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الرئيسية | رياضة | مدرب إسبانيا يشيد بـ"تقنية الفيديو" بعد انتزاع التعادل من المغرب

مدرب إسبانيا يشيد بـ"تقنية الفيديو" بعد انتزاع التعادل من المغرب

مدرب إسبانيا يشيد بـ"تقنية الفيديو" بعد انتزاع التعادل من المغرب
هسبريس - متابعة
الثلاثاء 26 يونيو 2018 - 04:00

اعترف مدرب إسبانيا، فرناندو هييرو، بأنه رغم تأهل إسبانيا إلى دور الستة عشر بـ"مونديال روسيا" كمتصدرة للمجموعة الثانية بعد التعادل مع المغرب (2-2)، إلا أنه يجب أن "نقوم بنقد ذاتي لأن هذا ليس المسار".

وقال بعد المباراة: "يجب أن تكون لدينا القدرة لنقد أنفسنا. هذا ليس المسار. لا يمكننا أن نسمح بهذا الكم من الفرص، لأنني أعتقد أننا قدمنا أفضل وأسوأ ما في المباراة"، معتبرا أن إسبانيا لديها هامش للتحسن، لكنه شدد على ضرورة تصحيح الأخطاء الدفاعية "إذا ما أرادت" أن تذهب بعيدا.

وأضاف: "لو أردنا الوصول إلى ما نحلم به جميعا، فهذه التفاصيل الصغيرة علينا ضبطها لأن في كل مرة نتعرض لها تخلق علينا خطورة. نعرف أن هناك هامشا للتحسن، نعلم أن لدينا قوة هجومية، ولدينا لاعبون مهاريون، لكن علينا ضبط هذه التحولات السريعة التي يلحق من خلالها المنافسون ضررا كبيرا بنا".

وفي سياق متصل، أشاد هييرو بتقنية الفيديو التي يتم استخدامها في النسخة الحالية من بطولة كأس العالم لكرة القدم في روسيا، وأضاف قائلا: "تقنية الفيديو يتم استخدامها في المواقف الحرجة والمثيرة للشك، وبلا شك فهي منصفة للمنتخبات".

وأضاف: "نحن نعلم أن المباريات القادمة ستتطلب الكثير منا؛ لذا فإنه من الضروري تحسين صورتنا في العرس العالمي، لدينا لاعبو جيدون، لكن من الضروري التكيف مع الفرق التي تسبب لنا الكثير من الضرر".

وانتزعت إسبانيا صدارة المجموعة برصيد 5 نقاط بفارق الأهداف عن البرتغال، وجاءت إيران ثالثة برصيد 4 نقاط، وأخيرًا المغرب برصيد نقطة واحدة.

وستلعب إسبانيا في الدور ثمن النهائي ضد روسيا يوم الأحد المقبل.

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