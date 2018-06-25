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كُتّاب وآراء
رونار: المنتخب المغربي غادر كأس العالم بشرف رغم الأخطاء التحكيمية
انتقد هيرفي رونار، الناخب الوطني، مستوى التحكيم في مباراة اليوم الاثنين بين المنتخبين المغربي والإسباني، معتبرا أن الجميع فوجئ بلعب ضربة الزاوية التي أتت بالهدف الثاني لـ"لاروخا" من الجهة المغايرة عن تلك التي غادرت منها الكرة المستطيل الأخضر، وهو خطأ فادح في مسابقة كبيرة من حجم كأس العالم.
وقال رونار، خلال الندوة الصحافية التي تلت المباراة، إن المنتخب الوطني المغربي كان عازما على الفوز على منتخب إسبانيا، رغم توفر الخصم على لاعبين كبار يلعبون لبرشلونة وريال مدريد، مشيرا في الآن ذاته إلى أنه من الواجب توجيه التحية إلى كل لاعبي المنتخب على أدائهم القتالي.
وأوضح مدرب المنتخب أن "مونديال 2018" كان فرصة مميزة للاحتكاك مع منتخبات كبرى، من قبيل إسبانيا والبرتغال، مردفا: "أظن أننا افتقدنا للخبرة خلال المباراة الأولى أمام إيران، للأسف، وعندما لا تسجل يجب على الأقل ألا تستقبل أهدافا وتخسر بتلك الطريقة".
وتابع رونار: "المنتخب المغربي غادر كأس العالم بشرف ورأسه مرفوع بعد غياب استمر 20 سنة، وقد كان من الضروري العبور من مثل هذه المواقف حتى نتطور خلال المستقبل، بينما تبقى قلوبنا الآن مع السنغال ونيجيريا لتمثيل إفريقيا أحسن تمثيل".
المدرب الفرنسي عاد ليشيد بالجمهور المغربي ومؤازرته الفعالة لـ"أسود الأطلس"، مؤكدا أن الإحساس عند عزف النشيد الوطني في روسيا، بين جماهير مغربية غفيرة، أمر سيظل راسخا في الذاكرة لزمن طويل.
وعن مستقبله على رأس الفريق الوطني المغربي الأول لكرة القدم لم يحدد رونار موقفا واضحا، معتبرا أن "اللحظة تستوجب عيش هذه المشاركة بكل تفاصيلها، على أن يتم التفكير في المستقبل في مرحلة لاحقة".
هيرفي رونار أشار إلى أن ناصر لارغيت هو من كان وراء قدومه إلى المغرب من أجل الإشراف على "أسود الأطلس"، متسائلا في الآن ذاته عن السبب الذي يجلب انتقاد الصحافة المغربية الحاد لهذا الإطار المغربي.
وعن تفاصيل المواجهة أمام إسبانيا، قال رونار: "كانت هناك بعض الاختلالات التكتيكية من الدقيقة العشرين إلى نهاية الشوط الأول، مع وجود تسربات كثيرة للاعبي المنتخب الإسباني، لكننا صححنا الوضع في الشوط الثاني وخلقنا مشاكل كثيرة للخصم".
وشدد الناخب المغربي على أن اختياراته للمباريات كانت تقنية وتكتيكية؛ إذ كان في حاجة إلى أمين حارث في المباراة الأولى عكس مباراتي البرتغال وإسبانيا اللتين تطلبتا دفاعا أكثر.
"أمام البرتغال فضلت كذلك داكوستا لمواجهة خصائص هجومية للبرتغال. أما عدم إشراك المهدي بنعطية، فإنه راجع إلى معاناته من الإصابة، وفضلنا ألا نغامر به حتى لا تتضرر بدايته مع فريقه الموسم المقبل"، مضيفا أن "المجموعة التي دخلت أدت المطلوب بشكل جيد".
وزاد رونار أن الفريق الوطني المغربي "لا يتوفر على كريستانو رونالدو بين صفوفه، لكنه يلعب بمجموعة متماسكة استطاعت إحراج إسبانيا كثيرا، وكانت قريبة من اقتناص نقاط المباراة"، مشيرا إلى أن انفراد خالد بوطيب وعارضة أمرابط تفاصيل تؤكد كلامه.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (71)
و اللعنة على التحكيم و الفيفا
" FOOTBALL IS NOT FOR ARAB "
كيف يتم التفريط في مهاجم بتلك القوة والقامة.
سبق لي أن نشرت على موقع هسبريس التنبؤات التالية قبل وقوعها
1 الفيفا ستمنح تنظيم المونديال 2026 إلى المجموعة الأميريكية و هذا ما وقع
2 خلافات التدبير المرتقبة بين أميريكا و المكسيك و كندا سترجع تنظيم الكأس إلى المغرب و ترقبوا معي ذلك
3 المغرب سينحني أمام إيران و هذا ما وقع
4 الفوز على البرتغال بتمكيننا من العمرة لمساندة الفريق الوطني بالدعوات لرفع المعنويات. وهذا لم يقع لأن رئيس الجامعة و الوزير المكلف بالتنظيم بخلوا علينا بدرهمات ولم يستجيبوا لهذا المطلب.
5 فوز المغرب على إسبانية و هذا ما سترون نتيجته بأعينكم يوم الإثنين المقبل.
فإن تحقق ذلك فٱستعدوا لتنظيم المونديال 2026 و تضامنوا معي ضد الذين يلاحقونني ظلما و إن لم يتحقق فٱسحبوا ثقتكم من تنبؤات خبيركم المغلوب على أمره وٱعتبروا كل هذا مجرد خرافات و شعودة.
هذا ما قلته في التعليق 20 المنتخب المغربي يتأهب لإحراج "لاروخا" بعد تجاوز مرارة الإقصاء الصفحة 6 الرياضة
اما عصابة الفيفا اضهرت بالمكشوف خبتها و تواطئها المعتاد الفيفا خسرت احترام العالم لها
ديما مغرب
و لكن المهم هو المشاركة .
دورة 2018 فاشلة بســـبب التــحكيم و تــقنية VAR الـتي لعبت لصالح الفرق الكبرى و أصحاب الإشهارات ..
ميرسي ا الثعلب ةكل الدراري برلفو
الله ياخذ الحق.
الvar جاء لحماية الكبار وإقصاء الصغار
بدون تعليق.
أخوكم الوجدي من روسيا.
تحياتي الإخواني المغاربة .
شكرا هسبريس.
كنت اتمنى زحف الجمهور المغربي بكامله الى وسط الملعب تعبيرا عن غظبهم ،
سبحان الله حتى الفيفا رجعونا مداويخ
وبالمدرب رينار سوى .ان أرفع القبعة تقديرا للمجهودات وللروح العالية ...
لا يهم كل الكلام والتعاليق عن والتحكيم والحض
المعاكس...لقد ابهرتم العالم ....يكفي
GOD curse the FIFA and the Refs.
Great Job Lions