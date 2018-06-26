لاعبو المنتخب المغربي: الحظ و"تقنية الفيديو" وراء كبوة المونديال

هسبريس من الرباط

شن لاعبو المنتخب المغربي هجومًا على تقنية الفيديو التي تم تطبيقها لأول مرة في منافسات بطولة كأس العالم لكرة القدم في روسيا.

واتفق اللاعبون المغاربة على أن التقنية المذكورة والأخطاء التحكيمية وقفتا ضدهم منذ انطلاق العرس العالمي حتى التعادل مع إسبانيا أمس الإثنين بهدفين لمثلهما، في الجولة الثالثة للمجموعة الثانية من "المونديال".

واشتكى الحارس منير المحمدي من القرارات التحكيمية في بطولة كأس العالم لكرة القدم المقامة بروسيا، وقال إنه لا تتم معاملة "الأسود" "بالطريقة نفسها" التي يعامل بها الآخرون.

وعن احتجاج لاعبي المغرب بعد تسجيل إسبانيا هدف التعادل في الثواني الأخيرة عبر اياجو اسباس، قال: "كنا نحتج لأن في المباراة السابقة كان هناك خطأ في الهدف الذي سجلته البرتغال علينا. لا يعاملوننا بالطريقة نفسها، لم ينظر للتحكيم بالفيديو، ولم ير الشاشة ليتأكد أنه كان هناك خطأ. لذلك كنا نشتكي"، لكنه أشار إلى أنها "أمور تحدث في كرة القدم. كنا نظن أن الهدف من تسلل. ولما تأخر كثيرا في اتخاذ القرار، توترنا واشتكينا".

وأضاف: "لم يحالفنا الحظ مرة أخرى. اعتقد أن الفريق أثبت أنه يمكنه مقارعة أي فريق. بعد عشرين عاما من الغياب عن المونديال، قدمنا صورة طيبة. علينا أن نكون فخورين بكل المغاربة. هذا الجيل سيستمر وسنعود بقوة".

ولم يخف مدافع المنتخب المغربي أشرف حكيمي سخطه تجاه الاستخدام المتباين الذي قام به حكم المباراة لتقنية حكم الفيديو في ختام دور المجموعات بكأس العالم لكرة القدم المقامة في روسيا.

وقال حكيمي: "أعتقد أن اللجوء إلى حكم الفيديو يصلح لتعديل بعض الأخطاء التي لا يراها الحكم، لكن هذه التقنية استخدمت بشكل أكثر من جانب أحد الفريقين، لأنه كانت هناك كرات أكثر جدلا لم تتم رؤيتها. لقد فعلت التقنية بالنسبة لهم، ولم يتم تفعيلها بالنسبة لنا".

ولم يرغب اللاعب الدولي المغربي في وصف استخدام حكم الفيديو بـ"الظالم"، مصرا على أن الحكم لم يستعن بتقنية الفيديو للفصل في جميع الكرات المثيرة للجدل التي شهدها اللقاء.

وقال: "لا أعرف ما إذا كان (الحكم) ظالما هي الكلمة الصحيحة، لكنه أراد التأكد ما إذا كان هدفا أو تسللا، وكانت لدينا لمسة يد محتملة وكرات أخرى مثيرة للجدل لكنه لم يسأل أو يقل شيئا على الإطلاق".

من جانبه، قال يوسف النصيري: "تقنية الفيديو لم تنصفنا نهائيًا خلال المونديال، لكن رغم ذلك، نحن سعداء بالمستوى الذي ظهرنا به في العرس العالمي"، بينما أكد فيصل فجر أن "تقنية الفيديو لم تستخدم لصالحنا في لقاء البرتغال، واستخدمت اليوم ضدنا أمام إسبانيا في هدف التعادل. ورغم ذلك، فأنا لا أريد أن أبحث عن أعذار".

وظهر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة لنور الدين أمرابط، وهو ينتقد التقنية قائلًا: "تقنية الفيديو هراء".