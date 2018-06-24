ثلاثية كولومبيا تطيح بمنتخب بولندا من كأس العالم روسيا 2018

هسبريس من الرباط

أنعش منتخب كولومبيا آماله في التأهل لدور الستة عشر ببطولة كأس العالم لكرة القدم، المقامة حاليا بروسيا، وأطاح بنظيره البولندي من البطولة مبكرا، بعدما تغلب عليه 3 -0 اليوم الأحد في الجولة الثانية بمنافسات المجموعة الثامنة في دور المجموعات بالبطولة.

ونجح منتخب كولومبيا في تعويض خسارته 1-2 أمام نظيره الياباني في الجولة الأولى بالمجموعة، ليحصل على أول ثلاث نقاط له، محتلا المركز الثالث، بفارق نقطة واحدة خلف منتخبي اليابان والسنغال، اللذين تقاسما الصدارة عقب تعادلهما 2-2 في وقت سابق اليوم بالجولة ذاتها.

في المقابل، ودع منتخب بولندا المسابقة رسميا، بعدما تلقى خسارته الثانية على التوالي، ليظل قابعا في مؤخرة الترتيب بلا رصيد من النقاط.

وافتتح ياري مينا التسجيل لكولومبيا في الدقيقة 40، قبل أن يستغل المنتخب اللاتيني الهفوات الدفاعية الساذجة التي ارتكبها المنتخب البولندي، الذي اندفع لاعبوه للهجوم بعشوائية في الشوط الثاني، ليضيف النجمان رادميل فالكاو وخوان كوادرادو الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 70 و75 على الترتيب.

وبات المنتخب الكولومبي بحاجة للفوز على نظيره السنغالي في ختام مبارياتهما بالمجموعة يوم الخميس القادم، لانتزاع بطاقة التأهل للأدوار الإقصائية، فيما يخوض منتخب بولندا مواجهة شرفية أمام نظيره الياباني، الذي يطمح لتحقيق نتيجة إيجابية من أجل التأهل، في الجولة ذاتها.