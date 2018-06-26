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من يقف وراء عدم مرور المنتخب المغربي إلى الدور الثاني من مونديال 2018؟
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  1. "أسود الأطلس" يختمون حضور "مونديال 2018" بالتعادل مع إسبانيا (5.00)

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الرئيسية | رياضة | جماهير "أسود الأطلس" تشتكي ظلم "الفار" وتطالب ببقاء رونار

جماهير "أسود الأطلس" تشتكي ظلم "الفار" وتطالب ببقاء رونار

جماهير "أسود الأطلس" تشتكي ظلم "الفار" وتطالب ببقاء رونار
هسبريس - نور الدين إكجان
الثلاثاء 26 يونيو 2018 - 10:00

إحْسَاسٌ بالإنْصَافِ عَمَّ الجَمَاهِيرَ المغربية بَعدَ تَعَادُلِ المنتخب الوطني المغربي مع نظيره الإسباني؛ إذ تَمَكَّنَ رفاق نور الدين أمرابط من إحراج "لاروخا" وافتتاح النتيجة مرتين عن طريق خالد بوطيب ويوسف النصيري، مُتَحَدِّينَ السيطرة الميدانية الواضحة للاعبي فرناندو ييرو طوال التسعين دقيقة.

وكَشَفَتْ العديدُ من التَعْليقات بمَواقع التواصل الاجتماعي مدى الاعْتِزَازِ بالأداء القِتالي الذي قَدَّمَهُ "أسود الأطلس"، وأشَادَتْ بمَكْرِ الثعلب هيرفي رونار، الذي تَعَامَلَ مع المُقَابلة بذكاء وبدون اندفاع، مطالبة ببقائه على رأس العَارِضَةِ الفنية للمنتخب الوطني لضَمَانِ مُشاركة أفضل في الكأس القارية المقبلة بالكاميرون سنة 2019.

واستنكرت التعليقات حجم الحيف الذي تَعَرَّضَ له المنتخب المغربي على مستوى استخدام تقنية "الفار"؛ إذ لاحظ نشطاء موقع "فيسبوك" مفارقة استعمال التقنية لصالح المنتخبات الكبرى، كما حصل في حالة هدف التعادل للمنتخب الاسباني الذي تَحُومُ شُكُوك حول صحته بعد خروج الكرة كاملة من أرض الملعب، في حين حُرمت النخبة الوطنية من خدمة التقنية ذاتها في مباراة البرتغال.

وزاد المعلقون في انتقاد التقنية معتبرين إياها "فيتو" جديد لصالح الدول الكبرى للهيمنة على عالم كرة القدم، كما تُسَيطر على مجالات الحياة الأخرى، مُتهمين القائمين عليها بمُراعاة مصالح الشركات العالمية التي تَرْغَبُ في استمرار منتخبات عملاقة بنجومها في "المونديال" للمحافظة على مواردها المالية الكبيرة التي تَجْنِيْهَا من الإشهارات.

وأثنى المعلقون على أداء النخبة الوطنية، خصوصا في تنظيمها الدفاعي؛ إذ وقف "الأسود" سدا منيعا أمام ديغو كوستا وإيسكو وأندريس أنيستا، وغيرهم من المهاجمين الإسبان الذين لم يجدوا سبيلا للوصول إلى شباك الحارس منير المحمدي إلا بعد محاولات متكررة لم تُثْنِ المغاربة عن مواصلة بحثهم عن نصر تاريخي يُنْهُونَ به مشوار "مونديال روسيا 2018".

وأبدت التعليقات ندما شديدا على تضييع نقاط كانت في المتناول أمام المنتخبين الإيراني والبرتغالي؛ إذ كان بإمكان المنتخب حجز بطاقة العبور إلى الدور الموالي بسهولة لو استغل الفرص الكبيرة التي سنحت له في مباراتي الجولة الأولى والثانية.

ولم تُفَوتْ الجماهير المغربية فرصة تحية المُتنقلين صوب الديار الروسية لتشجيع "أسود الأطلس" في المباريات الثلاثة رغم الهزيمتين الأولى والثانية، ومشاكل التنقل التي أجْبَرَتْ المناصرين على المكوث بمحطات القطار بسبب عدم توفرهم على فيزا "شنغن" للتنقل إلى مدينة كالينينغراد، حسب إفادات العديد منهم لجريدة هسبريس الإلكترونية.

تجدر الإشارة إلى أن إسبانيا تَمَكَّنَتْ من حجز بطاقة التأهل إلى الدور الثاني الذي ستُواجه خلاله صاحب الأرض، المنتخب الروسي، الذي تمكن بدوره من العبور رغم هزيمته أمام الأورغواي التي ستواجه رفاق كريستيانو رونالدو، الذين احتلوا المركز الثاني في المجموعة بعد تعادلهم مع إيران.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (11)

1 - حاس بالحكرة الثلاثاء 26 يونيو 2018 - 10:16
اقسم بالله ان هذا الترشح المشؤوم ل 2026 هو من جر علينا كل هاته الويلات، اتضج جليا ان الفيفا مافيا لاتخدم الا الاقوى، اما منتخبنا فقد احرج الفيفا امام البرتغال واسبانيا، هنيءا لنا بهذه المجموعة، وان شاء الله كان2019،اظن ان رونار اصبح مدرب عالمي ونقص تجربته بالمونديال ساعد على اخفاقنا وسيتعلم الدرس مستقبلا، الاسد يمرض ولايموت
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7
2 - مصطفى كاراطيكا الثلاثاء 26 يونيو 2018 - 10:18
باركة من العاطفة اشمان إنجاز حقق رونار باش يبقى انا شخصيا مع تغير تا الجامعة الملكية من الساس للراس حيت مكيان غير المصلحجية تما
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-15
3 - مواطن الثلاثاء 26 يونيو 2018 - 10:18
المشاركة في المونديال في حد داته انجاز كبير فبعدما كان نسبة 99في المئة يتوقعون عدم مشاركة المغرب في النهائيات خصوصا بعد التعترين في اولى المقابلتين لكن رجع المنتخب بقوة و انسجام قوي الان بدا يضرب للمنتخب الف حساب و ربما سيكونا المرشح الاول لنيل كاس افريقيا2019
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7
4 - المغرب الثلاثاء 26 يونيو 2018 - 10:20
بعد مباراة اسبانيا اتضح جليا نية الفيفا وعصابتها التحكيمية اقصاء المغرب باية وسيلة وكل هذا بشهادة كل خبراء التحكيم العالميين وصدق من قال
VAR........بول شييييت
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8
5 - hamza الثلاثاء 26 يونيو 2018 - 10:22
رغم الاداء المشرف للفريق الوطن في جميع المقابلات الى اشاد به لجميع وعاكسه الحظ الا ان الانفصاليين والعدميين دائما في المقدمة لدكر العكس ونفث سمومهم وحقدهم وكراهيتهم
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7
6 - عاشق المنتخب الثلاثاء 26 يونيو 2018 - 10:23
بكل واقعية و انا متتبع للمنتخب من 1998 كل مباراة ..
هاد الفرقة اللي عندنا و هاد المستوى عمرنا وصلنا ليه.
اصبحنا نعرف التشكيلة الرسمية قبل المباراة عكس فترة 2005 - 2016
اللي كل مرة منتخب في شكل تشكيلة في شكل.
و هذا الجيل اثبت ان ابناء الجالية عندهم الروح على البلاد و تايحبو الوطن.
و اللاعب المحلي خاصو يزيد يخدم لان احسن 9 في البطولة كان سئ جدا جدا ( الكعبي )

نخدموا الفرقة لـ 2019 و 2022 و مانديروش بحال الجزائر اللي ما واصلوش النهضة ديالهم و قتلوا الجيل ديال محرز و براهيمي المتالقين بمدربين فاشلين.
نتمناو يبقى رونار و يواصل العمل
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8
7 - عنصريتي الغرب في كل مجال الثلاثاء 26 يونيو 2018 - 10:28
طبيعة الغرب مبنية على العنصرية والكراهية للدول العربية والإسلامية بالتعاون مستمر.

مع إسبانيا استشارو مع الغرفة الكاميرات، لكن مع البرتغال لم يفعل هذا.
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6
8 - wood الثلاثاء 26 يونيو 2018 - 10:28
بلد عشوائي و فوضوي بٱمتياز لا يمكن ان ينتج الا فريق ضعيف . كيف ببلد ينخره الفساد و المحسوبية و الزبونية و الولاءات و التي هي اساس العلاقات بين أفراده أن يجمع فريق من الكفاءات و المهارات في الساحة الكروية ، بلد لا يملك بطولة كروية بالمعنى الحقيقي للكلمة ، فالفرق المغربية تشبه تعاونيات تتسول الاعانات و الصدقات من هنا أو هناك ، و يسيرها اشخاص من المحظوظين و المقربين الذين يستفيدون منها و يجعلونها وسيلة للاسترزاق بينما اللاعبون املهم هو الحصول على وظيفة داخل الجامعة ، و في أخر لحظة يقوم المسؤولين بإحضار مدرب براتب خيالي ليجمع عدد من اللاعبين من الخارج ليكون منتخب لا لون له و لا رائحة و الكل يوهم نفسه انه سيحقق الانتصار !! فحتى لو حقق هذا المنتخب شيئا فهو لا يمثل الكرة المغربية بل يمثل الكرة الأوروبية و هذا تزوير و تدليس كعادة النظام المخزني !!
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-6
9 - يوسف ميليو الثلاثاء 26 يونيو 2018 - 10:28
لسوء الحظ المنتخب الوطني كان ينقصه الحظ فقط لأن جميع المباريات الثلاث التي لعبها كان الأقوى فيها بغض النظر عن سوء التحكيم الذي لم يكن في صالح المنتخب الوطني لكن مع كل هذا فإننا نرفع القبعة لجميع أطر ولاعبين المنتخب على هذا الأداء الجميل والرائع الذي شرف الكرة المغربية وإستطاع فضح منضمة العار والخزي الفيفا المعفونة.
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5
10 - لعم الثلاثاء 26 يونيو 2018 - 10:29
السلام عليكم
لكي المنتخب يتحسن ويعطي المزيد بهاذا الفريق الشاب وبدون تشويش داخله عليه ان يبقى رونار لأنه يعرفه وسيزيد من معرفته من خلق نتائج دولية مفرحة مستقبلا وإلا سنرجع إلى نقطة الصفر او اقبح وننتضر كثيرا لإنتقام من الفار كما سابقا والا مثل ما نتبول في الرمال
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3
11 - FRANCE الثلاثاء 26 يونيو 2018 - 10:34
نفس الاسطوانة في كاس افريقيا رجعت حليمة الى عادتها القديمة شعب متخلف اين النتيجة كل كاس لعبنا مقابلة مرفوعين الراس ماشى غناغ فاش بقى المشكل اللعيب المغربي والله اسمع معلق بدا يغازل غناغ وكانه نبي ماخصوا غير ابيات شعرية غزالية انتظروا الفين وثلاثين من قال لك الشعب يريد غناغ قمت باستفتاء انا لست ضذ غناغ لااريذ ان يتكلم البعض بعموم الشعب الحيحة والمفسدين هل حسبت الجامعة شاحل ضيعوا ديل المال والبرلمانيين نصف المشجعين مهاجرين والنصف الاخر اولاد البرجوازيين لى مشاو لروس
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-5
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