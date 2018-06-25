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كُتّاب وآراء
هيكتور كوبر: عقدي مع المنتخب المصري انتهى
قال الأرجنتيني هيكتور كوبر إنه لا يتعين عليه الاستقالة من تدريب المنتخب المصري لأن عقده انتهى بالفعل، وذلك بعدما ودع الفراعنة مونديال روسيا عقب خسارتهم لمبارياتهم الثلاثة في البطولة.
وقال كوبر في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "لا يتعين علي أن استقيل لأن عقدي انتهى بالفعل". وعما إذا كانت هناك محاولات من الاتحاد المصري لكرة القدم لتجديد عقده، أضاف: "عقدنا اجتماعين وسنعقد اجتماعا حين نصل للقاهرة. وسنرى ماذا سيحدث".
وعن الخسارة 2-1 من السعودية قال: "قدمنا شوطا جيدا وسنحت لنا ثلاث فرص واضحة تماما. الشوط الأول كان مختلفا عن الثاني. أنا أشعر بالألم لأننا لم نفز، ولكننا كنا مستعدين بشكل جيد للمباراة". وأضاف: "لا أحد يستطيع قول أننا كنا سيئين في الشوط الاول. سنحت لنا الكثير من الهجمات المرتدة ولو كنا استطعنا استغلالها لتغير مسار المباراة".
واعتبر كوبر أن مهاجم ليفربول محمد صلاح "قدم مباراة جيدة" ولا يمكن أن "يطلب منه أكثر من ذلك" لأنه قدم ما عليه. كما دافع كوبر عن طريقته الدفاعية مع الفريق، مشيرا إلى أنها استطاعت أن تحقق نتائج جيدة مع المنتخب خلال الثلاث سنوات ونصف الماضية وتأهل بها إلى المونديال، وقدم أداء جيدا أيضا في المباراة الأولى امام أوروغواي رغم الخسارة بهدف نظيف.
وأكد كوبر أنه دفع بالحارس عصام الحضري، صاحب الـ45 عاما، في المباراة لـ"إسعاد الشعب المصري" نظرا لما يحملونه من حب تجاهه، بعدما أصبح أكبر لاعب يشارك في بطولات كأس العالم، وأشار إلى أنه قدم أداء جيدا رغم الخسارة.