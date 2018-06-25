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كُتّاب وآراء
هاتف فجر في تداريب "الأسود" يُثير امتعاض جماهير مغربية بروسيا
وَجَدَ الدولي المغربي ولاعب ختافي الإسباني فيصل فجر نفْسهُ في مرمى نيران رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظُهوره في معسكر المنتخب يخوضُ تدريبات جماعية والهاتف في يده، ما أثار غضب العديد من الجماهير المغربية، التي اعتبرت سلوك اللاعب غير مقبول بتاتاً، خاصة أن "الأسود" تنتظرهم مقابلة قويَّة مساء اليوم أمام منتخب "لاروخا" الإسباني، برسم الجولة الثالثة من المجموعة الثانية لكأس العالم 2018.
واقتنصت عدسة الصحافيين متوسط ميدان المنتخب المغربي فيصل فجر وهو يحمل هاتفه الشخصي خلال تداريب المنتخب المغربي أمسِ الأحد 24 يونيو، داخل ملعب لوكومتيف بكاليننغراد، استعداداً لمباراة إسبانيا، وهو ما جرَّ عليه تنذراً وسط مواقع التواصل الاجتماعي، إذ اعتبر عدد من المراقبين أن "سلوك لاعب ختافي غير احترافي ويُسيء إلى المنتخب الوطني الذي تنتظره مباراة قوية أمام رفاق "راموس""، داعين "كتيبة رونار" إلى "التركيز بشكل جيد في الحصص التدريبية والابتعاد عن مواقع التواصل الاجتماعي".
وأمام موجة الانتقادات التي لحقت مُعسكر المنتخب في روسيا، خاصة بعد تصريحات قائد الفريق الوطني، المهدي بنعطية، التي اتهم فيها مقربين من المنتخب بالتشويش والتقليل من شأن "الأسود"، خرج المعد البدني للمنتخب، داڤيد دوتشي، عن صمته وقال: "هذه الصورة المنتشرة خرجت عن سياقها، فيصل فجر قام بموافقة الناخب هيرفي رونار باستعمال هاتفه لإجراء الإحماء باستخدام الموسيقى لمدة أربع دقائق كما كنا نفعل في زامبيا وكوت ديفوار".
وأضاف دوتشي أن فيصل فجر أخذ موافقة الناخب هيرفي رونار على استعمال هاتفه لإجراء الإحماء باستخدام الموسيقى لمدة أربع دقائق، مردفا: "لا داعي لإثارة الجدل، لأن جميع اللاعبين يحترمون الفريق الوطني".
وفي وقت تعجّب النجم المصري أحمد حسام، المعروف بـ "ميدو"، من تصرف لاعب المنتخب الوطني ومن سماح رونار بتصرف كهذا، إذ قال إنه "غير مسموح للاعب أن يتخطى خط الملعب وفي يده هاتف"، كشف معاذ حجي، المدير الإداري للمنتخبات الوطنية داخل الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، أن "استعمال الهاتف تم الترخيص به من قبل المدرب لـ4 دقائق في التسخينات من أجل خلق جو من الحماس".
وكان المنتخب الوطني المغربي حطَّ الرحال، أول أمس السبت، بمدينة كالينينغراد، في رحلة خاصة ومباشرة، قادما إليها من مقر إقامته بمدينة فورونيج، من أجل الاستعداد للمباراة الثالثة والأخيرة في المجموعة الثانية، التي ستجمعه، اليوم الاثنين، بالمنتخب الإسباني.
ويخوضُ رفاق "بنعطية" آخر مباراة لهم في منافسات مونديال روسيا 2026 وعيْنهم على تحقيق أول فوز لهم في المسابقة؛ لكنه فوز لن يغيِّر من الأمر شيئاً، وهو ما أكده الناخب الوطني هيرفي رونار، في "تغريدة" عبر "توتير"، موردا أن مباراة "أسود الأطلس" أمام إسبانيا ستكون "لحفظ الشرف"، إذ كتب: "إسبانيا...آخر خطوة في كالينينغراد...لنحفظ شرفنا جميعا.. ديما المغرب".
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تعليقات الزوّار (19)
بالتوفيق يا أسود!
مصطفى حجي للاعلين
بعد مبارة ايران صائبة وفي محلها...
هناك اخبار اخرى تؤكد تعاطي بعض الاعبين لشيشة في معسكر الرباط...
اهل هاذا استفزاز رونار لكسب رحيله عن المنتخب ليكون عن قناعة وبسهولة للتخلي عنه وسنرى هل الجامعة الملكية ستلعب أوراقها لاحتضانه ونحن نعرف بأن الفشل يحبنا ونحبه في جميع المكتسبات وبالسلبية
كل مم ا اد ان يبقى على اتصال مع العالم الخارحي عليه ان يبقى خارج المنتخب