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الرئيسية | رياضة | فجر يجيب منتقديه: اعتدنا التدرّب تحت الإيقاعات

فجر يجيب منتقديه: اعتدنا التدرّب تحت الإيقاعات

فجر يجيب منتقديه: اعتدنا التدرّب تحت الإيقاعات
هسبورت - عمر الشرايبي*
الاثنين 25 يونيو 2018 - 17:25

تَواصلت ردود الأفعال من داخل معسكر المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم، في مدينة كالينينغراد الروسية، حول اللقطة التي ظهر فيها الدولي المغربي فيصل فجر منهمكا في استعمال هاتفه المحمول، أثناء الحصة التدريبية الأخيرة، قبيل ساعات من مواجهة المنتخب الإسباني التي ستجرى مساء اليوم الاثنين، لحساب مباراة الجولة الثالثة والأخيرة عن المجموعة الثانية لنهائيات كأس العالم.

ارتأى اللاعب فيصل فجر الرد على الانتقادات الكبيرة التي طالته، على خلفية لقطته "المثيرة للجدل"، حيث علق على الواقعة بمنشور عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، بالقول: "تنتظرنا مباراة اليوم أمام المنتخب الإسباني، الكتيبة مستعدة لها من أجل تقديم أقصى ما لديهم. قبل أن يكون سوء فهم لما جرى، أود أن أحيطكم علما أننا، كلاعبين، اعتدنا على التدرب تحت إيقاع موسيقي؛ وهذا يدخل ضمن أنماط التداريب، حيث نعتمد في ذلك على الأيباد وجهاز مكبر للصوت".

وتابع فجر، قائلا: "دائما ما أتتبع التعليمات، ولم أعمد أبدا إلى أن أستعمل الهاتف للهو. أعي جيدا أهمية المباراة، أهمية كأس العالم والألوان التي أحملها التي تمثل بلدي. نحن جميعنا مركزون من أجل بذل أقصى ما في وسعنا اليوم"، مردفا "الصورة ساء فهمها، وأتمنى أنني كنت واضحا.. ديما مغرب".

ونشر نبيل درار، صديق وزميل فجر في المنتخب الوطني، الصورة ذاتها محط الانتقادات، عبر صفحته الشخصية، مدافعا عن لاعب خيتافي الإسباني، بالقول: "إنها فعلا أمور تافهة، أنا الذي أعرف جيدا اللاعب، لذلك أدعوكم إلى الكف عن خلق هذه البوليميك الفارغة"، مضيفا: "طلب منه المدرب وضع الموسيقى خلال فترة أربع دقائق في التسخينات من أجل التوضيح فقط".

تجدر الإشارة إلى أن الفرنسي دافيد دوشي، المعد البدني وعضو الطاقم التقني للمنتخب الوطني المغربي، خرج بتدوينة، مساء أمس الأحد، شرح فيها أن الصورة تم تجريدها من سياقها، وأن فيصل فجر استعمل هاتفه أثناء التداريب بموافقة الناخب الوطني هيرفي رونار.

وجاء في تغريدة دافيد دوشي، بخصوص الموضوع، أن "فيصل فجر استعمل هاتفه بموافقة هيرفي رونار، لإجراء التسخينات باستخدام الموسيقى لمدة أربع دقائق.. كما كنا نفعل في زامبيا والكوت ديفوار"؛ وهو النص نفسه الذي اكتفت دنيا لحرش، المسؤولة عن التواصل داخل المنتخب، بإرساله عبر "واتساب" إلى بعض الصحافيين، عوض وضعه على شكل بيان في بوابة الجامعة، لتنوير الرأي العام بشكل مباشر.

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الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - سي محمد الاثنين 25 يونيو 2018 - 17:40
الجواب الصحيح اليوم في الملعب امام اسبانيا وعند ذلك سنحكم يادرار ويا فجر وحتى يا المعد الفرنسي الذي وجد في المغرب مالم يجده في البلدان الأخرى .
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2 - صاحب رأي الاثنين 25 يونيو 2018 - 17:41
علاقتي بك كمواطن هو نشوفك لاعب مويان و تقاتل كما ينبغي، تسمع موسيقى ولا تألف أغنية شغلو هذاك. للاسف، غذا أنشفوكم ف مطار الدار البيضاء. طريق السلامة !
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3 - الطنجاوي الاثنين 25 يونيو 2018 - 17:44
لا عليك يا فجر
لقد تعودنا هذه الأيام انتقاد كل شيء
لكن هدفنا هو الانتقاد البناء الذي تستفيدون منه في قادم الأيام
نحب وطننا وفريقنا وكل شيء مرتبط بهذا البلد الحبيب
وغيرتنا على الوطن والشعب هي من تدفعنا
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4 - abdo الاثنين 25 يونيو 2018 - 17:46
لا عليك يا فجر هناك بعض الاعلاميين الشرقيين يحبون الاصطياد في الماء العكر.

قدمو مبارة مثل مباراة البرتغال لتسكتو افواههم
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