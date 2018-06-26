جماهير "أسود الأطلس" تشتكي ظلم "الفار" وتطالب ببقاء رونار

هسبريس - نور الدين إكجان

إحْسَاسٌ بالإنْصَافِ عَمَّ الجَمَاهِيرَ المغربية بَعدَ تَعَادُلِ المنتخب الوطني المغربي مع نظيره الإسباني؛ إذ تَمَكَّنَ رفاق نور الدين أمرابط من إحراج "لاروخا" وافتتاح النتيجة مرتين عن طريق خالد بوطيب ويوسف النصيري، مُتَحَدِّينَ السيطرة الميدانية الواضحة للاعبي فرناندو ييرو طوال التسعين دقيقة.

وكَشَفَتْ العديدُ من التَعْليقات بمَواقع التواصل الاجتماعي مدى الاعْتِزَازِ بالأداء القِتالي الذي قَدَّمَهُ "أسود الأطلس"، وأشَادَتْ بمَكْرِ الثعلب هيرفي رونار، الذي تَعَامَلَ مع المُقَابلة بذكاء وبدون اندفاع، مطالبة ببقائه على رأس العَارِضَةِ الفنية للمنتخب الوطني لضَمَانِ مُشاركة أفضل في الكأس القارية المقبلة بالكاميرون سنة 2019.

واستنكرت التعليقات حجم الحيف الذي تَعَرَّضَ له المنتخب المغربي على مستوى استخدام تقنية "الفار"؛ إذ لاحظ نشطاء موقع "فيسبوك" مفارقة استعمال التقنية لصالح المنتخبات الكبرى، كما حصل في حالة هدف التعادل للمنتخب الاسباني الذي تَحُومُ شُكُوك حول صحته بعد خروج الكرة كاملة من أرض الملعب، في حين حُرمت النخبة الوطنية من خدمة التقنية ذاتها في مباراة البرتغال.

وزاد المعلقون في انتقاد التقنية معتبرين إياها "فيتو" جديد لصالح الدول الكبرى للهيمنة على عالم كرة القدم، كما تُسَيطر على مجالات الحياة الأخرى، مُتهمين القائمين عليها بمُراعاة مصالح الشركات العالمية التي تَرْغَبُ في استمرار منتخبات عملاقة بنجومها في "المونديال" للمحافظة على مواردها المالية الكبيرة التي تَجْنِيْهَا من الإشهارات.

وأثنى المعلقون على أداء النخبة الوطنية، خصوصا في تنظيمها الدفاعي؛ إذ وقف "الأسود" سدا منيعا أمام ديغو كوستا وإيسكو وأندريس أنيستا، وغيرهم من المهاجمين الإسبان الذين لم يجدوا سبيلا للوصول إلى شباك الحارس منير المحمدي إلا بعد محاولات متكررة لم تُثْنِ المغاربة عن مواصلة بحثهم عن نصر تاريخي يُنْهُونَ به مشوار "مونديال روسيا 2018".

وأبدت التعليقات ندما شديدا على تضييع نقاط كانت في المتناول أمام المنتخبين الإيراني والبرتغالي؛ إذ كان بإمكان المنتخب حجز بطاقة العبور إلى الدور الموالي بسهولة لو استغل الفرص الكبيرة التي سنحت له في مباراتي الجولة الأولى والثانية.

ولم تُفَوتْ الجماهير المغربية فرصة تحية المُتنقلين صوب الديار الروسية لتشجيع "أسود الأطلس" في المباريات الثلاثة رغم الهزيمتين الأولى والثانية، ومشاكل التنقل التي أجْبَرَتْ المناصرين على المكوث بمحطات القطار بسبب عدم توفرهم على فيزا "شنغن" للتنقل إلى مدينة كالينينغراد، حسب إفادات العديد منهم لجريدة هسبريس الإلكترونية.

تجدر الإشارة إلى أن إسبانيا تَمَكَّنَتْ من حجز بطاقة التأهل إلى الدور الثاني الذي ستُواجه خلاله صاحب الأرض، المنتخب الروسي، الذي تمكن بدوره من العبور رغم هزيمته أمام الأورغواي التي ستواجه رفاق كريستيانو رونالدو، الذين احتلوا المركز الثاني في المجموعة بعد تعادلهم مع إيران.