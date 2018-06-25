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الرئيسية | رياضة | رونار: المنتخب المغربي غادر كأس العالم بشرف رغم الأخطاء التحكيمية

رونار: المنتخب المغربي غادر كأس العالم بشرف رغم الأخطاء التحكيمية

رونار: المنتخب المغربي غادر كأس العالم بشرف رغم الأخطاء التحكيمية
محمد أمين متبار من كالينينغراد*
الاثنين 25 يونيو 2018 - 23:01

انتقد هيرفي رونار، الناخب الوطني، مستوى التحكيم في مباراة اليوم الاثنين بين المنتخبين المغربي والإسباني، معتبرا أن الجميع فوجئ بلعب ضربة الزاوية التي أتت بالهدف الثاني لـ"لاروخا" من الجهة المغايرة عن تلك التي غادرت منها الكرة المستطيل الأخضر، وهو خطأ فادح في مسابقة كبيرة من حجم كأس العالم.

وقال رونار، خلال الندوة الصحافية التي تلت المباراة، إن المنتخب الوطني المغربي كان عازما على الفوز على منتخب إسبانيا، رغم توفر الخصم على لاعبين كبار يلعبون لبرشلونة وريال مدريد، مشيرا في الآن ذاته إلى أنه من الواجب توجيه التحية إلى كل لاعبي المنتخب على أدائهم القتالي.

وأوضح مدرب المنتخب أن "مونديال 2018" كان فرصة مميزة للاحتكاك مع منتخبات كبرى، من قبيل إسبانيا والبرتغال، مردفا: "أظن أننا افتقدنا للخبرة خلال المباراة الأولى أمام إيران، للأسف، وعندما لا تسجل يجب على الأقل ألا تستقبل أهدافا وتخسر بتلك الطريقة".

وتابع رونار: "المنتخب المغربي غادر كأس العالم بشرف ورأسه مرفوع بعد غياب استمر 20 سنة، وقد كان من الضروري العبور من مثل هذه المواقف حتى نتطور خلال المستقبل، بينما تبقى قلوبنا الآن مع السنغال ونيجيريا لتمثيل إفريقيا أحسن تمثيل".

المدرب الفرنسي عاد ليشيد بالجمهور المغربي ومؤازرته الفعالة لـ"أسود الأطلس"، مؤكدا أن الإحساس عند عزف النشيد الوطني في روسيا، بين جماهير مغربية غفيرة، أمر سيظل راسخا في الذاكرة لزمن طويل.

وعن مستقبله على رأس الفريق الوطني المغربي الأول لكرة القدم لم يحدد رونار موقفا واضحا، معتبرا أن "اللحظة تستوجب عيش هذه المشاركة بكل تفاصيلها، على أن يتم التفكير في المستقبل في مرحلة لاحقة".

هيرفي رونار أشار إلى أن ناصر لارغيت هو من كان وراء قدومه إلى المغرب من أجل الإشراف على "أسود الأطلس"، متسائلا في الآن ذاته عن السبب الذي يجلب انتقاد الصحافة المغربية الحاد لهذا الإطار المغربي.

وعن تفاصيل المواجهة أمام إسبانيا، قال رونار: "كانت هناك بعض الاختلالات التكتيكية من الدقيقة العشرين إلى نهاية الشوط الأول، مع وجود تسربات كثيرة للاعبي المنتخب الإسباني، لكننا صححنا الوضع في الشوط الثاني وخلقنا مشاكل كثيرة للخصم".

وشدد الناخب المغربي على أن اختياراته للمباريات كانت تقنية وتكتيكية؛ إذ كان في حاجة إلى أمين حارث في المباراة الأولى عكس مباراتي البرتغال وإسبانيا اللتين تطلبتا دفاعا أكثر.

"أمام البرتغال فضلت كذلك داكوستا لمواجهة خصائص هجومية للبرتغال. أما عدم إشراك المهدي بنعطية، فإنه راجع إلى معاناته من الإصابة، وفضلنا ألا نغامر به حتى لا تتضرر بدايته مع فريقه الموسم المقبل"، مضيفا أن "المجموعة التي دخلت أدت المطلوب بشكل جيد".

وزاد رونار أن الفريق الوطني المغربي "لا يتوفر على كريستانو رونالدو بين صفوفه، لكنه يلعب بمجموعة متماسكة استطاعت إحراج إسبانيا كثيرا، وكانت قريبة من اقتناص نقاط المباراة"، مشيرا إلى أن انفراد خالد بوطيب وعارضة أمرابط تفاصيل تؤكد كلامه.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (71)

1 - أحمد الاثنين 25 يونيو 2018 - 23:19
شكرا رونار احسن مدرب احسن فرقة الله يكمل عليكم بيخير
و اللعنة على التحكيم و الفيفا
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79
2 - عبدو من الرباط الاثنين 25 يونيو 2018 - 23:19
أخيراً عرفت معنى كلمة FIFA :

" FOOTBALL IS NOT FOR ARAB "
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62
3 - mmm الاثنين 25 يونيو 2018 - 23:20
L arbitre de touche a levé son drapeau et il était sur la ligne donc il avait hors jeu il fallait quitter la rencontre avec ce scandale de l'arbitre la fifa est responsable
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9
4 - basma الاثنين 25 يونيو 2018 - 23:21
بدون شك . وملتقانا في كأس افريقيا انشاء الله . رفعتم رأسنا
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40
5 - امحمد الاثنين 25 يونيو 2018 - 23:21
نتمنى صادقين ان يبقى رونار كمدرب للمنتخب المغربي لأنه أتبث للجميع انه فعلا داهية في جميع المقابلات قدم اللاعبون كرة جميلة وحديثة
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46
6 - غزواني الاثنين 25 يونيو 2018 - 23:21
حتى خرجتى من البطولة عاد باغي تربح. المنتخب خرج بشرف أما أنت خرجتي عليه في المقابلة الأولى.
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-80
7 - mode الاثنين 25 يونيو 2018 - 23:22
تحية كبيرة للمدرب وكذلك للفريق الوطني الرائع.
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49
8 - rania aoulane الاثنين 25 يونيو 2018 - 23:23
on est très très très fière de vous Walaaah Walaaah merci beaucoup les Lions on vous Adores
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22
9 - مواطن الاثنين 25 يونيو 2018 - 23:24
خاصهوم اسميوها تقنية الفيتو فبلاصت تقنية الفيديو
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50
10 - الفقير الاثنين 25 يونيو 2018 - 23:24
عندما يغيب العدل وتطغى المصالح تكون هكذا نتائج للشعوب الفقيرة لكن الأسود زرعوا الأمل واسقطوا ورقة التوت التي كان تغطي عورة الفيفا وأن شاء الله المستقبل لنا
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31
11 - مغربي الاثنين 25 يونيو 2018 - 23:24
شكرا لكم يا أسود كشفتم وعريتم الوجه الخبيث والمنحاز للفيفا ,
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27
12 - متابع الاثنين 25 يونيو 2018 - 23:24
هناك خطأ آخر نتحمل فيه المسؤلية لم نحتج على الحكم خصوصا في مبارة البرتغال
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27
13 - elamiri elmamoun الاثنين 25 يونيو 2018 - 23:25
رغم الفار الدي لا يشتغل إلا ضدنا ورغم تحيز الحكام ورغم فساد الفيفا، الأسود يزأرون ويسجلون الأهداف ويبصمون على مشاركة رائعة بمآزرة من آلاف المشجعين ودعوات ملايين المغاربة والمحبين للمغرب. وداعا روسيا وإلى إنتصارات قادمة بكل تأكيد ،إن شاء الله، للمنتخب الوطني المغربي. شرفونا الله يحفظهم ويعطيهم الصحة. الحمد والشكرلله، شكرا لأعضاء البعثة المغربية إلى روسيا، شكرا للجماهير المغربية. وإلى مونديال قادم إن كان في العمر بقية، والأجيال القادمة يحق لها أن تفتخر بمغاربة أحبوا وطنهم ودافعوا وصمدوا من أجل رفع إسم المغرب وراية المغرب الدي سيعيش رغم الداء والأعداء أسدا فوق القمة الشماء. العز والنصر لتمغربيت.
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23
14 - خالد الاثنين 25 يونيو 2018 - 23:25
بصراحة القدفة النارية لبوحدوز هي بداية الاقصاء المبكر للفريق الوطني
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-13
15 - oued amlil الاثنين 25 يونيو 2018 - 23:25
تحية عالية للطاقم المشرف على المنتخب الوطني بقيادة المدرب الكفء رونار وكذا كل الشكر للكتيبة المغربية التي أبهرت الجميع كل التوفيق والنجاح لها مستقبلا مع المدرب رونار
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13
16 - مراقب من بعيد الاثنين 25 يونيو 2018 - 23:27
شحال زوينا تكون مغربي... رغم الضغط و الحكرة و التهميش فالمغربي ديما هاز راسو السما عندنا العزيمة، الطموح، الاحتكاك ... ماكانرضاوش.. اقسم بالله الا انا عايش في مدينة اورلاندا.. أغلبية المغاربة هازين drapeau.. العمل الجاد، الاجتهاد، النجاح .. شحال من واحد باغي يتعرف على المغرب، حيت موصلين صورة زوينة... كانتمنى شي نهار الحكومة تعطي الفرصة ل 35 مليون مغربي .. و الله يتا نخرجو الذهب.. ولكن كلشي انشاء الله قريب.. طالع جيل جديد .. و ديما مغرب
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22
17 - Mouad الاثنين 25 يونيو 2018 - 23:27
Il y'en a marre des magouilles de la FIFA , c'est vraiment scandaleux. On se fait voler une victoire bien méritée. et fier de nos lions.
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8
18 - farid الاثنين 25 يونيو 2018 - 23:27
شكرا الفريق الوطني ، شكرا رونار.
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11
19 - علي عثمان الاثنين 25 يونيو 2018 - 23:28
منتخب جيد تأديب بن عطية جيد جدا تحية لفريق العمل الدي يعمل في الخفاء
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5
20 - مغربي وأفتخر الاثنين 25 يونيو 2018 - 23:28
المنتخب المغربي ومعه الإطار رونار قدم أكثر مما طلب منه أداء لكن التحكيم لم ينصفه نتيجة.
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16
21 - mmm الاثنين 25 يونيو 2018 - 23:28
On t'aime Hervé reste au Maroc c est ton 2 pays et tout le Maroc t'admire bravo et merci pour tout à bientôt. bravo a nos petits joueurs issu de la immigration surtout boutaib Le bagnolais et belhanda l avignonais Merci à tous
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5
22 - Rachid nederland الاثنين 25 يونيو 2018 - 23:28
الرجوع للفار للكبار والرجوع للدار للصغار.
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8
23 - عبداللطيف الاثنين 25 يونيو 2018 - 23:29
بداية عهد جديد يقضي باقصاء الفقراء عن طريق تقنية الفيديو حيث أصبحت الدول القوية تفرض فيتو جديد بحال مجلس للامن تستعمله مافيا الفيفا لدوام حضور الأقوياء راه الملايين الدولارات تماك
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8
24 - hakim الاثنين 25 يونيو 2018 - 23:29
يجب تغيير المدرب ورئيس الجامعة لكرة القدم فلقد فقسونا ومرضونا
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-20
25 - مدردب الاثنين 25 يونيو 2018 - 23:30
حيد درار وبلهندة و بوهدوز ووجد لكاس افريقيا 2019 بالكامرون ,ومزيد من العمل
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0
26 - صاغرو الاثنين 25 يونيو 2018 - 23:30
أكبر خطأ ارتكبه رونار هو عدم إقحامه للاعب الذي سجل ضد اسبانيا في المباراتين السابقتين.
كيف يتم التفريط في مهاجم بتلك القوة والقامة.
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-4
27 - l'expert retraite bénévole الاثنين 25 يونيو 2018 - 23:31
وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين.

سبق لي أن نشرت على موقع هسبريس التنبؤات التالية قبل وقوعها

1 الفيفا ستمنح تنظيم المونديال 2026 إلى المجموعة الأميريكية و هذا ما وقع

2 خلافات التدبير المرتقبة بين أميريكا و المكسيك و كندا سترجع تنظيم الكأس إلى المغرب و ترقبوا معي ذلك

3 المغرب سينحني أمام إيران و هذا ما وقع

4 الفوز على البرتغال بتمكيننا من العمرة لمساندة الفريق الوطني بالدعوات لرفع المعنويات. وهذا لم يقع لأن رئيس الجامعة و الوزير المكلف بالتنظيم بخلوا علينا بدرهمات ولم يستجيبوا لهذا المطلب.

5 فوز المغرب على إسبانية و هذا ما سترون نتيجته بأعينكم يوم الإثنين المقبل.

فإن تحقق ذلك فٱستعدوا لتنظيم المونديال 2026 و تضامنوا معي ضد الذين يلاحقونني ظلما و إن لم يتحقق فٱسحبوا ثقتكم من تنبؤات خبيركم المغلوب على أمره وٱعتبروا كل هذا مجرد خرافات و شعودة.

هذا ما قلته في التعليق 20 المنتخب المغربي يتأهب لإحراج "لاروخا" بعد تجاوز مرارة الإقصاء الصفحة 6 الرياضة
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-8
28 - jamal الاثنين 25 يونيو 2018 - 23:31
خرجت الكرة من الجهة اليسرى ولعبوا le corner في الجانب الأيمن....
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6
29 - مغربي الاثنين 25 يونيو 2018 - 23:31
لقد احترم المنطق وجاء ترتيب المجموعة حسبا القوة الاقتصادية والسياسية وهده هية سياسة الفيفا في التعامل معا المنتخبات
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2
30 - المهاجر الاثنين 25 يونيو 2018 - 23:31
عندما طلب رونار جهاز المراقبة للحكم الرابع تم رفضه. ..وعندما يطالب الخصم بجهاز الكمبيوتر يتم قبوله بسرعة ....حلل وناقش. ..والله شيء يحير العقل ....
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8
31 - omar الاثنين 25 يونيو 2018 - 23:32
الماتش الاول كان فيدينا، الماتش الثاني و الثالث الاخطاء التحكيمية كانت بغزارة للأسف.
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5
32 - ashraf الاثنين 25 يونيو 2018 - 23:33
تحية للمنتخب الوطني على الروح القتالية وتحية للمدرب الذي كان السبب في خلق هذه الروح ... المرجو من المسؤولين ان يحافضو على هذا المدرب .. اما بخصوص سماع النشيد الوطني فشخصيا أحسست بشعور عضيم بالفخر لانتماء لهذا الوطن ... على المسؤولين يخدمو بجد هدا الوطن الغالي تحت شعارنا الخالد الله الوطن الملك...
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5
33 - فيفا=??? الاثنين 25 يونيو 2018 - 23:34
الفيفا تريد الفرق الكبرى في الأطوار النهائية...مِم سيزيد مداخيلها...عفوا لم اقل شيئا...
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6
34 - متتبع الاثنين 25 يونيو 2018 - 23:34
منتخب لا بأس به، صحيح أننا ضيعنا كل شئ أمام إيران التي أثبتت أنها فريق قوي و أحرجت إسبانيا و البرتغال لكن يبقى أمامنا طريق طويل للوصول إلى فريق يستطيع المنافسة في كأس العالم. كان أمرا ممتعا أن نرى منتخبا 11 محاربا في أرض الملعب جميعهم يحرثون الملعب طولا و عرضا و يتفانون لتمثيل المغرب خير تمثيل
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2
35 - streap tease الاثنين 25 يونيو 2018 - 23:35
اليوم الفريق الوطني حمر لينا وجوهنا امام فريق بطل للعالم سابق وامام العالم رغم خروجه المبكر من المنافسات واظهر ان التحكيم لم ينصفه وادا كنا نوجه انتقادات للمنتخب بعد مباراة ايران لغيرتنا عليه وليس للاصطياد في الماء العكر كما قال المعلق المغربي في قناة بيين سبور وهو ليس اكثر مغربية ووطنية منا وادا قلنا ان اللاعبين كانوا يستعملون هواتفهم وسماعاتهم لاننا كنا نريدهم ان يركزوا في تداريبهم فقط .
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2
36 - FIFA MAFIA الاثنين 25 يونيو 2018 - 23:35
خسرنا البطولة و ربحنا حب و تعاطف جميع الجماهير الكروية عبر العالم
اما عصابة الفيفا اضهرت بالمكشوف خبتها و تواطئها المعتاد الفيفا خسرت احترام العالم لها
ديما مغرب
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6
37 - متابعة من وشنطن الاثنين 25 يونيو 2018 - 23:36
يمكن القول ان الرجال كانوا في المستوى رغم حظهم السيئ مع التحكيم لنسيان كاس العالم والعمل على القادم كاس افريقيا لرد اعتبار فريقنا الوطني سحابة صيف ومرت…...
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2
38 - halim الاثنين 25 يونيو 2018 - 23:37
لولا الأخطاء المرتكبة في المبارتين الاولتين حيث كان بامكان المنتخب الحسم فيهما بالفوز لكنا اليوم مع الكبار . المهم فريقنا استطاع مقارعة الكبار . أتمنى ان يبقى الفريق تحت قيادة رونار وتقديري الكبير للعمل الذي قام به لقجع.
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4
39 - شحشي الاثنين 25 يونيو 2018 - 23:37
يتبجحون بالديمقراطية ،و لكن يتعاملون بسياسة الكيل بمكيالين انهم الغرب نعم الفيديو و حتى السكانير لهم اما نحن العالم الثالث لا نستحق . 2 ضربات الجزاء !!!!!
و لكن المهم هو المشاركة .
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3
40 - صوت حي بين جرادي الاثنين 25 يونيو 2018 - 23:37
هاانت بعد المقام الطيب بالمغرب ايها المدرب...قد اصبحت السيد هيرفي رونار بمجرد انتهاء لقاءك الصحفي عند آخر المبارة...ادن قل لنا فيما تفكر مستقبلا ؟ الفناك والفنا عنادك والفت انت ضيافتنا لك بكرم كعادتنا...فلا تهرب عنا وتتركنا نتخبط حيث وقفنا...انت وحدك الدي يعرف مكامن السيارة التي جئت باجزاءها من هنا وهناك وتم تركيبها بالمغرب..وصرنا نصدرها ..."made in Morroco" ..فرغم الاقصاء انتصرنا على التحيز والغش واحرجنا الفيفا كما احرجنا امثالها من قبل...الجمهور المغربي يجب ان ينال وسام التقدير ولو برسالة معنوية من رئيس الحكومة تقرأ بالبرلمان...ولا تكون انتهازية او وصولية بل دستورية...!
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2
41 - montasser الاثنين 25 يونيو 2018 - 23:37
التفريط في روونار هو نهاية هذا المنتخب الفتي والبداية من الصفر.اذن الابقاء على رونار ضمان للتاهل لمونديال2022 وتحقيق نتيجة افضل باكان 2019 ولما لا الظفر بالكاس...حذاري ان تتهور الجامعة وتسلم المنتخب ل حجي!!!!
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4
42 - مقاطع الاثنين 25 يونيو 2018 - 23:38
للأسف الشديد لم تكن هناك نزاهــة في التــحكيم، بالخصوص في مباريات المنتخبات العربية..
دورة 2018 فاشلة بســـبب التــحكيم و تــقنية VAR الـتي لعبت لصالح الفرق الكبرى و أصحاب الإشهارات ..
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1
43 - Abdellatif الاثنين 25 يونيو 2018 - 23:40
merci c'etait un tres bon match. il faut garder la meme equipe et ne changer plus rien
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1
44 - بكل روح رياضية الاثنين 25 يونيو 2018 - 23:41
بكل روح رياضية المغرب اقتصى من المونديال وعدنا بنتجة 0 لا داعي لتهليل والتطبيل
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45 - هشام العود الاثنين 25 يونيو 2018 - 23:41
السلام عليكم
ميرسي ا الثعلب ةكل الدراري برلفو
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2
46 - مصطفى كاراطيكا الاثنين 25 يونيو 2018 - 23:43
ديما تنخرجو من كأس العالم بشرف من نهار عقلت وشنه هي الإضافة إلى زدها هدا المدرب وشمان لقب جاب لينا
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0
47 - hafid الاثنين 25 يونيو 2018 - 23:43
انتم رائعون أيتها الأسود.
الله ياخذ الحق.
الvar جاء لحماية الكبار وإقصاء الصغار
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0
48 - Karim الاثنين 25 يونيو 2018 - 23:45
سبحان الله احنا المغربا محكورين حتى من الفيفا
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0
49 - Oujdi From USA الاثنين 25 يونيو 2018 - 23:45
Mr. Renard, if you played against Iran by the same team and same defense and same tactics, we should have been qualified to the next stage with this level of play. In short: Congratulations despite everything
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0
50 - intidam الاثنين 25 يونيو 2018 - 23:46
والله العظيم تبين أن الفيفا لا تريد اي دولة عربية ان تذهب بعيد في المونديال روسيا اخطأ بالجملة لصالح المغرب لم يتجاهلها الحكم ويساعد المنتخب الاسباغ ضد منتخب المغرب و هكذا حتى في المبارة ضد البرتغال ادا المنتخب المغربي يلعب ضد الفريق و ضد الحكام و ضد الفيفا وضد الدول المحرضة اللعنة الصليبيين الكفار
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51 - أيوب الاثنين 25 يونيو 2018 - 23:46
بصراحة كان على المنتخب الوطني أن يلعب بهذه الطريقة الدفاعية مند المقابلة الأولى مع إيران لاحظنا أن المنتخبات التي تجيد الدفاع والاعتماد على الهجمات المرتدة هي التي تفوز في الأخير عموما برااااااافو ربحنا منتخب قوي vive le Maroc
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0
52 - قاسم الصغير الاثنين 25 يونيو 2018 - 23:46
كنت من المنتقدين لرونارسابقا أما اليوم فقد كفر عن أخطائه رفقة الأسود .أفرحني كثيرا أن يعيش الجمهور الاسباني على أعصابه وهم المحتلون لسبتة ومليلية .المهم في هذه المباراة الرجال رفعوا شعارا لا للهزيمة.رغم الخروج غير المستحق رغم التحكيم السيء لعب الرجال المغاربة بدون ضغوط وأحرجوا لاروخا .ياسلام كم هو رائع أن يعيش الخصوم رعب الخروج من الدور الاول؟
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53 - عصام الوجدي من روسيا الاثنين 25 يونيو 2018 - 23:47
احتقرونا بمعنى الكلمة , الفيفا عصابة منظمة (مافيا) .
بدون تعليق.
أخوكم الوجدي من روسيا.
تحياتي الإخواني المغاربة .
شكرا هسبريس.
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54 - عبدو الاثنين 25 يونيو 2018 - 23:49
االهدف الثاني لاسبانيا الكرة خرجات كانت ضربة مرمى... ولكن الاسباني قلعها وخرجات من الجهة الاخرى وعطاهم ركنية...
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0
55 - مغربي الاثنين 25 يونيو 2018 - 23:51
من ينتقد المنتخب المغربي نقول له لا تعرف في كرة القدم.المنتخب المغرب يلعب كرة حديثة و بقتالية غياب الحظ (زهار معدناش ) و ظلم الحكم ضد برتغال للأسف الشديد المغرب لايستحق اقصاء من دور المجموعات.
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56 - maghribi_daykh الاثنين 25 يونيو 2018 - 23:51
رغم الاقصاء على الجامعة تجديد العقد مع المدرب للحفاظ على المكتسبات وعدم الرجوع الى نقطة الصفر
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57 - محمد الاثنين 25 يونيو 2018 - 23:52
FIFA = MAFIA.........ce n'est pas pour rien qu'Infantino est payé 1 millions d'euros l'année
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58 - jojo الاثنين 25 يونيو 2018 - 23:53
الصدمة قد تفعل منك شيأان أما أن تدمرك وا تصنع منك شخص آخر يصعب هزيمته...
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59 - مغربي الاثنين 25 يونيو 2018 - 23:53
كان يجب على اللاعبين توقيف المبارة الي غاية الرجوع الى التلفزة الملعونة
كنت اتمنى زحف الجمهور المغربي بكامله الى وسط الملعب تعبيرا عن غظبهم ،
سبحان الله حتى الفيفا رجعونا مداويخ
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60 - العبقري الاثنين 25 يونيو 2018 - 23:55
نفتخر باللاعبين المقاتلين...........................
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61 - zahra الاثنين 25 يونيو 2018 - 23:55
الله يأخذ منهم الحق، ضلموا منتخبنا مع برتغال و إسبانيا. و ما أقوله كأس العالم المقبل الفوز ثم الفوز عليهم، سوف تنتهي قدراتهم ومهارتهم، لإن القارة العجوزة لا يبقى فيها شباب للعب كرة القدم بتراجع النمو الدموغرافي بوسيلة لا مثيل لها. المغرب، المغرب بطل الابطال.
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62 - وليد الاثنين 25 يونيو 2018 - 23:55
اذن اكتشفنا الخلل وشخصنا المرض واستنتجنا ان سبب خروج المنتخب المغربي من المونديال هم الحكام! سبب خروج المنتخب هو الهزيمة الاولى امام ايران التي كانت في المتناول مع الاسف هناك بعض الاخطاء يجب تصحيحها مع الابقاء على رونار على الاقل الى مابعد امم افريقيا 2019 .هناك بوادر تكوين فريق محترم قد يكون قادر على المنافسة على كأس افريقيا الغائبة منذ اكثر من 40 سنة .
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63 - حمزة الاثنين 25 يونيو 2018 - 23:56
برافو لمنتخبنا المغربي بهدا الاداء والروح القتالية خروج من المديال بوجه مشرف واخطاء التحكيم بالجملة حرمنا من ضربتي جزاء
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64 - متتبع جيد الاثنين 25 يونيو 2018 - 23:57
بغض النظر عن الاخطاء التحكيمية الكارثية والتي ساهمت بشكل كبير باقصاء المنتخب اظن ان هذا الاخير يحتاج الى طبيب نفساني طيلة المباريات الرسمية او الودية لان الفريق الوطني اليوم لعب بدون ضغط او مركب نقص لان ليس لديه مايخسره فلعب متحررا ووقف ندا للند مع منتخب لاروخا .كما ان تغييرات وخطت المدرب في المبارتين السابقتين تضع علامت استفهام حول هذا المدرب الذي يلقبونه بالثعلب.زد على ذالك ضعف الحارس المحمدي الذي استقبلت شباكه اربعة اهداف في ثلاثة مباريات
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65 - Hassan الاثنين 25 يونيو 2018 - 23:59
لم تكن هناك أية أخطاء تحكيمية مؤثرة. الحكم تساهل مع أمرابط الذي إستحق ورقة حمراء بسبب تدخلاته العنيفة؛ ليس هكذا يكون اللعب الحماسي فيجب تفادي الورقات الصفراء أو الحمراء
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66 - عزيز وزاني الثلاثاء 26 يونيو 2018 - 00:00
اعطاكم الله الصحة ديما ديما اسود جبتو العز للكرة المغربية
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67 - القدس لنا الثلاثاء 26 يونيو 2018 - 00:01
طريقة VAR تشابه طريقة veto في مجلس الأمن هما فقط للكبار
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68 - العم حام الثلاثاء 26 يونيو 2018 - 00:02
لا أجد كلمة تعبر عن فخرنا بالفريق الوطني من لاعبين
وبالمدرب رينار سوى .ان أرفع القبعة تقديرا للمجهودات وللروح العالية ...
لا يهم كل الكلام والتعاليق عن والتحكيم والحض
المعاكس...لقد ابهرتم العالم ....يكفي
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69 - Abdel from America الثلاثاء 26 يونيو 2018 - 00:02
I just want to say I am so proud of our national team. You made the whole Morocco proud. Raise your head high. You are real lions.

GOD curse the FIFA and the Refs.

Great Job Lions
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70 - abdallah الثلاثاء 26 يونيو 2018 - 00:09
ويستمر الظلم التحكيمي في حق المنتخب الوطني المغربي، فخور باللاعبين والطاقم التقني.. مشوار مقبول، روح قتالية كبيرة. ينقص بعض الحظ والتركيز
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71 - رسالة الثلاثاء 26 يونيو 2018 - 00:09
لعب المغرب ضد الفيفا ونظامها الجديد ( var) وربحها. ومن يفهم في كرة القدم سيفهم قصدي. تحياتي للمنتخب المغربي ورونار وجميع من وقف وراء هذا المنتخب المشرف. شبووووو...
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