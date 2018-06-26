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الرئيسية | رياضة | الأرجنتين تحاول تخطي الإحباط في "روسيا 2018"

الأرجنتين تحاول تخطي الإحباط في "روسيا 2018"

الأرجنتين تحاول تخطي الإحباط في "روسيا 2018"
هسبريس - متابعة
الثلاثاء 26 يونيو 2018 - 18:35

أكد لاعب وسط منتخب الأرجنتين، خابيير ماسكيرانو، قبل مواجهة نيجيريا بالجولة الاخيرة بمنافسات المجموعة الرابعة في مونديال "روسيا 2018"، ضمن مباراة حاسمة بالنسبة لتأهل "راقصي التانغو" للدور التالي، ان الفريق بأسره محبط وليس نجمه ليونيل ميسي فقط.

وتتذيل الأرجنتين المجموعة الرابعة بنقطة واحدة بفارق الأهداف خلف أيسلندا الثالثة، التي تتساوى معها في الرصيد، وبفارق نقطتين عن نيجيريا الوصيفة، بينما ضمنت كرواتيا، المتصدرة بست نقاط، التأهل لثمن النهائي.

وقال ماسكيرانو في تصريحات لموقع الاتحاد الدولي لكرة القدم: "الفريق محبط وليس ليو فحسب. إننا لا نلقي باللوم على ليو وحده، فالفريق محبط لأن الأمور لم تسر معه جيدا، ولكن علينا أن نتعلم ان نتعايش مع هذا الإحباط ونحاول الخروج منه".

وللتأهل إلى ثمن النهائي تحتاج الأرجنتين الفوز على نيجيريا بشرط عدم فوز أيسلندا على كرواتيا في المباراة الأخرى، أو فوز "أحفاد الفايكينغ" بهدفين أقل مما سيفوز به "راقصو التانغو".

وأضاف ماسكيرانو: "نعلم أننا سنواجه صعوبات وعلينا تخطيها، ليس بوسعنا الاستسلام. إنه كفاح أبدي علينا أن نواجهه، ويجب ان نفوز".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - حاميدو الثلاثاء 26 يونيو 2018 - 18:51
لا تقلقوا يا منتخب الأرجنتين فأر ايفانتينو سيمنحكم الفوز على نيجريا لان فأر الفيفا جيء به الى روسيا ليكذب تكهنات قط المونديال.
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2 - كتكوت الثلاثاء 26 يونيو 2018 - 18:56
يجب عدم الإكثرات للڤار من طرف المنخب النجيري، و سجلو أهذاف واضحة وضوح الشمس و إلا مصيركم الإقصاء.
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