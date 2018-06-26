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الرئيسية | رياضة | درار: "الفار" للكبار وليس للصغار في المونديال

درار: "الفار" للكبار وليس للصغار في المونديال

درار: "الفار" للكبار وليس للصغار في المونديال
محمد أمين متبار من كالينينغراد*
الثلاثاء 26 يونيو 2018 - 11:11

تساءل نبيل درار، مدافع المنتخب الوطني المغربي، عن كيفية عمل نظام تقنية الفيديو في نهائيات كأس العالم، بعد أن تعرض، حسب رأيه، الفريق الوطني لظلم كبير خلال مباراتي البرتغال وإسبانيا، معتبرا في الآن ذاته أن تقنية "VAR" ليست مخصصة للمنتخبات الصغيرة.

واعتبر درار أن جيرار بيكي كان يستحق قرار زجريا من طرف الحكم بعد تدخله الخشن على لاعب المنتخب المغربي، منتقدا بشدة تعامل الحكام مع مباريات المنتخب، وتوفير هذه الخدمة للمنتخبات الكبرى فقط، بعد أن تم احتساب هدف للمنتخب الإسباني في الوقت الإضافي بعد اللجوء إلى التقنية ذاتها.

وأضاف درار أن الحظ كان وحده ما ينقص المنتخب من أجل العبور إلى الدور الثاني، بعد المباريات الكبيرة التي قدمها أمام إيران والبرتغال وإسبانيا، مؤكدا أن تفاصيل صغيرة حالت دون تحقيق الهدف المسطر بالتأهل إلى الدور الثاني وتكرار إنجاز "مونديال 1986".

وتكلم درار، الذي غاب عن المباراة الأولى أمام إيران، بحرقة عن خروج "الأسود" قبل الدور المقبل، مضيفا أن الأداء القوي في المباراتين الأخيرتين قد يشفع لهم على الأقل أمام الجمهور المغربي، الذي حج بكثافة إلى ملاعب "المونديال" من أجل مؤازرة منتخبه الوطني.

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (10)

1 - عنصرية سافرة... الثلاثاء 26 يونيو 2018 - 11:22
العنصرية حاضرة، لا ديمقراطية في كأس العالم....للأسف....يعطوننا الدروس وهم اول من يضرب بها عرض الحائط....السياسة كذلك حاضرة في المونديال....
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45
2 - lion d atlas الثلاثاء 26 يونيو 2018 - 11:23
لا تقلل من قيمتك يا درار انت لاعب كبير في منتخب كبير
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40
3 - Amine الثلاثاء 26 يونيو 2018 - 11:31
Allez preaprer pour la coupe d afrique que vous n avez jamis apporter et laisser la coupe du monde tranquil. Vous avez perdu contre l iran qui etait tres faible, pas la peine de se plaindre contre les grandes ewuipes
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-32
4 - مباش الثلاثاء 26 يونيو 2018 - 11:31
تقنية الفيديو الجديدة ماهي الا خدعة انضافة من طرف الفيفا لتتحكم هي في النتائج التي تخطتها من قبل والدليل ماشاهدناه بالملموس ولا فرصة واحدة من الاخطاء التي ارتكبت في حقنا استخدمت فيها تقنيات الفيديو ( حلل وناقش ) يعني
الطبخة عندهوم جاهزة
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35
5 - طارق الثلاثاء 26 يونيو 2018 - 11:40
استعملوا تقنية الفار لقطع الطريق على الأفارقة و العرب و المسلمين لكي لا يفلت أحدهم يوما إلى دور النصف و يبقوا هم الساءدون
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17
6 - salma الثلاثاء 26 يونيو 2018 - 11:41
pour moi ainsi que tout les marocains vous êtes des grands joueurs dans une grande équipe , avec un grand entraîneur et un grand staff . vous êtes les meilleurs
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15
7 - hossain الثلاثاء 26 يونيو 2018 - 11:44
في الواقع خسرنا الرهان مع إيران وهذا جزاء الاستهانة بالمنتخبات فلو لعبنا بنفس الروح مع إيران لكنا الان نخرج بشرف ليس بهذه المذلة
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-6
8 - عبد المجيد الكرسيفي الثلاثاء 26 يونيو 2018 - 11:44
منتخبنا كبير وﻻعبوه يستحقون كل التقدير...أما الفيفا فاسدة ومسيروها يشهد عليهم التاريخ ويسجلهم أقزاما.
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15
9 - Hamo الثلاثاء 26 يونيو 2018 - 11:54
انا لا ارى عيبا في ما حدث في المنديال. فما تم التعامل به مع المنتخب المغربي ماهو الا جزء بسيط من تعامل الادارة و الدولة عامة مع الشعب . فاذا حرم المنتخب المغربي من ضربة جزاء او حتى من هدف فان المواطن المغربي عامة حرم من هدفه في الحياة. العيش الكريم و الصحة و غيرها....
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6
10 - streap tease الثلاثاء 26 يونيو 2018 - 11:59
الفاعلون في الكرة العالمية هم الشركات العالمية الكبرى وهي التي تقرر لانها هي التي تؤدي بشكل غير مباشر اجور اللاعبين وتملء صناديق الفيفا اما رؤساء الاتحادات الكروية ورؤساء الاندية مجرد موظفين ..لناخد مثلا المنتخب الاسباني ومقارنة قيمته المالية بالمنتخب الوطني ونجد فرق كبير جدا لهدا تجد الفيفا تتحيز بشكل مفضوح للفرق الكبيرة وطبعا تعطي تعليمات وراء الستار للحكام لكي تبقى الفرق الكبرى في سباقها للحصول على اللقب العالمي ..قيمة كريستيانو رونالدو المالية ان الشركات العالمية الكبرى هي التي حددتها وقس على باقي اللاعبين ..
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