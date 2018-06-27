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الرئيسية | رياضة | كرة جديدة للأدوار الإقصائية في مونديال روسيا

كرة جديدة للأدوار الإقصائية في مونديال روسيا

كرة جديدة للأدوار الإقصائية في مونديال روسيا
هسبريس ـ مُتابعة
الأربعاء 27 يونيو 2018 - 07:30

ستقام منافسات الأدوار الإقصائية في مونديال روسيا 2018 باستخدام كرة جديدة مختلفة عن تلك التي استخدمت خلال دور المجموعات.

وذكر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أن التصميم الجديد من كرة "تيليستار" سوف يستخدم بدءا من دور ثمن النهائي، الذي ينطلق في 30 يونيو الجاري.

ويغلب على الكرة اللون الأحمر الذي يرمز إلى البلد المضيف، روسيا، والعاطفة الجياشة تجاه كرة القدم.

وتعد شركة "أديداس" التصميم من نفس العناصر الموجودة في "تيليستار 18"، الكرة التي استخدمت في دور المجموعات، لكن بنسق يتناسب مع الأدور الإقصائية للبطولة.

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