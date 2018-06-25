هذه تشكيلة "أسود الأطلس" في مباراة إسبانيا

هسبريس من الرباط

يستعد المنتخبان المغربي والإسباني لخوض الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الثانية بـ"مونديال روسيا"، حيث تبحث "لاروخا" عن بطاقة لبلوغ الدور الموالي ويريد "أسود الأطلس" نتيجة إيجابية قبل الإقصاء رسميا.

ويدخل الإسبان المباراة بتشكيلة فيها الحارس دي خيا إلى جوار كارباخال وبيكي وراموس ويوردي آلبا، إضافة إلى سيرجيو وإنييستا وتياغو وإيسكو، بجانب سيلفا ودييغو كوستا.

أما المنتخب الوطني المغربي فإنه سيفتتح المقابلة بحضور منير المحمدي وحكيمي وداكوستا وسايس ودرار، مع زياش والأحمدي وبلهندة وبوصوفة ونور الدين أمرابط وخالد بوطيب.