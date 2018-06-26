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كُتّاب وآراء
القط الروسي أخيليس يتوقع هزم نيجيريا للأرجنتين
قال خورخي سامباولي مدرب الأرجنتين إنه مستعد للفوز خلال اللقاء الحاسم بالمجموعة الرابعة أمام نيجيريا في نهائيات كأس العالم لكرة القدم لكن قطا روسيا له رأي آخر..
وتوقع أخيليس، وهو القط المستخدم في التكهن بالمباريات في مدينة سان بطرسبرج، اليوم الثلاثاء (26 يونيو ) فوز نيجيريا وذلك قبل ساعات من انطلاق المباراة.
ولم يتردد القط الشهير، الذي صدقت توقعاته لكل المباريات التي أقيمت في سان بطرسبرج العاصمة الثانية لروسيا، في تناول الطعام من الطبق الذي وضع بجوار علم نيجيريا.
وتتذيل الأرجنتين مجموعتها ويتعين عليها الفوز على أمل التأهل إلى أدوار خروج المغلوب.
ولكن إذا كان لدى المنتخب الأرجنتيني "أسدا" يدعى ميسي فإن لدى روسيا "قطا" لا تخيب توقعاته.