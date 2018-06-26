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كُتّاب وآراء
درار: "الفار" للكبار وليس للصغار في المونديال
تساءل نبيل درار، مدافع المنتخب الوطني المغربي، عن كيفية عمل نظام تقنية الفيديو في نهائيات كأس العالم، بعد أن تعرض، حسب رأيه، الفريق الوطني لظلم كبير خلال مباراتي البرتغال وإسبانيا، معتبرا في الآن ذاته أن تقنية "VAR" ليست مخصصة للمنتخبات الصغيرة.
واعتبر درار أن جيرار بيكي كان يستحق قرار زجريا من طرف الحكم بعد تدخله الخشن على لاعب المنتخب المغربي، منتقدا بشدة تعامل الحكام مع مباريات المنتخب، وتوفير هذه الخدمة للمنتخبات الكبرى فقط، بعد أن تم احتساب هدف للمنتخب الإسباني في الوقت الإضافي بعد اللجوء إلى التقنية ذاتها.
وأضاف درار أن الحظ كان وحده ما ينقص المنتخب من أجل العبور إلى الدور الثاني، بعد المباريات الكبيرة التي قدمها أمام إيران والبرتغال وإسبانيا، مؤكدا أن تفاصيل صغيرة حالت دون تحقيق الهدف المسطر بالتأهل إلى الدور الثاني وتكرار إنجاز "مونديال 1986".
وتكلم درار، الذي غاب عن المباراة الأولى أمام إيران، بحرقة عن خروج "الأسود" قبل الدور المقبل، مضيفا أن الأداء القوي في المباراتين الأخيرتين قد يشفع لهم على الأقل أمام الجمهور المغربي، الذي حج بكثافة إلى ملاعب "المونديال" من أجل مؤازرة منتخبه الوطني.
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