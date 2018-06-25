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كُتّاب وآراء
السعودية تهزم مصر في آخر مباراة قبل الإقصاء من مونديال روسيا
انتهى لقاء المنتخبين المصري والسعودي، لحساب الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الأولى بنهائيات مونديال 2018، المقام حاليا في روسيا، اليوم الاثنين على أرضية ملعب "فولكوغراد"، بنتيجة 2-1 لصالح السعوديين.
وجاء النزال في أعقاب مراكمة كلا المنتخبين لهزيمتين خلال الجولتين الأولى والثانية، لتكون المباراة شكلية بين الطرفين في محاولة منهما لتجنب التموقع في ذيل الترتيب عند ختم الدور الأول من الدورة الحالية لكأس العالم.
المصريون دخلوا المقابلة بتشكيلة قوامها الحارس عصام الحضري، بجوار مروان محسن ومحمد صلاح وتريزيغي والنينّي وطارق حامد وعبد الله السيد وعلي جبر وحجازي ومحمد عبد الشافي وأحمد فتحي.
أما "الأخضر" السعودي فقد اعتمد في تركيبته الأساسية على الدوسري وباهبري والمقهوي والفرج والبريك ومعتز هوساوي والشهراني وأسامة هوساوي والمسيلم وعبد الله عطيف وفهد المولد.
نخبة "الفراعنة" نجحت في افتتاح التسجيل عند الدقيقة الـ22 من عمر التباري، وقد وقعه المهاجم محمد صلاح بعد اختراق قلب الدفاع السعودي ورفعه الكرة فوق الحارس كي يودعها الشباك.
عصام الحضري، الحارس المصري، أنقذ شباكه من هدف التعادل حين نجح، لدى الدقيقة الـ41، في صد ضربة جزاء سددها فهد المولد؛ لكنّ تقنية "حكم الفيديو" منحت السعوديين ضربة جزاء أخرى، في الدقيقة الأخيرة من عمر الشوط الأول، وسجلها سلمان الفرج.
الجولة الثانية شهدت تألق الحارس الحضري، بعدما بات أكبر لاعب يشارك في مونديال كأس العالم عن عمر يتخطى 45 عاماً، إذ حرم المنتخب السعودي من ترجمة فرص هجومية كثيرة إلى أهداف.
المنتخب المصري أضاع فرصة هزم المنتخب السعودي في الدقيقة الـ84، إذ واجه حارس الخصم وفشل في التهديف، مكتفيا بتوجيه الكرة صوب قفاز حارس عرين السعوديين.
المفاجأة تحققت بتمكن "الأخضر"، عبر لاعبه الدوسري، من خطف هدف الانتصار في الدقيقة الـ95، خلال الوقت بدل الضائع، بتسديدة هزت شباك المصريين .. لتجمع السعودية 3 نقاط جعلتها تنهي المونديال في المرتبة الثالثة، بينما تموقع المصريون في المركز الرابع والأخير؛ بلا نقاط.
جدير بالذكر أن السعودية استهلت المونديال، في دورته الحالية على أرض روسيا، بهزيمة ثقيلة أمام أصحاب الأرض والجمهور، بحصة 0-5، قبل أن تندحر أمام الأوروغواي بهدف نظيف.
أما المنتخب المصري فقد تلقى هزيمة خلال الجولة الأولى بـ0-1 من منتخب الأوروغواي، قبل أن يتواضع "الفراعنة" عند ملاقاة المنتخب الروسي، وانتهت المواجهة بنتيجة 3-1 لصالح "المحليين".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (31)
لأن السيسي لن يرضيه إزعاج السعودية من أجل تمويل الرز
شوال الرز يرش الرز
يقول المثل : الخيل الأصيله ما تسبق الا تالي أي متأخر
مبروووووووووووووووك للسعوديه والعرب وعقبال المنتخب المغربي البطل
كبير السعودية
لعبة السعودية مبارة كبيرة
واستحق الفوز
6 لاعبيه من المنتخب المصري مش اصلا بيلعبوا اساسيين مع انديتهم ومع ذلك اصر عليهم كوبر
مش معقول مدرب يقول لك مش 8 شهور انا مش مكمل معاك وانت اللي تتحايل علشان يكمل معاك
يشهد الله ان لو مصر قدمت مباراة زي بتاعت المغرب مع البرتغال كان الواحد يفضل مبسوط لعامين قدام
مشاكل في المنتخب و شد وخناقات و قلة ادب و عايزين نتيجة طب ازاي
منتخب نزل مرعوب ومدافع حتي في مباراة لسه لها قيمة
مدرب متعمد علي مهاجم لعب 2 مباراة مع الاهلي طول العام .....
مدرب معتمد علي لاعبيه اللي هو عارفهم دون النظر للمستوي
ما علينا هذه الأشياء تعودوا عليها.
ومن يصفنا باحفاد ابو جهل فأسأل الله ان يحشره مع ابي جهل
السعودية قدمت مباراتين ولا اروع امام الارغوي ومصر
وليس بالإمكان احسن مما كان
الأخوة المغاربة الشرفاء اتمنى من كل قلبي فوزكم في مباراتكم القادمة أما غير الشرفاء اصحاب القلوب السوداء فإلى الجحيم