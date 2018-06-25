حكيم زياش يتحرك نحو صفوف روما بعد المونديال

هسبورت من الرباط

أَكّدت صحيفة "تلغراف" الهولندية أن وكيل أعمال اللاعب المغربي حكيم زياش توصّل إلى اتّفاق نهائي مع فريق روما ، يقضي بانتقال اللاعب البالغ من العمر 24 عاما إلى صفوف الفريق الإيطالي.

وحسب المنبر الإعلامي فإن مصطفى نخلي، وكيل أعمال زياش، تفاوض مع مسؤولي روما خلال الأسابيع الماضية، حيث توصّلوا إلى اتّفاق بخصوص تفاصيل العقد الذي سيوقّعه اللاعب بعد عودته مباشرة من "المونديال".

وكشف المنبر ذاته أن العقد الذي سيربط زياش بفريق العاصمة الإيطالية سيمتد لخمس سنوات؛ لكن في حالة موافقة نادي أياكس على بيعه، مشيرة إلى أن الناديين يقتربان من التوصل إلى اتفاق نهائي بهذا الشأن.

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