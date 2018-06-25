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كُتّاب وآراء
حارث: نحتاج لاعبين ماهرين في المونديال القادم
أشاد النجم المغربي ولاعب وسط فريق شالكه الألماني بأداء "أسود الأطلس" في المونديال، غير أنه حمل على الفريق لإضاعته "أكثر من فرصة للفوز"، مشدداً على ضرورة ضم ذوي الخبرة للفريق المغربي.
ووصف نجم المنتخب المغربي أمين حارث خروج المنتخب مبكرا من كأس العالم بعد خسارته أمام البرتغال بـ"العار"، مردفاً أنه "استحق أكثر من الهزيمة". وأكد النجم البالغ من العمر واحد وعشرين عاماً أن أداء المغرب أمام أبطال أوروبا كان "جيد جداً".
وأضاف "الساحر المغربي"، على حد وصف صحيفة "بيلد" الألمانية، قوله: "يجب ألا نلوم سوى أنفسنا. كانت لدينا أكثر من فرصة للفوز ولكننا أضعناها".
وبالرغم من أن المنتخب المغربي كان أول المودعين للبطولة العالمية، غير أن لاعب وسط فريق شالكه الألماني، الذي انتقل إليه من فريق نانت الفرنسي بصفقة بلغت 9.3 مليون يورو، أبدى بعض الأمل: "من المهم بالنسبة لنا خوض مثل هذه المنافسات لكسب الخبرة. آمل أن نكون مستعدين لتقديم أداء أفضل في المونديال القادم".
وعما يجب فعله على صعيد اختيار تشكيلة المنتخب قال النجم المولود في فرنسا: "لدينا الكثير من اللاعبين الماهرين، يتعين علينا إعطاء الفرصة لذوي الخبرة لنستطيع المنافسة في المونديال القادم".