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الرئيسية | رياضة | مصدر: رونار مدربا للمنتخب الجزائري بعد المونديال

مصدر: رونار مدربا للمنتخب الجزائري بعد المونديال

مصدر: رونار مدربا للمنتخب الجزائري بعد المونديال
هسبريس - د.ب.أ
الاثنين 25 يونيو 2018 - 00:29

يبدو أن الاتحاد الجزائري لكرة القدم في طريقه للتعاقد مع الفرنسي هيرفي رونار، ليحل بديلا للمحلي رابح ماجر، على رأس المنتخب الأول.

وكان الاتحاد الجزائري أعلن مساء الأحد، انفصاله عن الجهاز الفني الذي يقوده رابح ماجر، وبدء رحلة البحث عن مدرب جديد.

وقال خير الدين زطشي، رئيس الاتحاد الجزائري، إن المدرب القادم لـ"الخضر" يجب أن يمتلك الخبرة، وأن يكون على دراية بكرة القدم الجزائرية والافريقية على السواء، ويتقن اللغة الفرنسية جيدا، موضحا بأن الفرنسي هيرفي رونار مدرب المنتخب المغربي، والبوسني وحيد خاليلودزيتش المدرب الأسبق لـ"محاربي الصحراء"، ضمن قائمة المطلوبين لدى الاتحاد الجزائري.

وكشفت مصادر مقربة من الاتحاد الجزائري لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، أن الاتحاد الجزائري تواصل بالفعل مع رونار، وتحصل منه على موافقة مبدئية لتولي تدريب المنتخب الأول.

وأوضحت المصادر ذاتها، أن رونار، وعد بتسريع إجراءات فسخ العقد الذي يربطه بالجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، تمهيدا لتعاقده مع الاتحاد الجزائري، رغم حصوله على عرض من الاتحاد المصري.

وسبق لرونار البالغ من العمر 49 عاما، أن درب اتحاد الجزائر في موسم 2010/2011، ولا زال يحتفظ بعلاقات قوية مع رجل الاعمال علي حداد، مالك النادي. كما قاد منتخب زامبيا إلى التتويج بلقب كأس أمم أفريقيا 2012، ومنتخب كوت ديفوار بذات اللقب عام 2015.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (33)

1 - عبدالحق الاثنين 25 يونيو 2018 - 00:37
يقول المثل المغربي من وجد احسن من العسل غير يلحسو
اللهم أكثر من حسابنا
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35
2 - ocs الاثنين 25 يونيو 2018 - 00:37
من اللازم ان يغير رونار الاجواء وكذلك المنتخب المغربي .
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-32
3 - habboubi الاثنين 25 يونيو 2018 - 00:38
أتمنى أن ينفي رونار هذا الخبر. لقد تمسكنا به واحببناه وكأنه مغربي و دكرنا ب مهدي فاريا. لأول مرة نرى ناخب يدرف الدموع على الظلم والإقصاء. المرجو الإبقاء على هذا الرجل في منتخبنا
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81
4 - شعب الكرة المغربية الاثنين 25 يونيو 2018 - 00:38
الشعب يريد بقاء رونار مدربا للمنتخب المغربي.. سترتكب الجامعة اكبر خطأ في التخلي عن هذا المدرب
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67
5 - mehdi الاثنين 25 يونيو 2018 - 00:38
الله يعرضوا السلامة .... ونحن نقول رونار أعطى كل شيء بجعبته للمنتخب ونطالب بمدرب جديد أكثر خبره واحترافية لمزيد من الرقي وعدم التوقف عند مستوى معين .
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-1
6 - said الاثنين 25 يونيو 2018 - 00:38
لا يجب فسخ العقد
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33
7 - الجزائر الاثنين 25 يونيو 2018 - 00:38
لقد تمكنا بفضل الثعلب من الظفر بكأس العالم...والجزائر تريد ان تقلدنا...شكرا للجميع.
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27
8 - بنت المغرب الاثنين 25 يونيو 2018 - 00:39
لا افهم لماذا اتفق رونار مع الجزائر مع انه لا يزال على حساب المغرب ؟؟؟!!!!
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21
9 - رشيد الاثنين 25 يونيو 2018 - 00:39
إهداء لدوك الناس لي جاتهم البكية ملي شافو دموع رونار بعد مقابلة البرتغال و طالبوا بمنحه الجنسية و شارع باسمه و گريمة هههههه حنا المغاربة عاطفيين (غير ف الكورة) و لي جا يقولبنا
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25
10 - سعيد من الريف الاثنين 25 يونيو 2018 - 00:39
أكبر خطأ ستقوم به الجامعة الملكية لكرة القدم هو التخلي عن رونار، كلنا رونار، الذي أسعد الشعب المغربي وبنى منتخبا فعالا ولا تهم نكسة المونديال
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12
11 - abdelaziz الاثنين 25 يونيو 2018 - 00:39
سير الله يسهل عليك حجي في الدمة بارك عليك
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-9
12 - salam الاثنين 25 يونيو 2018 - 00:40
لا اعتقد انه سيوافق و هو يعرف ضروف عمل المدربين في الجزائر و البنية التحية الرياضية المنعدمة لكن كل واحد حر في اختيارته و نتمنى له التوفيق
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18
13 - حسناء الاثنين 25 يونيو 2018 - 00:41
عينهم غير على حاجة المغاربة السلامة يا ربي من هاد جيران السوء
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10
14 - الهدف 2019 الاثنين 25 يونيو 2018 - 00:42
المشكل ماشي فالمدرب، نداء للجامعة نرجوكم لا ترتكبوا الحماقات، احسن مدرب هيرفي رونار، عطيوه فرصة اخرى، الهدف كأس افريقيا 2019
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16
15 - وجدي بير الاثنين 25 يونيو 2018 - 00:42
هاد لعرب غي لحسد واش هوا المشكل الا خليته حتا فسخ العقد مع المغرب عاد لغيتله دروكا هاد شي فمصلحته باش يطلب من المغرب تزيده الا بغاته يبقا
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4
16 - said الاثنين 25 يونيو 2018 - 00:42
على الأقل خاص ببقى حتال من بعد كاس افريقيا ولا غادين نبظاو ثاني من زيرو و نتيناو 20 عام أخرى باش نشوفو المنتخب في كاس العالم
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6
17 - محمد الجابر الاثنين 25 يونيو 2018 - 00:43
لا احد ينكر ما قدمه رونار ، لو بقي في المنتخب غا يكون امر جيد، لكن لو اراد الرحيل الباب وسع من كتافو
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9
18 - المهاجر الاثنين 25 يونيو 2018 - 00:44
انا متأكد بأن رونار باق مع المنتخب الوطني إلى غاية 2022 ... وهده مجرد إشاعات
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11
19 - oued amlil الاثنين 25 يونيو 2018 - 00:46
مدرب كفء نتمنى الإستمرار في قيادة الأسود
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10
20 - ملاحظ الاثنين 25 يونيو 2018 - 00:46
أحيانا نشعر بأننا أغبياء عندما ننساق خلف مشاعرنا تجاه بعض الأشخاص، الشئ الوحيد الذي يمكنني الجزم به هو ان هناك بعض الأشخاص اللذين يستغلون ولع الآخرين بالمستديرة لجمع تروات هائلة، على حسابنا دون اكتراتهم بمشاعرنا.
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4
21 - خليل الاثنين 25 يونيو 2018 - 00:46
لا يمكن أن أصدق هذا الخبر، إذا تم ذلك بالفعل سأكون حزينا جدا، لأن رونار هو المدرب الوحيد القادر على تطوير المنتخب المغربي إلى أكثر من هذا المستوى، ويجب على لقجع ان يتمسك به مهما كان الثمن
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0
22 - عبد الحكيم الاثنين 25 يونيو 2018 - 00:46
رونار بعد التاهل لكاس العالم،قال في حوار صحفي انه مدد عقده مع الجامعة الى مابعد مونوديال قطر ،اضافة الا انه لا يعقل ان يترك المنتخب المقبل على كاس افريقيا ليدرب منتخبا منهارا تماما ليس لديه اي نجوم او لاعبين باستثناء اثنين وبااعتراف الصحافة و الرياضيين الجزايريين
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4
23 - الحقيقة المرة الاثنين 25 يونيو 2018 - 00:47
سبحان الله الشعوب العربية تتسابق على الفاشلين و تدفع لهم لموالهم طائلة.
هل ستقوم الجامعة الملكية بمثل ما قام به اتحاد الكرة يوم وصل لعلمهم ان مدرب المنتخب اتفق مع ريال مدريد ام اننا بعدين جدا عن الدول التي تحترم نفسها.
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1
24 - نبيل الاثنين 25 يونيو 2018 - 00:48
غالك لا يوجد دخان بلا نار.
اغلب الظن ان الجامعة بغات تتخلص من رونار و هيا وراء نشر هاد الاشاعة لي هادي تولي حقيقة
رونار هو البروفيل ديال المنتخب ديالنا مخصهمش يفرطو فيه
ولا بغاو يجيبو شي مدرب عالمي بين قوسين باش يقسمو معاه الكعكة كي غيريتس
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0
25 - ILYAS الاثنين 25 يونيو 2018 - 00:48
اذا مشا رونار ضعنا في النتخب عمرنا باقين عاود نحلموا بشي رباح او التاهل او حتى ديك الروح لي ولات دابا فالنتخب كنتمنى هاد الخبر يكون غالط
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2
26 - مهتم الاثنين 25 يونيو 2018 - 00:51
عزائي انو ايلا كنا كنعطوه 80 مليون لشهر فلجامعة لجزائرية غيحلب منها كتر وكتر هههه وعكوبتو ميدير والو وعسا ان تكرهو شيئا وهو خير لكم
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0
27 - sadraoui الاثنين 25 يونيو 2018 - 00:52
اليس في المغرب من يستطيع قيادة المنتخب الوطني و يكون اطارا مغربيا ام انه لا يزال عندنا عقدة الاجنبي؟؟ اظن انها صبغة و شيمة العرب احمعين!
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-2
28 - ولد حميدو الاثنين 25 يونيو 2018 - 00:53
المدربون يتبعون الأموال و من يعطي أكثر
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0
29 - mohssine الاثنين 25 يونيو 2018 - 00:54
يجب على الجامعة عدم فسخ العقد مع هدا الرجل لأنه مدرب فالمستوى و أعطى الشيئ الكبير للمنتخب و الأمر الذي جعلنا نحترمه كثيرا ألا و هو الفيديو الذي درف فيه دموعه من أجل راية المغرب و الشعب المغربي...شكرًا رونار.
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0
30 - عقدة المغرب الاثنين 25 يونيو 2018 - 00:56
وآلله ليس بمستبعد أن تعطى له الملايين ليغسخ عقده مع المنتخب المغربي .فالجزائر عندها عقدة اسمها المغرب يكفي أنهم أرادوا إلحاق كل ماهو مغربي بهم ابتداء بالمأكولات وانتهاء بالباس يكفي ان تدكر شئ ليتباكو عليه وينسبونه لهم...المهم المدرب له حق الاختيار كيفما كان الحال فقد ربحنا مناخبا قويا نشكره على مجهوده ولايمكن ان ننتقص من مجهود لقجع وجميع من وفر له شروط العمل سنة الكرة يذهب مدرب ويأتي آخر...
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0
31 - BOHI. الاثنين 25 يونيو 2018 - 00:57
CALMEZ VOUS RENAR N'AIME PAS L'ALGÉRIE CE SONT. DES PROPOSITION S ALGÉRIENNES MAIS ELLES SERONT. CERTAINEMENT REJETÉES PAR LA FÉDÉRATION ET RENAR LUI MÊME
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1
32 - مغربي أمريكي الاثنين 25 يونيو 2018 - 01:00
نريد لافتات في المدرجات مكتوبة بالإسبانية تطالب بإنهاء إحتلال إسبانيا لسبتة و مليلية و جزر الخالدات وهتافات متواصلة بسبتة و مليلية و جزر الكناري. و الله لو كنت هناك لأدخلت مكبر صوت لأزعح السبليون ب fuera من سبتة و مليلية و جزر الكناري طوال المباراة حتى يراني كل الإسبانيين بما فيهم ملكهم و حكومتهم و العالم كله. إنها فرصة لا تعوض.
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1
33 - hamza الاثنين 25 يونيو 2018 - 01:01
هدا الخبر عار من الصحة لانه يستحيل ان يترك مدرب المغرب ليدرب الجزائر وهو يعلم مصير مدربيها السابقين وكيف لم يقبل خليلوفتش الاستمرار في تدريب فريقها الوطني رغم مطالبة بو تفليقة شخصيا بدلك وان كان الخبر حقيقي وهو مستبعد فسيندم
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