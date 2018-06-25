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الرئيسية | رياضة | إيران تتعادل مع البرتغال وتغادر مونديال روسيا

إيران تتعادل مع البرتغال وتغادر مونديال روسيا

إيران تتعادل مع البرتغال وتغادر مونديال روسيا
هسبريس من الرباط
الاثنين 25 يونيو 2018 - 21:14

صعد منتخب البرتغال إلى دور الستة عشر من بطولة كأس العالم في كرة القدم، المقامة حاليا في روسيا، بعد تعادله 1-1 مع نظيره الإيراني، اليوم الاثنين في الجولة الثالثة، والأخيرة، من لقاءات المجموعة الثانية.

هدف البرتغاليين جاء في نهاية الشوط الأول من التباري، عن طريق ريكاردو كواريزما، بينما أضاع كريستيانو رونالدو ركلة جزاء في الدقيقة 53، حارما البرتغال من تعميق الفارق في النتيجة.

أما المنتخب الإيراني فقد أحرز هدفه الوحيد خلال الوقت بدل الضائع من المواجهة، الدقيقة 93، من ضربة جزاء نفذها كريم أنصاري فرد، ليختم زمن التنافس بهدف في كل شبكة.

جدير بالذكر أن المنتخب الإيراني انتصر في الجولة الأولى على المنتخب المغربي بهدف نظيف، قبل الهزيمة أمام الإسبان، وكان يراهن على الانتصار في مواجهة البرتغال للاستمرار في المونديال، أو التعادل وانتظار انهزام "لا روخا" أمام "أسود الأطلس" بأكثر من هدف كفارق.

الترتيب النهائي للمجموعة الأولى في "مونديال 2018" عرف تصدر منتخب البرتغال سبورة الترتيب بـ5 نقاط، متقدما على منتخب إسبانيا بعدد الأهداف المسجلة، ثم إيران بـ4 نقاط، والمغرب بنقطة وحيدة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - مسلم الاثنين 25 يونيو 2018 - 21:29
من وحهة نظري وبرتغال واسبانيا لن يستحقوا العبور الى الدور الثاني لو لا تحيز التحكيم لا كان كلام اخر الفيفا فاسدة واليوم تاكد ذلك في المبارتين التي جرت في نفس المجموعة
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33
2 - HOSSAIN الاثنين 25 يونيو 2018 - 21:36
منتخبات شعوب العالم الثالت أصبح لها زئير يزعج الفيفا
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23
3 - رضا الاثنين 25 يونيو 2018 - 21:41
هل رأيتم كيف ضغطت ايران على الحكم بكل اللاعبين بل وحتى دكة البدلاء وقفوا جميعا حتى اجبروا الحكم على مشاهدة الڤار var الذي أسفر عن ضربة جزاء ...الشيء الذي لم يقع في مباراة المغرب و البرتغال اللاعبون لم يستطيعوا ارغام الحكم الملعون على العودة لمشاهدة الفار var ولو مرة ؟؟؟!!!فكان ما كان خرجنا من المونديال...و الله مهزلة..
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14
4 - احمد الاثنين 25 يونيو 2018 - 21:44
المنتخب المغربي لعب ضد الشيعة وضد الريال وضد والبارسا و ضد الحكام وضد الاعلام ومع ذلك قدم اداء رائعا لولا ظلم التحكيم لتصدرنا المجموعة بكل أريحية
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13
5 - omar الاثنين 25 يونيو 2018 - 21:54
أما المنتخب الإيراني فقد أحرز هدفه الوحيد
إيران أو غيرها ، لا يهمنا النتائج التي تحصل عليها ،
أن نحكم على منتخبنا ، ذلك شأننا ، نتحاور و نناقش ، قد نتفق أو نختلف ،
هذا أمر عادي جدا .
أما لنغطي على نقائصنا بالتشفي في الغير ،هذا أمرمرفوض ،
( العاطي الله ، ليس إيران أو البرتغال...،هذه رياضة ،ليست حاجة أخرى )
ولكل مقام مقال .
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4
6 - Abdellatif الاثنين 25 يونيو 2018 - 22:12
il faut enlever le var car il ne profite pas a toutes les equipes
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