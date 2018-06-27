24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

27/06/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:2606:1513:3517:1620:4722:20
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

من يقف وراء عدم مرور المنتخب المغربي إلى الدور الثاني من مونديال 2018؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. هكذا انقلب الأزمي على موقف "البيجيدي" لتصفية معاشات النواب (5.00)

  2. لاعبو المنتخب المغربي: الحظ و"تقنية الفيديو" وراء كبوة المونديال (5.00)

  3. الملك يثني على ثقة الأتراك في قيادة أردوغان (5.00)

  4. تثبيت لافتات الأثمنة القانونية للمراكن بمراكش (5.00)

  5. مصنع لـ"مانيِيتي" الإيطالية بقيمة 405 ملايين درهم في مدينة البوغاز (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | رياضة | السعودية تنسى نتائج المونديال بإبقاء المدرب بيتزي

السعودية تنسى نتائج المونديال بإبقاء المدرب بيتزي

السعودية تنسى نتائج المونديال بإبقاء المدرب بيتزي
هسبريس ـ مُتابعة
الأربعاء 27 يونيو 2018 - 03:52

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم تمديد عقد المدير الفني للمنتخب الوطني الأول، خوان أنطونيو بيتزي، حتى نهاية مشاركة الفريق الأخضر في بطولة كأس آسيا.

وأوضح الاتحاد السعودي، عبر تويتر، أنه سيتم الاتفاق مع المدرب الأرجنتيني على إجراء بعض التغييرات في جهازه الفني، وذلك بعد دراسة وتقييم مشاركة المنتخب في بطولة كأس العالم.

ويأتي تمديد عقد بيتزي بعد فوز المنتخب السعودي أمام نظيره المصري، بنتيجة 2-1، في آخر جولات المجموعة الأولى بمونديال روسيا. بينما تقام نهائيات كأس آسيا في الإمارات، بين 5 يناير ومطلع فبراير المقبلين.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.