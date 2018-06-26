الدنمارك تواصل "رحلة المونديال" مع الفرنسيين

هسبريس من الرباط

انتهى لقاء المنتخبين الفرنسي والدنماركي لحساب الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثالثة في نهائيات كأس العالم 2018، اليوم الثلاثاء على أرضية المجمع الأولمبي "لوزنيكي" في العاصمة الروسية موسكو، بنتيجة 0 - 0 لتكون أول "تعادل أبيض" في هذا الحدث.

الفرنسيون دخلوا المباراة كاسبين العبور إلى الدور الموالي من التباري على اللقب العالمي، مستفيدين من تحقيقهم النصر خلال الجولتين الماضيتين على منتخبي بيرو وأستراليا، بينما الدنماركيون تأجل حسم مصيرهم إلى غاية نهاية اللقاء مع "الديكة".

الناخب الفرنسي ديديِي ديشان اعتمد، كتشكيلة أساسية، على الحارس مانداندا واللاعبين ديمبيلي وغيرزمان وجيرو وكانتي وليمار، بجانب نزونزي وهيرنانديز كيمبمبي وفاران ثم سيديبي.

الحارس كاسبير شمايكل حضر في التوليفة الأساسية التي دخل بها الدنماركيون المواجهة، مع برايثوايت وإيريكسون وديلايني وكريستنسون ولارسون، إضافة إلى دارسغارد ويورغانسون وكاير وكورنيليوس وسيستو.

المباراة اتسمت بعطاء تقني متوسط بفعل اعتماد الفرنسيين على عدد كبير من البدلاء، بغرض منح اللاعبين الأساسيين ما يكفي من الراحة لخوض لقاء دور ثمن النهاية، بينما اختارت الدنمارك الحرص الدفاعي كنهج لتجنب حسابات أي خسارة محتملة.

وأسهم في إبطاء إيقاع التنافس بين منتخبي فرنسا والدنمارك تمكن منتخب بيرو، في اللقاء الثاني لحساب المجموعة ذاتها، من التقدم في النتيجة على حساب الأستراليين بطريقة تبقي زملاء كاسبير شمايكل في المونديال.

جدير بالذكر أن هذه النتيجة تجعل الدانمارك تواجه متصدر المجموعة الرابعة، وهو المنتخب الكرواتي حاليا، بينما تنتظر فرنسا باقي المباريات للتعرف على خصمها في ثمن النهائي بين نيجيريا وآيسلندا والمنتخب الأرجنتيني.