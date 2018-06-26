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كُتّاب وآراء
6 أرقام في مباراة المغرب وإسبانيا بالمونديال
شهدت مباراة المغرب وإسبانيا، أمس الإثنين، التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما في الجولة الثالثة للمجموعة الثانية من بطولة كأس العالم لكرة القدم في روسيا 6 أرقام.
وجاءت الأرقام على النحو التالي:
الهدف الأول للمغرب في شباك إسبانيا يعد الأول لأسود الأطلس في كأس العالم منذ مباراة اسكتلندا عام 1998.
الإسباني إيسكو اشترك في 12 هدفًا خلال آخر 15 مباراة مع المنتخب الإسباني بتسجيل عشرة وصناعة هدفين.
استقبل منتخب إسبانيا 12 هدفًا في آخر 6 مباريات في كأس العالم، قبل ذلك استقبلوا 12 هدفًا خلال 18 مباراة.
أسباس ساهم بـ8 أهداف في آخر 8 مباريات له مع إسبانيا سجل 5 أهداف وصنع 3.
منتخب إسبانيا يفشل في الفوز بالمباراة الأخيرة في دور المجموعات في كأس العالم للمرة الأولى منذ عام 1982.
ديفيد دي خيا حارس المنتخب الإسباني سكنت شباكه 4 أهداف من أول 4 تسديدات على مرماه في مشواره بكأس العالم 2018.