل لكل قلوب المغاربة خيبتم آمالنا ، ما أقوله لكم هو فكروا في كأس افريقيا 2019 ولو أننا لن نحلم به
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