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الرئيسية | رياضة | السعودية تهزم مصر في آخر مباراة قبل الإقصاء من مونديال روسيا

السعودية تهزم مصر في آخر مباراة قبل الإقصاء من مونديال روسيا

السعودية تهزم مصر في آخر مباراة قبل الإقصاء من مونديال روسيا
هسبريس من الرباط
الاثنين 25 يونيو 2018 - 17:00

انتهى لقاء المنتخبين المصري والسعودي، لحساب الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الأولى بنهائيات مونديال 2018، المقام حاليا في روسيا، اليوم الاثنين على أرضية ملعب "فولكوغراد"، بنتيجة 2-1 لصالح السعوديين.

وجاء النزال في أعقاب مراكمة كلا المنتخبين لهزيمتين خلال الجولتين الأولى والثانية، لتكون المباراة شكلية بين الطرفين في محاولة منهما لتجنب التموقع في ذيل الترتيب عند ختم الدور الأول من الدورة الحالية لكأس العالم.

المصريون دخلوا المقابلة بتشكيلة قوامها الحارس عصام الحضري، بجوار مروان محسن ومحمد صلاح وتريزيغي والنينّي وطارق حامد وعبد الله السيد وعلي جبر وحجازي ومحمد عبد الشافي وأحمد فتحي.

أما "الأخضر" السعودي فقد اعتمد في تركيبته الأساسية على الدوسري وباهبري والمقهوي والفرج والبريك ومعتز هوساوي والشهراني وأسامة هوساوي والمسيلم وعبد الله عطيف وفهد المولد.

نخبة "الفراعنة" نجحت في افتتاح التسجيل عند الدقيقة الـ22 من عمر التباري، وقد وقعه المهاجم محمد صلاح بعد اختراق قلب الدفاع السعودي ورفعه الكرة فوق الحارس كي يودعها الشباك.

عصام الحضري، الحارس المصري، أنقذ شباكه من هدف التعادل حين نجح، لدى الدقيقة الـ41، في صد ضربة جزاء سددها فهد المولد؛ لكنّ تقنية "حكم الفيديو" منحت السعوديين ضربة جزاء أخرى، في الدقيقة الأخيرة من عمر الشوط الأول، وسجلها سلمان الفرج.

الجولة الثانية شهدت تألق الحارس الحضري، بعدما بات أكبر لاعب يشارك في مونديال كأس العالم عن عمر يتخطى 45 عاماً، إذ حرم المنتخب السعودي من ترجمة فرص هجومية كثيرة إلى أهداف.

المنتخب المصري أضاع فرصة هزم المنتخب السعودي في الدقيقة الـ84، إذ واجه حارس الخصم وفشل في التهديف، مكتفيا بتوجيه الكرة صوب قفاز حارس عرين السعوديين.

المفاجأة تحققت بتمكن "الأخضر"، عبر لاعبه الدوسري، من خطف هدف الانتصار في الدقيقة الـ95، خلال الوقت بدل الضائع، بتسديدة هزت شباك المصريين .. لتجمع السعودية 3 نقاط جعلتها تنهي المونديال في المرتبة الثالثة، بينما تموقع المصريون في المركز الرابع والأخير؛ بلا نقاط.

جدير بالذكر أن السعودية استهلت المونديال، في دورته الحالية على أرض روسيا، بهزيمة ثقيلة أمام أصحاب الأرض والجمهور، بحصة 0-5، قبل أن تندحر أمام الأوروغواي بهدف نظيف.

أما المنتخب المصري فقد تلقى هزيمة خلال الجولة الأولى بـ0-1 من منتخب الأوروغواي، قبل أن يتواضع "الفراعنة" عند ملاقاة المنتخب الروسي، وانتهت المواجهة بنتيجة 3-1 لصالح "المحليين".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (31)

1 - Aziz canada الاثنين 25 يونيو 2018 - 17:13
بطل المقابلة هو الحكم الكولومبي الذي اخذ اكثر من 3 دقائق للاستعانة بتقنية الفيديو حتى يقطع الشك باليقين هل هناك ضربة جزاء ام لا. لكن السؤال هل كان سيسثعملها في مقابله سعودية وروسيا مثلا
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64
2 - اخر رصاااصة الاثنين 25 يونيو 2018 - 17:14
مبارة رائعة قدمها المنتخب السعودي .. الارادة و العزيمة هي طريق الفوز مبرووووك للمنتخب السعودي الشقيق .. و كذالك المنتخب المصري الشقيق لم يحالفه الحظ رغم ادائة الرائع ... تحياااااتي
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-130
3 - العربي الاثنين 25 يونيو 2018 - 17:15
أضعف منتخب مصري وأضعف مدرب على مر تاريخ الفراعنة. تحية لعصام الحضري الوحيد الذي نقدر أن نقول أن فرعون حقيقي. أين شيكابالا؟ والله عجيب أمر هذا المدرب الضعيف لا خطة ولا تبديلات ولا أي شئ.
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40
4 - The phenomenal الاثنين 25 يونيو 2018 - 17:15
لو كان حكم هذه المباراة من أدار مباراة المغرب و البرتغال لأعلن عن ركلة جزاء للأسود و لكن لسوء الحظ كان الحكم الأمريكي..
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52
5 - رشدي الاثنين 25 يونيو 2018 - 17:15
السعودية صدقات خارجة بوجه جد مشرف و ثلاثة نقط و هدفين إضافيين في تاريخ كأس العالم.. غادي نشوفو حريرتنا دابا شوية كيفاش غادي تخرج ! ..
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-57
6 - yalli hanie الاثنين 25 يونيو 2018 - 17:16
أنا أعلق ، أنت تعلق، هو يعلق، نحن نعلق، أنتم تعلقون، هن يعلقن، هي أيضا تعلق ، والنتيجة حبر مداد الألكتروني ضائع ووقت ضائع وأعصاب فالتة والنتيجة العربية في كأس العالم بروسيا صفر على اليمين وصفر على الشمال */*/
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28
7 - خالد الاثنين 25 يونيو 2018 - 17:17
هذه مهزلة بكل المعاير وتفوح منها راءحة البترودولار
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55
8 - libre الاثنين 25 يونيو 2018 - 17:17
شاهدت المباراة وكان عندي احساس ان هناك اتفاق مسبق حول النتيجة . هل هناك من يشاطرني الراي
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57
9 - عبد الحكيم الاثنين 25 يونيو 2018 - 17:18
العرب لايظهرون القوة و السلطة الا على بعضهم البعض،جريا على قول الشاعر" أسد علي وفي الحروب نعامة"،
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25
10 - االمزابي HD الاثنين 25 يونيو 2018 - 17:19
كان من المنتظر ان تربح السعودية
لأن السيسي لن يرضيه إزعاج السعودية من أجل تمويل الرز
شوال الرز يرش الرز
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53
11 - mohA الاثنين 25 يونيو 2018 - 17:19
بعلهم الماتش هدشي باين عندما تلعب السعودية مع دولة عربية الانتصار للسعودية فهم تحماق
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30
12 - مواطن الاثنين 25 يونيو 2018 - 17:19
العرب كايبغيوا غير بانو على بعضياتهم .. علاش السعودية مبيناتش كل ما عندها في المقابلات الماضية على العموم ليس هدا هو المنتخب المصري و ليس هدا هو صلاح ليفيربول
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20
13 - فلوس زي الرز الاثنين 25 يونيو 2018 - 17:20
الرز مقابل هزم المصريين .كما باع السيسي الجزر للسعودية ربما مرت المبارة في نفس الطريق.
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31
14 - خليلوفيتش الاثنين 25 يونيو 2018 - 17:20
هههههه نفس سيناريو المغرب السعودية فمونديال امريكا 1994 خليونا نربحوكم و لا غادين. ............نغضبو عليكم
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36
15 - محب للمغرب الاثنين 25 يونيو 2018 - 17:23
ألف ألف مبروك للمنتخب الذي يعتبر الحصان الأسود من المنتخبات العربيه في كل المحافل والبطولات العالميه

يقول المثل : الخيل الأصيله ما تسبق الا تالي أي متأخر

مبروووووووووووووووك للسعوديه والعرب وعقبال المنتخب المغربي البطل
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-26
16 - mayor ben baha الاثنين 25 يونيو 2018 - 17:24
لعب من طرفين غير محترف ممل مجهول فكرني في لعب اطفال الصغار تايضرب الكرة بلا مايشوف الاتجاه المهم إيبعدها من المرمى ديالو. كلهم دايخين ومتعصبين
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8
17 - Hicham الاثنين 25 يونيو 2018 - 17:24
impossible il y'a qq chose qui ne vas pas....
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14
18 - مهزلة الفار الاثنين 25 يونيو 2018 - 17:25
تابعنا مرة أخرى جناية من جنايات الفار في حق المنتخب المغربي كيف تحتسب ضربة جزاء ضد فتحي ولا تحتسب ضد بيبي ؟ كيف احتسبت الؤكلة الثانية لصالح المولد ولم تحتسب لصالح أمرابط ؟ كيف لم تحتسب ركلة جزاء لصالح بوطيب ؟ على الفيفا أن تخجل من انحيازها لمنتخبات وظلمها لأخرى.مع كل مباراة في هذا المونديال نزداد يقينا بظلم حكم أمريكي.وعلى خبير التحكيم للقناة التي تعلمون أن يخجل هو الآخر من نفسه.وعلى تلك القناة أن تغيره.
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9
19 - أسد علي وفي الحروب نعامة الاثنين 25 يونيو 2018 - 17:27
هذا حال العرب المقابلة عرفت اندفاعا وحماسا منقطع النظير لان العرب يقبلون الهزائم من غيرهم الا بينهم والسعودية ستحتفل اليوم كما لوفازت بكأس العالم وربما ستخصص منحة استثنائية للاعبيها لأنهم هزموا اخوانهم في العروبة.تركي ال الشيخ سينام قرير العين وسيخرج كعادته بتغريدة ستزيد الكراهية بين الشعبين الشقيقين متناسيا أن الامر مجرد لعبة لا أكثر ولا أقل.
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6
20 - tarik الاثنين 25 يونيو 2018 - 17:29
كنت اتمنى فوزا للمنافقين على المغضوب عليهم و الضالين بقية سﻻلة ابي جهل و لكن الله يربد ان يعذبهم بفوزهم هذا لتبقى قلوبهم حسرات عليهم.يبقى فريق الفراعنة أكبر و أكبر منهم رياضيا وشعب له نخبة من رجاﻻت لهم بصمة في القرن العشرين فلتحيى مصر و الذل و المهانة لبنى قريظة هذا الزمن
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3
21 - abdellah الاثنين 25 يونيو 2018 - 17:29
هنيءا لمصر على النتيجة ونفس النقط والمرتبة سيكونان من نصيب المغرب الا ان المغاربة سيكون لهم امتياز بهزيمتهم الثقيلة اليوم باذن الله
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-12
22 - حمد الاثنين 25 يونيو 2018 - 17:30
مبروك للأخضر
كبير السعودية
لعبة السعودية مبارة كبيرة
واستحق الفوز
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-16
23 - مهاجر الاثنين 25 يونيو 2018 - 17:30
هل شاهدتم المبارات و الحكم و الفار خدامين نيشان نيشان لمست يد غير مقصودة من المدافع المصري بيلانتي ديركت و أيضا عرقل بسيطة بيلانتي آخر آقرنو بين هذا الحكم و الحكم الأمريكي الغشاش و كيف ما قلت في تعليق سابق المال و الرهان أعود بالله هو سبب غش الفيفا و الحكم لخسارة المغرب ضد البرتغال لما كنت في المغرب لم أكن أدري بهذا حتى جيت لأوروبا عاد فهمت معنى الرهان لإقصاء الفرق الأقل مستوى اليوم نسبة الرهان اليوم تقول أن المغرب ستفوز ب 9% من الحض و إسبانيا ستفوز ب 80% و 11% تعادل يعني الحكم لازم يغش باش تربح إسبانيا إن لعب المغرب جيدا
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5
24 - مغربي لا قيبوري الاثنين 25 يونيو 2018 - 17:30
لا بارك الله لهم، لن ننسى. من المحيط الى الرياض.
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0
25 - محمود اهلاوي الاثنين 25 يونيو 2018 - 17:31
يشهد الله اني مصري و اقول بصراحة صراحة احنا اضعف منتخب في كاس العالم واضعف منتخب في تاريخ الكرة المصرية و كدا كويس علي اتحاد الكرة المصري الحرامي و يتشال خالص مش معقول منتخب زي ده كله عيال بتاعت مهرجانات ورقص و دلع يروح و يعمل حاجة
6 لاعبيه من المنتخب المصري مش اصلا بيلعبوا اساسيين مع انديتهم ومع ذلك اصر عليهم كوبر
مش معقول مدرب يقول لك مش 8 شهور انا مش مكمل معاك وانت اللي تتحايل علشان يكمل معاك
يشهد الله ان لو مصر قدمت مباراة زي بتاعت المغرب مع البرتغال كان الواحد يفضل مبسوط لعامين قدام
مشاكل في المنتخب و شد وخناقات و قلة ادب و عايزين نتيجة طب ازاي
منتخب نزل مرعوب ومدافع حتي في مباراة لسه لها قيمة
مدرب متعمد علي مهاجم لعب 2 مباراة مع الاهلي طول العام .....
مدرب معتمد علي لاعبيه اللي هو عارفهم دون النظر للمستوي
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4
26 - مشاهد الاثنين 25 يونيو 2018 - 17:32
نتيجة معقولة لا يمكن إحراج السعودية ولا شعبها لأنهم أصحاب المال والأعمال لكل العالم العربي وخصوصا مصر. هزيمة مدروسة.
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-1
27 - الزمر الاثنين 25 يونيو 2018 - 17:37
مهزلة، الآن أصبح واضحا لمذا السعودية لم تفز بي كأس العالم لأنها لم يحتسب لها الكثير من دربات جزاء، ولكن يبقى السؤال المطروح كم حصل هذا الحكم من أموال، والغريب في الأمر حتى الاعبين للمصريين مشكوك في أمرهم. والغريب في الأمر أيضا ان مقدم المبارة السعودية ومصر اقحف في تعليقه فريق الرجاء البيضاوي.
ما علينا هذه الأشياء تعودوا عليها.
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2
28 - immad الاثنين 25 يونيو 2018 - 17:40
فريق سعودي هزم بخماسية يهزم الفراعنة.... يا شماتة العالم فيك يا مصر..
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-1
29 - الشمري .. الاثنين 25 يونيو 2018 - 17:45
حتى الآن .. المنتخب السعودي هو المنتخب العربي الوحيد الذي حقق انتصار في مونديال 2018 .. سنرى ماذا سيفعل غيره ..
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0
30 - hakim الاثنين 25 يونيو 2018 - 17:46
المغرب سيفوز على اسبانيا ،اشرف حكمي سيسجل الهدف من الجهة اليسرى .
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0
31 - محمد الاثنين 25 يونيو 2018 - 17:46
اولاً احنا والمصريين سمن على عسل
ومن يصفنا باحفاد ابو جهل فأسأل الله ان يحشره مع ابي جهل
السعودية قدمت مباراتين ولا اروع امام الارغوي ومصر
وليس بالإمكان احسن مما كان
الأخوة المغاربة الشرفاء اتمنى من كل قلبي فوزكم في مباراتكم القادمة أما غير الشرفاء اصحاب القلوب السوداء فإلى الجحيم
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