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الرئيسية | رياضة | هزائم "الفراعنة" بالمونديال تصل البرلمان المصري

هزائم "الفراعنة" بالمونديال تصل البرلمان المصري

هزائم "الفراعنة" بالمونديال تصل البرلمان المصري
هسبريس - متابعة
الثلاثاء 26 يونيو 2018 - 15:40

قرر البرلمان المصري تشكيل لجنة تحقيق لتقصي الحقائق للوقوف على حجم التجاوزات التي وقعت في إطار مشاركة مصر في كأس العالم، مما نتج عنه ضعف المستوى الذي ظهر به المنتخب في مباريات كأس العالم والخروج من البطولة خالي الوفاض.

وكثفت قوات أمن مطار القاهرة من تواجدها بالتزامن مع استعدادات وصول بعثة فريق كرة القدم من روسيا، خشية غضب الجماهير، عقب هجوم مشجعين أمس على سيارة الفريق في روسيا وسبهم.

وأكدت "لجنة الشباب والرياضة" بمجلس النواب، في بيان لها اليوم، أنها ستحقق في 5 مخالفات لبعثة اتحاد الكرة المصري في مونديال روسيا 2018، لاسيما بعد الخروج منه بلا فوز في أي مباراة، وتذيل المنتخب مجموعته بعد ثلاث هزائم متتالية من منتخبات أوروغواي وروسيا والسعودية.

وعقب نهاية مباراة أمس بين مصر والسعودية هاجمت الجماهير الفريق المصري وسخرت من اللاعبين، كما أجبر مشجعون لاعبي الفريق على ترك مقاعدهم على الطائرة، ورفضت جلوس الفريق والجهاز الفني في مقاعد درجة رجال الأعمال وأصروا على جلوسهم في الكراسي الخلفية عقابا لهم.

وتتعلق المخالفات الخمسة للفريق المصري التي قرر التحقيق فيها بتصريحات لأحد أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة، وبإقامة معسكر المنتخب بمدينة غروزني التي تبعد مسافة 5300 ميل عن مكان إقامة المباريات، وأخرى تتصل بمخالفات بيع تذاكر المباريات، ثم التسبب في أزمات للاعب الدولي محمد صلاح.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - شهاب الثلاثاء 26 يونيو 2018 - 15:56
و ماذا تنتظرون من دولة عربية و يحكمها السيسي.. في مصر يمكن أن تجد مليون أسرة تتضور جوعا... و لن يصل صدا أمعائهم حتى لباب البرلمان فما بالك بالبرلمان... أما فيما يتعلق بأفيون الشعوب الجديد المسماة كرة القدم... من الطبيعي أن يناقشه قتلة الأطفال و مصاصي الدماء و آكلي ثروات الشعب المصري العظيم....
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15
2 - إهانة الثلاثاء 26 يونيو 2018 - 15:57
ستصل شحنات الأرز لمصر تمنا للمباراة ولا داعي للضحك على الشعب المسكين .
الكل كان ينتظر انتصار مصر بحصة عريضة
وجاءت النتيجة عكس التوقعات وضياع فرص لا يمكن أن تضيع
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25
3 - مصر العضيمة الثلاثاء 26 يونيو 2018 - 16:16
و تبقي محبة مصر والمصريين عند المغاربة غالية..اعتمدوا علي صلاح اكثر مما اعتمدوا علي اللعب الجماعي..
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9
4 - simo الثلاثاء 26 يونيو 2018 - 16:20
مع إحترامي للشعب المصري الشقيق فهو دائما يبالغ في أي حدث. وزد على ذلك الدعاية السيسية والهيئة التابعة له. فهم بنوا المنتخب كله على لاعب واحد (فعلا فهو لاعب دولي بامتياز) وراهنوا عليه ونسوا أن النصر لا يأتي من نجم واحد وإنما من منظومة رياضية كاملة.
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