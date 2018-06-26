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الرئيسية | رياضة | بوصوفة يشكو الحظ ويتمسك ببقاء المدرب رونار

بوصوفة يشكو الحظ ويتمسك ببقاء المدرب رونار

بوصوفة يشكو الحظ ويتمسك ببقاء المدرب رونار
محمد أمين متبار من كالينينغراد*
الثلاثاء 26 يونيو 2018 - 08:05

هنأ امبارك بوصوفة، وسط ميدان الفريق الوطني المغربي، جميع اللاعبين على المستوى الذي ظهروا به أمام خصم قوي من حجم منتخب إسبانيا، معتبرا أن الحياة ليست دائما عادلة، وأن الفريق افتقد إلى الحظ من أجل تحقيق نتائج أفضل مما تم تحقيقه في المجموعة الثانية.

وانتقد بوصوفة، مرة أخرى، تقنية الفيديو التي تم استعمالها من أجل احتساب هدف إسبانيا الملغى، في حين لم يتم العمل بهذه التقنية في لقاء البرتغال، وأبدى عدم رغبته في الحديث كثيرا عن هذه الأشياء بعد أن قدم اللاعبون ما عليهم على المستطيل الأخضر.

وعن مستقبله مع الفريق الوطني، أكد بوصوفة جاهزيته للدفاع عن ألوان المنتخب المغربي في حال طلب خدماته، وقال: "هناك لاعبون شباب يستحقون كذلك تمثيل المنتخب، سأستريح قليلا الآن وأستمتع بعطلة قصيرة، وسنرى ما سيحدث".

وشكر امبارك بوصوفة المدرب هيرفي رونار، معتبرا أن الفضل في تكوين هذا المنتخب يعود إليه بنسبة كبيرة، مضيفا أنه لا يعلم شيئا مما يروج عن رحيل "الثعلب" عن المنتخب، وأبدى أمله في بقائه على رأس الفريق الوطني لأطول فترة ممكنة.

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