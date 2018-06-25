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الرئيسية | رياضة | هاتف فجر في تداريب "الأسود" يُثير امتعاض جماهير مغربية بروسيا

هاتف فجر في تداريب "الأسود" يُثير امتعاض جماهير مغربية بروسيا

هاتف فجر في تداريب "الأسود" يُثير امتعاض جماهير مغربية بروسيا
هسبريس - عبد السلام الشامخ
الاثنين 25 يونيو 2018 - 14:30

وَجَدَ الدولي المغربي ولاعب ختافي الإسباني فيصل فجر نفْسهُ في مرمى نيران رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظُهوره في معسكر المنتخب يخوضُ تدريبات جماعية والهاتف في يده، ما أثار غضب العديد من الجماهير المغربية، التي اعتبرت سلوك اللاعب غير مقبول بتاتاً، خاصة أن "الأسود" تنتظرهم مقابلة قويَّة مساء اليوم أمام منتخب "لاروخا" الإسباني، برسم الجولة الثالثة من المجموعة الثانية لكأس العالم 2018.

واقتنصت عدسة الصحافيين متوسط ميدان المنتخب المغربي فيصل فجر وهو يحمل هاتفه الشخصي خلال تداريب المنتخب المغربي أمسِ الأحد 24 يونيو، داخل ملعب لوكومتيف بكاليننغراد، استعداداً لمباراة إسبانيا، وهو ما جرَّ عليه تنذراً وسط مواقع التواصل الاجتماعي، إذ اعتبر عدد من المراقبين أن "سلوك لاعب ختافي غير احترافي ويُسيء إلى المنتخب الوطني الذي تنتظره مباراة قوية أمام رفاق "راموس""، داعين "كتيبة رونار" إلى "التركيز بشكل جيد في الحصص التدريبية والابتعاد عن مواقع التواصل الاجتماعي".

وأمام موجة الانتقادات التي لحقت مُعسكر المنتخب في روسيا، خاصة بعد تصريحات قائد الفريق الوطني، المهدي بنعطية، التي اتهم فيها مقربين من المنتخب بالتشويش والتقليل من شأن "الأسود"، خرج المعد البدني للمنتخب، داڤيد دوتشي، عن صمته وقال: "هذه الصورة المنتشرة خرجت عن سياقها، فيصل فجر قام بموافقة الناخب هيرفي رونار باستعمال هاتفه لإجراء الإحماء باستخدام الموسيقى لمدة أربع دقائق كما كنا نفعل في زامبيا وكوت ديفوار".

وأضاف دوتشي أن فيصل فجر أخذ موافقة الناخب هيرفي رونار على استعمال هاتفه لإجراء الإحماء باستخدام الموسيقى لمدة أربع دقائق، مردفا: "لا داعي لإثارة الجدل، لأن جميع اللاعبين يحترمون الفريق الوطني".

وفي وقت تعجّب النجم المصري أحمد حسام، المعروف بـ "ميدو"، من تصرف لاعب المنتخب الوطني ومن سماح رونار بتصرف كهذا، إذ قال إنه "غير مسموح للاعب أن يتخطى خط الملعب وفي يده هاتف"، كشف معاذ حجي، المدير الإداري للمنتخبات الوطنية داخل الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، أن "استعمال الهاتف تم الترخيص به من قبل المدرب لـ4 دقائق في التسخينات من أجل خلق جو من الحماس".

وكان المنتخب الوطني المغربي حطَّ الرحال، أول أمس السبت، بمدينة كالينينغراد، في رحلة خاصة ومباشرة، قادما إليها من مقر إقامته بمدينة فورونيج، من أجل الاستعداد للمباراة الثالثة والأخيرة في المجموعة الثانية، التي ستجمعه، اليوم الاثنين، بالمنتخب الإسباني.

ويخوضُ رفاق "بنعطية" آخر مباراة لهم في منافسات مونديال روسيا 2026 وعيْنهم على تحقيق أول فوز لهم في المسابقة؛ لكنه فوز لن يغيِّر من الأمر شيئاً، وهو ما أكده الناخب الوطني هيرفي رونار، في "تغريدة" عبر "توتير"، موردا أن مباراة "أسود الأطلس" أمام إسبانيا ستكون "لحفظ الشرف"، إذ كتب: "إسبانيا...آخر خطوة في كالينينغراد...لنحفظ شرفنا جميعا.. ديما المغرب".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (19)

1 - omar الاثنين 25 يونيو 2018 - 14:38
استخدام الهاتف خلال التداريب بحال استخدام الهاتف خلال العمل. عمركم درتوها؟ عطيو للسيد التيقار.
بالتوفيق يا أسود!
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29
2 - رشيد الاثنين 25 يونيو 2018 - 14:38
زعما الهاتف ديال فيصل فجر هو لي غادي يجيب لينا الرباح اولا الخسارة !!
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24
3 - abybakk الاثنين 25 يونيو 2018 - 14:39
Comme l'entraineur ne le fait pas jouer, laisse le profiter de son portable
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8
4 - مغربي مهاجر الاثنين 25 يونيو 2018 - 14:39
لَبْس هناك اي استياء! الاعلام بالغ في الموضوع! و هو الان فسر سبب استخدامه للهاتف! فاتركوه و اتركوا الاسود تركز في مقابلة اليوم! ركزوا احسن في فصف الفيفا و فضحها! و ساندوا منتخبنا الوطني! رسمنا صورة حضارية عن المغرب و المغاربة فلا تدمروها في اخر يوم!
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9
5 - هسبريس الاثنين 25 يونيو 2018 - 14:40
ويخوضُ رفاق "بنعطية" آخر مباراة لهم في منافسات مونديال روسيا 2026 وعيْنهم على تحقيق أول فوز لهم 
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1
6 - Ahmed الاثنين 25 يونيو 2018 - 14:41
بالنسبت الي هذه تقه فالنفس زائده وتصغير لزملاء.مالك ما مركيتي شي بيت ولا بقات فالهاتف !!!
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0
7 - مول الحانوت الاثنين 25 يونيو 2018 - 14:41
من هنا يتبين على ان انتقادات
مصطفى حجي للاعلين
بعد مبارة ايران صائبة وفي محلها...
هناك اخبار اخرى تؤكد تعاطي بعض الاعبين لشيشة في معسكر الرباط...
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1
8 - moha الاثنين 25 يونيو 2018 - 14:42
اللهم انا هدا منكر الجمهور المغربي يحرق دمه مع النتائج وفيصل في كامل نشاطه مع الهاتف نريده خارج التشكيلة ليس له الروح الوطنية مهند و علاش يحشم
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9 - jamal الاثنين 25 يونيو 2018 - 14:45
p'tit bébé.... aucun respect.... ne doit plus faire partie des lions
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10 - لايروبيك الفريق الوطني الاثنين 25 يونيو 2018 - 14:45
محاولة تبرير الخطأ هي كارثة، وخاصة إذا كانت بطريقة بليدة ولا تحترم ذكاء الناس. عن أي موسيقى يتحدث الذين يريدون طمس الحقيقة؟ وهل كان فجر في حصة لايروبيك؟؟؟. مهزلة اللاعب والمدرب والجامعة وجميع المدافعين عن المهزلة. الله ينعل لي مايحشم...
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11 - الواقعي الاثنين 25 يونيو 2018 - 14:45
ما يشفع له ان الانتقاد الرئيسي جاء من طرف احمد حسام ميدو و الذي هو رمز لعدم الانضباط و رمز للمشاكل في التداريب و رمز للرعونة و المزاجية و اختلاق المشاكل.عندك الزهر يا فجر
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12 - لعم الاثنين 25 يونيو 2018 - 14:45
السلام عليكم
اهل هاذا استفزاز رونار لكسب رحيله عن المنتخب ليكون عن قناعة وبسهولة للتخلي عنه وسنرى هل الجامعة الملكية ستلعب أوراقها لاحتضانه ونحن نعرف بأن الفشل يحبنا ونحبه في جميع المكتسبات وبالسلبية
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13 - vvv الاثنين 25 يونيو 2018 - 14:46
كون كنتي فشي منتخب فأمريكا الجنوبية و درتي هاد اللقطة اولدي و المنتخب تقصى والله حتى يتيريو فيك لي تفرج البارح فكولومبيا غيفهمني
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14 - Omar الاثنين 25 يونيو 2018 - 14:46
لحجي كل الحق لبهدلة بنعطية و من يسير في دربة اللعبين يريدون دائما ان يفعلو ما يشائوون و عندما يوبخهم احد من الطاقم يتورون .السيبة و خدمة البز.
كل مم ا اد ان يبقى على اتصال مع العالم الخارحي عليه ان يبقى خارج المنتخب
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15 - NewYork الاثنين 25 يونيو 2018 - 14:46
اول مرة اسمع انه يسمح بحمل هاتف محمول في التسخينات
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16 - ياسين الاثنين 25 يونيو 2018 - 14:47
السلام عليكم.لو لم تلتقط الصورة لن يتدخل صاحبنا لايجاد المبرر.لو رأى الثعلب فائدة للاحماء بالموسيقى لكلف الجامعة باحضار كناوة جيلالة واخرون. ياكلون يشربون في روسيا مع الوفد المرافق.الجدية ثم الجدية لانكم تدافعون عن الوان وطن اسمه المغرب .الله يهدي الجميع.
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17 - miloudi lfassi الاثنين 25 يونيو 2018 - 14:47
هو يعلم جيدا انه عائد الى المغرب بعد الخسارة في المقابلتين الماضيتين و الثلاثية التي تنتظر الفريق المغربي هذا المساء اذن لا داعي لتضخيم الامر البحث عن من يمسح فيه الخنجر بعد هذه المهزلة الكروية للمنتخب الوطني.
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18 - abdelhak الاثنين 25 يونيو 2018 - 14:48
C pas un téléphone portable c un gps de teste des battements de coeurs et de l effort déployé par le joueur à l’entrainement
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19 - rachid الاثنين 25 يونيو 2018 - 14:49
j arrive pas a comprendre cette situation.notre equipe a perdu 2 match, sans marque aucun but, le pire resultat jamais enregistre par une equipe marocaine en coupe du monde, et pourtant on leur donne cette importace. c est la minupulation de 40 millions ou dans le cas contraire la folie d un seul ( moi )
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