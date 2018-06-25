نهائيات كأس العالم .. "ثيران إسبانيا" تواجه "أسود الأطلس" بحذر

هسبريس - إفي

تخوض إسبانيا، مساء اليوم الاثنين على الساعة السابعة، "معركة" حاسمة أمام المغرب ضمن منافسات المجموعة الثانية بمونديال "روسيا 2018"، في مباراة سيتحدد على أساسها مستقبل "لا روخا" في البطولة في وجود ثلاثة سيناريوهات محتملة، بداية من العبور لدور الـ16 في صدارة المجموعة مرورا بالتأهل وصيفا، وحتى الإقصاء.

وعلى ملعب كالينينغراد الذي تثير أرضيته قلق الفريقين، وكذلك الاتحاد الدولي لكرة القدم، يحتاج "الماتادور" لنقطة واحدة على الأقل ليضمن العبور لدور ثمن النهائي عقب التعادل أمام البرتغال (3-3) في الجولة الأولى من دور المجموعات، ثم الفوز الصعب الذي جاء بشق الأنفس أمام إيران (1-0) في الجولة الثانية.

وإذا كان مصير تأهل إسبانيا للدور التالي في يد إسبانيا وحدها ويعتمد على ما ستفعله أمام المنتخب الوطني المغربي، فإن المنافسة على صدارة المجموعة ستكون لها حسابات أخرى ستتوقف على نتيجة مواجهة البرتغال وإيران.

وعلى الورق، ما زال كل شيء ممكنا بالنسبة لمنتخبات المجموعة الثانية باستثناء مصير المغرب الذي تعرض للإقصاء بالفعل، لكنه سيقاتل في موعده الأخير بالمونديال ليودع "روسيا 2018" مروفع الرأس.

لكن الحقيقة الوحيدة هي أن روسيا وأوروغواي سيكونان خصما صاحبي المركز الأول والثاني بالمجموعة الثانية، بعد أن حسم "السيليستي" والبلد المضيف تأهلهما لثمن النهائي على حساب مصر والسعودية، وحسم الأوروغواي الرهان على الصدارة.

وفي هذه الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات، والتي سيتحدد على أساسها مصير إسبانيا في مونديال روسيا، سيسعى "الماتادور" أيضا للبرهنة على كونه أحد المنتخبات المرشحة للقب عقب التعادل في الجولة الأولى والفوز بصعوبة في الثانية.

منتخب إسبانيا، منذ تعرضه للإقصاء في بطولة كأس أمم أورروبا 2016، حافظ على سجله نظيفا من الهزائم على مدار 22 مباراة، وكان الفوز حليفه في 15 منها بينما تعادل في سبع، مسجلا 71 هدفا بمعدل هدف في كل مباراة.

ولا ينتظر قيام المدير الفني لـ"لا روخا"، فرناندو هييرو، بتغييرات كبيرة في التشكيلة التي سيخوض بها مواجهة المغرب، وبالتأكيد سيقود دييغو كوستا، صاحب ثلاثة أهداف من إجمالي أربعة لإسبانيا منذ انطلاق صافرة المونديال، هجوم الفريق، بحضور سرخيو راموس وجيرارد بيكي وجوردي ألبا وداني كاربخال في الدفاع.

لكن هييرو، قد يقوم ببعض التغييرات البسيطة مثل الاستعانة بكوكي ريسوريكسيون في وسط الملعب إلى جانب سرجيو بوسكيتس بدلا من لوكاس فاسكيز، كما أنه قد يريح ديفيد سيلفا أو أندريس إنيسستا، والدفع مكانهما بماركو أسينسيو أو إياغو اسباس أو ساوؤل نييغز.

وفي المقابل سيكون رهان "أسود الأطلس"، الذين ودعوا البطولة حسابيا، على تقديم أداء مشرف؛ لذلك سيقاتل المنتخب المغربي من أجل الفوز، أو حتى التعادل، كي لا يخرج من هذا المونديال خالي الوفاض.