الأرجنتين مطالب بـ"نبذ الفوضى" قبل لقاء نيجيريا

هسبريس - متابعة

لم يتبق لدى المنتخب الأرجنتيني، بقيادة النجم ليونيل ميسي، سوى فرصة ضعيفة لتفادي الإخفاق والخروج من الدور الأول ببطولة كأس العالم 2018 لكرة القدم المقامة حاليا بروسيا، ولكن إن كان يتطلع إلى استغلال تلك الفرصة، لا بد للفريق أولا التخلص من حالة الفوضى المزعومة في معسكر الفريق، قبل المباراة الحاسمة المقررة اليوم الثلاثاء أمام نظيره النيجيري.

وكان المنتخب الأرجنتيني، وصيف بطل مونديال 2014 والذي كان مرشحا بقوة للقب النسخة الحالية، قد تعرض لكبوة في بداية المشوار بتعادل مفاجئ أمام نظيرة الأيسلندي 1 - 1 ثم تعرض لهزيمة ثقيلة في المباراة الثانية وخسر أمام نظيره الكرواتي 0 - 3 .

ولا يزال المنتخب الأرجنتيني يمتلك فرصة ضعيفة في تجاوز الدور الأول، تعتمد على نتائج الجولة الثالثة الأخيرة من مباريات المجموعة الرابعة، والتي تشهد لقاء الأرجنتين مع نيجيريا على ملعب "كريستوفسكي" في سان بطرسبرغ، تزامنا مع مباراة كرواتيا مع أيسلندا على ملعب "روستوف أرينا".

وحسم المنتخب الكرواتي تأهله بالفعل، حيث يحتل صدارة المجموعة برصيد ست نقاط، ويليه المنتخب النيجيري في المركز الثاني برصيد ثلاث نقاط، ثم المنتخبان الأيسلندي والأرجنتيني برصيد نقطة واحدة لكل منهما.

ويحتاج المنتخب الأرجنتيني إلى الفوز على نيجيريا، إلى جانب فوز كرواتيا على أيسلندا أو تعادلهما، من أجل انتزاع المركز الثاني والتأهل برفقة كرواتيا لدور الستة عشر.

وقبل المواجهة الحاسمة أمام نيجيريا، المنتشية بالفوز على أيسلندا 2 - 0، تحدثت تقارير صحفية عن حالة من الفوضى في معسكر المنتخب الأرجنتيني، تتمثل في عدم استماع بعض اللاعبين لتعليمات المدير الفني خورخي سامباولي، وهو ما حاول خافيير ماسكيرانو نفيه أو التخفيف من حدته بقول إن علاقة الفريق بمدربه "طبيعية".

وكانت رسالة صوتية مسربة، تردد أنها مسجلة من قبل دييغو سيميوني المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد الإسباني، قد أشارت إلى وجود حالة من الفوضى لدى المنتخب الأرجنتيني، حيث وجه سيميوني انتقادات حادة لمنتخب بلاده.

ووجهت موجه من الانتقادات من قبل الجماهير ووسائل الإعلام الأرجنتينية ضد المنتخب ومدربه سامباولي، حتى ذكرت بعض التقارير أن اللاعبين هم من سيضعون التشكيلة لمباراة نيجيريا بدلا من سامباولي.

وتبدو مهمة المنتخب الأرجنتيني صعبة في مواجهة نظيره النيجيري الذي قدم أداء قويا في مواجهة أيسلندا، خاصة وأن الفريق الأرجنتيني لم يقدم مستويات مقنعة خلال المباراتين الأوليين، ولم يبد من الجوانب الإيجابية سوى القليل، علما بأنه كان قد تأهل إلى المونديال بشق الأنفس، مدينا بفضل كبير لثلاثية النجم ميسي في التصفيات.

وواجه ميسي انتقادات حادة لغيابه عن مستوياته المعهودة خلال المونديال الحالي، خاصة بعد أن أهدر فرصة التسجيل من ضربة جزاء للفريق أمام أيسلندا، كما نجح المنتخب الكرواتي في إبطال خطورته في مباراة الجولة الثانية.

وقال خافيير ماسكيرانو، في حديثه للصحفيين عن زميله ميسي، "إنه بحال جيد، هو عنصر أساسي، ولكنه في النهاية إنسان ومعرض للإحباط... إنه يرغب حقا في تحسين الوضع الذي يعيشه الآن (في البطولة)."

وحاول ماسكيرانو جاهدا لتخفيف حالة التوتر المحيطة بالفريق ووضع حد للأقاويل بشأن المنتخب، حيث قال إن علاقة الفريق بالمدرب لم تفسد بعد البداية المتواضعة في المونديال.

وقال ماسكيرانو "العلاقة مع سامباولي طبيعية تماما. ولو كنا نشعر بعدم ارتياح معه، لقلنا ذلك"، ومع ذلك اعترف ماسكيرانو بأن اجتماعا طارئا عقد مع المدرب في محاولة من اللاعبين لتوضيح وجهات النظر لديهم.

وأوضح ماسكيرانو "في الاجتماع تحدثنا عن الأمور الكروية التي يمكن أن تساعدنا وتخرجنا من هذه الحالة...علينا أن نتحلى بالإيجابية ، فأفضل المدربين يطلبون النصيحة من لاعبيهم."

وسيكون المنتخب الأرجنتيني في مواجهة النجم النيجيري أحمد موسى، الذي اعتبر بطلا لدى الأرجنتينيين، حيث سجل ثنائية المنتخب النيجيري في شباك ايسلندا ، والتي حافظت على فرصة الأرجنتين في التأهل.

تجدر الإشارة إلى أن أحمد موسى كان قد سجل ثنائية في شباك الأرجنتين في مونديال 2014 خلال المباراة التي انتهت بفوز الأرجنتين 3 / 2، كما سجل ثنائية بقميص ليستر سيتي الإنجليزي في شباك برشلونة الإسباني الذي يلعب له ميسي، في مباراة ودية في الصيف الماضي.

وقال موسى: "لقد سجلت عندما لعبت أمام الأرجنتين وعندما كنت في مواجهة ميسي"، وأضاف: "قبل أربعة أعوام سجلت ثنائية أمام الأرجنتين. وعندما اتنتقلت إلى ليستر سيتي ولعبنا أمام برشلونة سجلت ثنائية أخرى، لذلك أعتقد أن كل الاحتمالات واردة في المباراة المقبلة. فربما أنجح في تسجيل ثنائية جديدة".