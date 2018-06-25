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الرئيسية | رياضة | الأوروغواي تذيق روسيا أول هزيمة في المونديال

الأوروغواي تذيق روسيا أول هزيمة في المونديال

الأوروغواي تذيق روسيا أول هزيمة في المونديال
هسبريس من الرباط
الاثنين 25 يونيو 2018 - 16:50

استجمع منتخب الأوروغواي "العلامة الكاملة" خلال خوض غمار منافسات الدور الأول من نهائيات "مونديال 2018"، باصما على انتصاره الثالث على التوالي بهزم المنتخب الروسي، على أرضه وأمام جمهوره، بنتيجة 0-3.

ولم تتأثر النخبة الأمريكية الجنوبية بدعم الجماهير الروسية لمنتخب بلادها في مواجهة اليوم الاثنين، على أرضية ملعب "كوسموس آرينا"، وبادرت إلى هز شباك مستضيفي الدورة الحالية من العرس الكروي العالمي.

لويس سواريز، الأوروغواياني المحترف في نادي برشلونة الكاتالوني، استثمر ضربة خطأ حرة، في الدقيقة الـ10 من المقابلة، كي يخادع الحارس أكينفيف بكرة ملتفّة استقرت في الجهة اليسرى من مرماه.

وعادت الأوروغواي، بعد مرور 13 دقيقة من هدف سواريز، وضاعفت الحصة التهديفية بتسديدة حاول اللاعب الروسي تشيريشيف التصدي لها؛ لكنه غيّر مسارها لتستقر وسط مرمى فريقه بالخطأ.

"الدب الروسي" أكمل اللقاء بصفوف منتقصة منذ حلول الدقيقة الـ36، بعد مراكمة لاعبه سمولنيكوف إنذارين خلال 9 دقائق، ليشهر الحكم السنغالي مالانغ ديدهيو البطاقة الحمراء في وجهه.

الجولة الثانية تميزت بنجاح منتخب الأوروغواي في توسيع الفارق، من خلال مهاجمه كافاني الذي استثمر كرة مرتدة من الحارس الروسي لتوقيع الهدف الثالث في آخر دقيقة من المواجهة.

جدير بالذكر أن رفاق سواريز استهلوا المونديال بهزم المنتخب المصري بنتيجة 0-1 خلال الجولة الأولى من تباري المجموعة الأولى، وبالحصة نفسها تغلبوا على منتخب المملكة العربية السعودية.

أما المنتخب الروسي فقد نجح في التأهل، بدوره، إلى دور ثمن النهاية عقب انتصارين على المنتخبين السعودي والمصري، بالتوالي، مسجلا 8 أهداف ومتلقيا إصابة وحيدة خلال هاتين الجولتين.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - تأهل عادي الاثنين 25 يونيو 2018 - 17:09
روسيا ليست من منتخبات الصف الأول المونديال فليس لها نجوم كبار في الدوريات الأوروبية
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10
2 - علي الاثنين 25 يونيو 2018 - 17:13
المسلمين لعبوا بشرف . شرفوا الدول الخليجية العربية و دول شمال افريقيا الاسلامية رغم الهزيمة ههههههه
اذا كنا نتبنى مقولة هزائم بطعم مشرف ، فلا تنتظروا ان تقوم لنا قائمة في كل المجالات .
للتذكير المنتخب المغربي حقيقة يلعب كرة جيدة منذ ستينيات القرن الماضي . لكن للاسف لم يفكروا ابدا في تكوين هذافين خاصين فقط بالتسجيل مثل كريستيانوا الذي لا يعرف للمراوغات بالمقارنة مع الكثير من اللاعبين لكن في بالقرب من المرمى يتبث ان لا يمكن الاستغناء عنه لا في البرتغال ولا في اي فىيق يشارك معه .
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3
3 - عبد الخالق الفركلي الاثنين 25 يونيو 2018 - 17:22
كن واضحا أنها سفوز عليها اروس لقد فازو علي المنتخبات العربية لانهم لا يامنون بانفسهم لانهم يلعبون وهم متاكدون من الهزيمة عكس الذي متاكد من افوز كل ماتريد سوف تحصل عليه باختصار
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0
4 - tarik.uk الاثنين 25 يونيو 2018 - 17:32
ربما استراتيجية روسية لكي يلعبو ضد البرتغال اذا فاز هذا الاخير و تعادلت اسبانيا مع المغرب
روسيا تعلم ان لا حظ لها ضد اسبانيا بينما قد تنجح ضد البرتغال
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