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الرئيسية | رياضة | نهائيات كأس العالم .. "ثيران إسبانيا" تواجه "أسود الأطلس" بحذر

نهائيات كأس العالم .. "ثيران إسبانيا" تواجه "أسود الأطلس" بحذر

نهائيات كأس العالم .. "ثيران إسبانيا" تواجه "أسود الأطلس" بحذر
هسبريس - إفي
الاثنين 25 يونيو 2018 - 18:00

تخوض إسبانيا، مساء اليوم الاثنين على الساعة السابعة، "معركة" حاسمة أمام المغرب ضمن منافسات المجموعة الثانية بمونديال "روسيا 2018"، في مباراة سيتحدد على أساسها مستقبل "لا روخا" في البطولة في وجود ثلاثة سيناريوهات محتملة، بداية من العبور لدور الـ16 في صدارة المجموعة مرورا بالتأهل وصيفا، وحتى الإقصاء.

وعلى ملعب كالينينغراد الذي تثير أرضيته قلق الفريقين، وكذلك الاتحاد الدولي لكرة القدم، يحتاج "الماتادور" لنقطة واحدة على الأقل ليضمن العبور لدور ثمن النهائي عقب التعادل أمام البرتغال (3-3) في الجولة الأولى من دور المجموعات، ثم الفوز الصعب الذي جاء بشق الأنفس أمام إيران (1-0) في الجولة الثانية.

وإذا كان مصير تأهل إسبانيا للدور التالي في يد إسبانيا وحدها ويعتمد على ما ستفعله أمام المنتخب الوطني المغربي، فإن المنافسة على صدارة المجموعة ستكون لها حسابات أخرى ستتوقف على نتيجة مواجهة البرتغال وإيران.

وعلى الورق، ما زال كل شيء ممكنا بالنسبة لمنتخبات المجموعة الثانية باستثناء مصير المغرب الذي تعرض للإقصاء بالفعل، لكنه سيقاتل في موعده الأخير بالمونديال ليودع "روسيا 2018" مروفع الرأس.

لكن الحقيقة الوحيدة هي أن روسيا وأوروغواي سيكونان خصما صاحبي المركز الأول والثاني بالمجموعة الثانية، بعد أن حسم "السيليستي" والبلد المضيف تأهلهما لثمن النهائي على حساب مصر والسعودية، وحسم الأوروغواي الرهان على الصدارة.

وفي هذه الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات، والتي سيتحدد على أساسها مصير إسبانيا في مونديال روسيا، سيسعى "الماتادور" أيضا للبرهنة على كونه أحد المنتخبات المرشحة للقب عقب التعادل في الجولة الأولى والفوز بصعوبة في الثانية.

منتخب إسبانيا، منذ تعرضه للإقصاء في بطولة كأس أمم أورروبا 2016، حافظ على سجله نظيفا من الهزائم على مدار 22 مباراة، وكان الفوز حليفه في 15 منها بينما تعادل في سبع، مسجلا 71 هدفا بمعدل هدف في كل مباراة.

ولا ينتظر قيام المدير الفني لـ"لا روخا"، فرناندو هييرو، بتغييرات كبيرة في التشكيلة التي سيخوض بها مواجهة المغرب، وبالتأكيد سيقود دييغو كوستا، صاحب ثلاثة أهداف من إجمالي أربعة لإسبانيا منذ انطلاق صافرة المونديال، هجوم الفريق، بحضور سرخيو راموس وجيرارد بيكي وجوردي ألبا وداني كاربخال في الدفاع.

لكن هييرو، قد يقوم ببعض التغييرات البسيطة مثل الاستعانة بكوكي ريسوريكسيون في وسط الملعب إلى جانب سرجيو بوسكيتس بدلا من لوكاس فاسكيز، كما أنه قد يريح ديفيد سيلفا أو أندريس إنيسستا، والدفع مكانهما بماركو أسينسيو أو إياغو اسباس أو ساوؤل نييغز.

وفي المقابل سيكون رهان "أسود الأطلس"، الذين ودعوا البطولة حسابيا، على تقديم أداء مشرف؛ لذلك سيقاتل المنتخب المغربي من أجل الفوز، أو حتى التعادل، كي لا يخرج من هذا المونديال خالي الوفاض.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (12)

1 - ma3ndi man9ol الاثنين 25 يونيو 2018 - 18:12
à quoi sert de regarder ce matche si vous êtes éliminé . **la folie**
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5
2 - Mann الاثنين 25 يونيو 2018 - 18:14
أتمنى ان يلعب الفريق المغربي بعقلانية و ينهزم ب 1-0 اما إذا دخلوا ليتنتصروا على اسبانيا ستكون الكارثة
غرابة الاشياء شعب يفتخر و يمدح فريقا خرج منذ البداية و انهزم مع فريق حد عادي ايران بل و يحلمون بالانتصار على اسبانيا .. منتهى الغباء و الاعقلانية و نجدها ليس في كرة القدم و لكن في حميع الميادين
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-4
3 - H MEN الاثنين 25 يونيو 2018 - 18:16
'بحذر'ها يلعبو مع البرازيل هههه را هي المغرب ,حالو ساهل ,كون تاهل المغرب كون خرج الهروي تينقز فرحان بحال الا الاثمان نقصو
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6
4 - سامي الاثنين 25 يونيو 2018 - 18:16
اليوم سيرقص المنتخب رقصته الاخيرة على انغام الغيتار الاسباني قبل العودة الى الديار
و سنرتاح من كترو بلا بلا وينضف كاس العالم من الشوائب
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9
5 - khaald الاثنين 25 يونيو 2018 - 18:18
نحن نتابع ونشجع المنتخب ولكن ديما تايجي شي حد يدقق لينا عشانا للأسف. الفيفا تعلم أن الحكم الأمريكي في الماتش الفائت سينحاز البرتغال وقدمت له المنتخب على طبق من دهب ليقصيه ظلما وعدوانا لأننا نافسنا أمريكا في الترشح. ولكن لمادا لم تتذخل الجامعة الملكية لرفض الحكم لإدارة المباراة ؟ ؟ ؟وهم يعلمون أن الفيفا ناقشت موضوع الحكم على مد أسبوع لمادا لم ترفضه الجامعة وتركت المجال مفتوح له وللفيفا يا حصرة.اخدوا منا الترشيح واغتصبوا التأهل
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2
6 - ع الخالق طابية الاثنين 25 يونيو 2018 - 18:20
جدبني عنوان المقال دعنا نطرح السؤال اليس راموس انسان اليس بكيه انسان اليس لعبونا اناس كدلك اكن لماذا هدا الفرق يجب علي مسؤلينا ان يحسبون انفسهم عندما تقصى منتخبتنا بهادا شكل اتمناه ان ترى يوماً العرب في نهاية كأس العالم حتي هذه الأمنية تضحك لأننا أصبحنا متاكدون من عدم تحقيقها لكن كل شيء في ايدينا
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-2
7 - أيمن الرباطي الاثنين 25 يونيو 2018 - 18:29
السلام عليكم
هيلا ماخفت نكدب إسبانيا ستغتصب المنتخب المغربي .
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0
8 - مغربي الاثنين 25 يونيو 2018 - 18:33
أتوقع كنتيجة لهذه المباراة :

المغرب 0 - 3 إسبانيا
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-2
9 - Hiba الاثنين 25 يونيو 2018 - 18:39
Bonne chance les lions de l'Atlas et bonne chance Hervet
Je vous aime que vous perdiez ou que vous réussissiez.
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0
10 - يا ريت الاثنين 25 يونيو 2018 - 19:05
الطموح شيئ مستحب لكن دعونا نكون واقعيين لأن المنتخب المغربي لا يزن شيئا أمام الثور الإسباني .فقط أدعوا الله أن لا تكون النتيجة ثقيلة كما حصل مع المنتخب السعودي ضد روسيا أما و أن البعض يوهم نفسه بالفوز فهذا هو الحمق في حد ذاته فلا تحلموا كثيرا ما دام المنتخب المغربي لا يملك لاعبين مثل جيل 1986 اما هذا الجيل فلا شيئ كما تابع و شاهدهم الجميع ، المنتخب ما يزال جد ضعيف و لا يملك نجوم في صفوفه
يجيب العواقب سليمة و صافي
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0
11 - ابو جهل الاثنين 25 يونيو 2018 - 19:05
من الساحل الغربي من مدينة جدة على بعد ٦٠ كيلو متر من مكة المكرمة اشاهد الجماهير السعودية في اكبر المقاهي تتضرع لله بنصر مؤزر للاصدقاء الأسبان
وهزيمة البربر ناكرين المعروف .
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-3
12 - كريم الاثنين 25 يونيو 2018 - 19:05
الجزائر لم تتأهل فوجدنا البديل في تشجيع المغرب ورغم مرارة الخروج من الدور الاول لكن اتمنى من صميم القلب هزيمة اسبانيااااااااااااااااااا لانها فرصة لا تعوض وقد لا تتكرر الا بعد زمن طويل لهذا على اللاعبين مسؤولية كبيرة ليظهرو فيها عزيمة اكبر لا يهم الخصم بقدر ما يهم التركيز على الفوزلا غير بالتوفيق ان شاء الله ..ليلة ليلة 1 .2 .3 فيفا مغربي.
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