الحضري .. "السد العالي" يحقق أسطورته بروسيا

هسبريس - متابعة

بات حارس نادي التعاون السعودي والمنتخب المصري عصام الحضري أكبر لاعب يشارك في مونديال كأس العالم عبر التاريخ بعدما دفع به المدير الفني للفراعنة، الأرجنتيني هكتور كوبر في التشكيل الأساسي لمواجهة السعودية عن عمر يناهز 45 عامًا.

ويحطم الحضري بهذه الطريقة الرقم المسجل باسم الكولومبي فاريد موندراجون الذي حققه في مونديال 2014 بالبرازيل.

وكان موندراجون قد حقق الرقم القياسي السابق عن عمر يناهز 43 عاما وثلاثة أيام حينما شارك بمونديال البرازيل في مواجهة اليابان بالدقيقة الثامنة والثلاثين من على دكة البدلاء.

ولم يشارك الحضري في المباراتين السابقتين أمام أوروجواي وروسيا، حينما خسرت مصر بهدف وبثلاثة أهداف لواحد على الترتيب.

وكان محمد الشناوي، لاعب الأهلي المصري، هو من حرس عرين الفراعنة في المباراتين السابقتين، وحصل في الأولى على جائزة رجل المباراة.

وكانت هناك تقارير صحفية تحدثت عن أن الحضري قد أثار مشكلة قبل مواجهة روسيا ويفترض أنه طالب باللعب أساسيا.

ونفى الحارس المخضرم هذه المسألة أمس في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة وهو نفس الأمر الذي فعله كوبر.

وقال المدرب حول الأمر "دائما تقال مثل هذه الأمور في كرة القدم. سأحب أن يقول أحد ما أن لديه دليل على حدوث هذا الأمر، إذا لم يكن هناك دليل فلا داعي للكلام" من جانبه رد الحضري على هذه الشائعات بقوله "لو كنت قد أثرت مشكلات، لما كنت لأصبح موجودا في هذا المؤتمر الآن".

وحول تحطيم الرقم القياسي أعرب الحارس المخضرم عن رغبته في حدوث الأمر بقوله إنه يأمل في حدوث هذا لأن الرقم سيكتب باسم مصر قبل أن يكتب باسمه، على حد تعبيره.

وبعد أن كان على أبواب التأهل لمونديال 2010 في جنوب أفريقيا، قبل أن تخطف الجزائر بطاقة التأهل في المباراة الفاصلة، وبعد فترات عصيبة استبعد خلالها من قائمة مصر في العديد من المناسبات، عاد ابن "كفر البطيخ" في دمياط ليحقق حلمه الأكبر بتمثيل بلاده في المونديال.

وحقق "السد العالي" مع المنتخب المصري كأس الأمم الأفريقية أربع مرات أعوام 1998 و2006 و2008 و2010.

ولعب الحضري الذي بدأ مسيرته في نادي دمياط لأندية الأهلي والزمالك والإسماعيلي والاتحاد السكندري ووادي دجلة المصرية والمريخ السوداني وسيون السويسري والتعاون السعودي.

وعلى صعيد الأندية حقق الحضري ألقاب دوري أبطال أفريقيا ثلاث مرات ومثلها في كأس السوبر الأفريقي والدوري المصري ثمان مرات وكأس مصر أربع مرات ومثلها في كأس السوبر.

وفاز الحارس المعروف أيضًا باسم السد العالي بكأس سويسرا عام 2008 بخلاف دوري وكأس السودان عامي 2012.

وعلى صعيد الألقاب الفردية توج الحضري بالمثل بلقب أفضل حارس في دوري أبطال أفريقيا ثلاث مرات أعوام 2001 و2005 و2006 ونفس اللقب في كأس الأمم الأفريقية أربع مرات أعوام 2006 و2008 و2010 و2017.

وتشير بعض التقارير إلى أن الحضري ينوي عقد مؤتمر صحفي عقب نهاية مشوار "الفراعنة" بالمونديال للكشف عن بعض القرارات المتعلقة بمستقبله، حيث قد يعلن خلاله على الأرجح عن اعتزاله اللعب الدولي.