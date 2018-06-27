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كُتّاب وآراء
السعودية تنسى نتائج المونديال بإبقاء المدرب بيتزي
أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم تمديد عقد المدير الفني للمنتخب الوطني الأول، خوان أنطونيو بيتزي، حتى نهاية مشاركة الفريق الأخضر في بطولة كأس آسيا.
وأوضح الاتحاد السعودي، عبر تويتر، أنه سيتم الاتفاق مع المدرب الأرجنتيني على إجراء بعض التغييرات في جهازه الفني، وذلك بعد دراسة وتقييم مشاركة المنتخب في بطولة كأس العالم.
ويأتي تمديد عقد بيتزي بعد فوز المنتخب السعودي أمام نظيره المصري، بنتيجة 2-1، في آخر جولات المجموعة الأولى بمونديال روسيا. بينما تقام نهائيات كأس آسيا في الإمارات، بين 5 يناير ومطلع فبراير المقبلين.