الصحافة الرياضية الإسبانية تشيد بتقنية "الفار"

هسبريس - إفي

أشادت الصحافة الإسبانية الرياضية الصادرة صباح اليوم بتقنية الحكم المساعد عبر الفيديو، التي كان لها الدور الأبرز في تصدر إسبانيا للمجموعة الثانية والتأهل إلى دور ثمن النهائي بمونديال روسيا.

ولعبت التقنية الحديثة دورا رئيسيا في تعادل إسبانيا أمام المغرب الليلة الماضية بواسطة إياجو أسباس (ق90+1)؛ الذي أهدى "الماتادور" التعادل أمام المغرب بعدما كانت النتيجة (2-1) لصالح (أسود الأطلس).

وكان حكم اللقاء لا يرغب في احتساب الهدف الثاني للماتادور بدافع تسلل أسباس، لكن التقنية حسمت الجدل لصالح إسبانيا.

وكتبت صحيفة (ماركا) بخط عريض "فلتحيا تقنية الحكم المساعد عبر الفيديو"، بينما نوهت بين قوسين على سبيل انتقاد أداء الإسبان أبطال العالم في 2010 بجنوب أفريقيا "لكن على هذا النحو لن نفوز بالمونديال".

وأضافت "في آخر دقيقة مجنونة، إسبانيا تحرز هدف التعادل أمام المغرب والبرتغال تتعادل أمام إيران بهدف لمثله".

وكتبت في عنوان جانبي "أداء إسبانيا ترك انطبعات سيئة لكنها تأهلت كمتصدرة للمجموعة الثانية".

وقال إيسكو، أفضل لاعب في المباراة أمام المغرب، "ينبغي أن نؤدي بشكل أفضل".

من جانبه، قال مدرب "لا روخا" فيرناندو هييرو إن "هذه ليست طريقة للمضي قدما إلى الأمام" في المونديال.

وكتبت صحيفة (موندو ديبورتيفو) بخط عريض في الصفحة الأولى "شكرا لتقنية الحكم المساعد عبر الفيديو".

وتابعت "تقنية الحكم عبر الفيديو احتسبت هدف التعادل لإسبانيا (في مواجهة المغرب) وركلة جزاء لإيران (أمام البرتغال)" التي أهدر نجمها كريستيانو رونالدو ركلة جزاء أيضا كادت لتمنح بلاده الثلاث نقاط.

من جانبها، قالت صحيفة (آس) على صورة بالصفحة الأولى لأسباس أثناء تسجيل هدف التعادل للماتدور "شكرا تقنية الحكم عبر الفيديو".

وأضافت "إسبانيا فازت في المجموعة الثانية في دقيقة مليئة بالإثارة والتشويق".

وكتبت صحيفة (سبورت) في الصفحة الرئيسية "تصدرنا المجموعة في دقيقة مجنونة".

واستطردت "تقنية الحكم عبر الفيديو المساعد قررت: روسيا منافس إسبانيا في دور ثمن النهائي" بمونديال روسيا.

وكانت نفس التقنية قد لعبت دورا بارزا في فوز إسبانيا أمام إيران بهدف نظيف بعدما ألغى أندريس كونها حكم اللقاء الثاني للمنتخبين بدور المجموعات هدفا سجلته إيران في (ق63) بداعى التسلل.