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الرئيسية | رياضة | هذه تشكيلة "أسود الأطلس" في مباراة إسبانيا

هذه تشكيلة "أسود الأطلس" في مباراة إسبانيا

هذه تشكيلة "أسود الأطلس" في مباراة إسبانيا
هسبريس من الرباط
الاثنين 25 يونيو 2018 - 18:11

يستعد المنتخبان المغربي والإسباني لخوض الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الثانية بـ"مونديال روسيا"، حيث تبحث "لاروخا" عن بطاقة لبلوغ الدور الموالي ويريد "أسود الأطلس" نتيجة إيجابية قبل الإقصاء رسميا.

ويدخل الإسبان المباراة بتشكيلة فيها الحارس دي خيا إلى جوار كارباخال وبيكي وراموس ويوردي آلبا، إضافة إلى سيرجيو وإنييستا وتياغو وإيسكو، بجانب سيلفا ودييغو كوستا.

أما المنتخب الوطني المغربي فإنه سيفتتح المقابلة بحضور منير المحمدي وحكيمي وداكوستا وسايس ودرار، مع زياش والأحمدي وبلهندة وبوصوفة ونور الدين أمرابط وخالد بوطيب.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (20)

1 - ع الشرقي الاثنين 25 يونيو 2018 - 18:22
نضرا لعده عوامل المنتخب المغربي خاسر لكن بالمقابل اتمنى ان ينهزم بنتيجه خفيفه على قلوبنا اللهم استر .
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-54
2 - طامو الاثنين 25 يونيو 2018 - 18:22
اويلي فين المهدي بنعطية اعباد الله ناري على تشكيلة لاعالقة مشييينا فييها
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-41
3 - درواس الاثنين 25 يونيو 2018 - 18:24
بالتوفيق للمنتخب..يا ربي فرح الشعب المغربي بقيادة ملكنا الهمام، و اجعله بلدا أمنا مستقرا رخاء سخاء. و لا عزاء للحساد. Vamos Nostra Leones
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-30
4 - الاصلاح الحقيقي الاثنين 25 يونيو 2018 - 18:25
بنعطية خارج التشكيلة نظرا لتصريحاته الغير احترافية، اللي بغا يلعب باسم الشعب ويخلي دمو فالملعب مرحبا، اللي باغي يتفشش يغير الجنسية ديالو، تحية عالية للگلاطياطور أمرابط, والخلوق مصطفى حجي
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66
5 - هشام كولميمة الاثنين 25 يونيو 2018 - 18:25
غاب عن المقابلة بنعطية؟هناك شيء يطبخ...سنعرفه بعد المقابلة.او أنه مصاب.
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21
6 - الله ينعل جد بوكم الاثنين 25 يونيو 2018 - 18:26
وجب اعادة مبارة التي كانت سبب اقصاء المغرب والا مبغيناش كورة نقلبوها ارهاب يلعن جد بوهم كاملين وجب اعادة مبارة التي اقصي بسببها مغرب لانها كلها اخطاء ولا يمكن توفر كاميرات ورقمية وحكام المبارات ويقصى بغير ذنب علاش
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-9
7 - salma الاثنين 25 يونيو 2018 - 18:27
بالتوفيق حظ سعيد ومغربية وافتخر
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17
8 - مسلم الاثنين 25 يونيو 2018 - 18:28
بنعطية احتياط مزيان كل مرة انا ساعتزل انا ساعتزل من احسن هذه المقابلة لن يلعب القميص الوطني غالي على اي واحد اذا لم يكن فخور به
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34
9 - بن اخليفة الاثنين 25 يونيو 2018 - 18:28
يبدو ان بن عطية غير موجود ؟ هل التصريحات الأخيرة هي السبب؟...أتمنى الحفاظ على وحدة المنتخب. والترفع عن المشاكل.
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15
10 - rachid الاثنين 25 يونيو 2018 - 18:30
ذكي بن عطية يعرف الفريق الإسباني سيفوز بأكثر من هدف. ويريد أن يبين ان الفريق من دونه دفاعيا لا شيء. المنتخب المغربي لازم عليه يدافع. إذا فتح اللعب فانتظروا الكارثة
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-3
11 - odassalh الاثنين 25 يونيو 2018 - 18:32
أين هو بنعتية؟ لآ حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
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-1
12 - عبد الصمد بوعبيدي الاثنين 25 يونيو 2018 - 18:36
داكوستا مكان بنعطية ؟! حقا مذرب ثعلب ؟!
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7
13 - karim الاثنين 25 يونيو 2018 - 18:44
لا وزن لنا و لاقيمة لنا لو حصل لأحد الفرق الأوروبية ما حصل لنا لقامة القيامة لكن مافية فيفا أقوى منا.فلا حكومة يمكن ان نستنجد بها و لا من يستمع لشكوانا و لا جامعة كرة القدمنستنجد بها
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8
14 - momo الاثنين 25 يونيو 2018 - 18:45
بن عطية ،أسوأ عميد مر عل المنتخب
النيبت أحسن عميد
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6
15 - بوهالي الاثنين 25 يونيو 2018 - 18:48
مالنا فين مامشينا ماكنطفروهش . اذن وجب علينا أن نبحث عن السبب هل هي لعنة اصبنا بها ام وجب علينا أن نغير عقليتنا ؟
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4
16 - غطوس الاثنين 25 يونيو 2018 - 18:49
اتمنى ان يحقق المنتخب نتيجة ايجابية حتى يخرجو مرفوعي الراس و يعطون درسا في الانضباط لبنعطية
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3
17 - حميدو الاثنين 25 يونيو 2018 - 18:56
اظن ان الخسارة فيها خير للمغاربة حتى يستفيق الجميع من العاطفة والتفكير بجدية في خلق منتخب قوي....ينبغي ان نستفيد الدروس.
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1
18 - samadovitche الاثنين 25 يونيو 2018 - 18:57
بسبب تصريحاته الغير احترافية في حق مصطفى حجي. بنعطية خارج التشكيل. هناك شيء يطبخ على نار هادئة داخل المنتخب. بصراحة كل مافي الأمر أن حجي وجه خطابا صريحا للجميع بعد مبارة إيران بما فيهم المدرب نفسه بسبب التشكيلة والتغييرات. حيت تكلم بحسرة وغيرة على البلد قال نحن هنا في مهمة ولسنا في نزهة. جميع المغاربة يعرفون وطنية حجي.
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0
19 - الودادي الاثنين 25 يونيو 2018 - 19:03
والاخوة مام بلهندة موجود الله يستر ما ادري لماذا يصر على احقامه
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20 - BVB1 الاثنين 25 يونيو 2018 - 19:04
واش كيجمل على المنتخب ولا؟ دإئما يغظب إقولك نعتزل إوا أعتزل أعميمي واش غير نتى الي كاين. معمرو فرحتنا مع المنتخب.أخطاء فادحة بالجملة لا مع المنتخب ولا مع يوفنتوس أما البايرن لا أتكلم عليه يعرفه أي واحد فقد فشل حتى جراو عليه
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