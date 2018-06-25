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كُتّاب وآراء
إيران تتعادل مع البرتغال وتغادر مونديال روسيا
صعد منتخب البرتغال إلى دور الستة عشر من بطولة كأس العالم في كرة القدم، المقامة حاليا في روسيا، بعد تعادله 1-1 مع نظيره الإيراني، اليوم الاثنين في الجولة الثالثة، والأخيرة، من لقاءات المجموعة الثانية.
هدف البرتغاليين جاء في نهاية الشوط الأول من التباري، عن طريق ريكاردو كواريزما، بينما أضاع كريستيانو رونالدو ركلة جزاء في الدقيقة 53، حارما البرتغال من تعميق الفارق في النتيجة.
أما المنتخب الإيراني فقد أحرز هدفه الوحيد خلال الوقت بدل الضائع من المواجهة، الدقيقة 93، من ضربة جزاء نفذها كريم أنصاري فرد، ليختم زمن التنافس بهدف في كل شبكة.
جدير بالذكر أن المنتخب الإيراني انتصر في الجولة الأولى على المنتخب المغربي بهدف نظيف، قبل الهزيمة أمام الإسبان، وكان يراهن على الانتصار في مواجهة البرتغال للاستمرار في المونديال، أو التعادل وانتظار انهزام "لا روخا" أمام "أسود الأطلس" بأكثر من هدف كفارق.
الترتيب النهائي للمجموعة الأولى في "مونديال 2018" عرف تصدر منتخب البرتغال سبورة الترتيب بـ5 نقاط، متقدما على منتخب إسبانيا بعدد الأهداف المسجلة، ثم إيران بـ4 نقاط، والمغرب بنقطة وحيدة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (6)
إيران أو غيرها ، لا يهمنا النتائج التي تحصل عليها ،
أن نحكم على منتخبنا ، ذلك شأننا ، نتحاور و نناقش ، قد نتفق أو نختلف ،
هذا أمر عادي جدا .
أما لنغطي على نقائصنا بالتشفي في الغير ،هذا أمرمرفوض ،
( العاطي الله ، ليس إيران أو البرتغال...،هذه رياضة ،ليست حاجة أخرى )
ولكل مقام مقال .