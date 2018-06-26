24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

26/06/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:2606:1513:3517:1520:4722:20
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

من يقف وراء عدم مرور المنتخب المغربي إلى الدور الثاني من مونديال 2018؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. "أسود الأطلس" يختمون حضور "مونديال 2018" بالتعادل مع إسبانيا (5.00)

  2. هكذا انقلب الأزمي على موقف "البيجيدي" لتصفية معاشات النواب (5.00)

  3. لاعبو المنتخب المغربي: الحظ و"تقنية الفيديو" وراء كبوة المونديال (5.00)

  4. الملك يثني على ثقة الأتراك في قيادة أردوغان (5.00)

  5. تقرير يشكك في جاهزية جيش إسرائيل للحرب (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | رياضة | بيرو تهزم أستراليا في لقاء "وداع كأس العالم"

بيرو تهزم أستراليا في لقاء "وداع كأس العالم"

بيرو تهزم أستراليا في لقاء "وداع كأس العالم"
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 26 يونيو 2018 - 16:50

تمكن منتخب بيرو، خلال الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثالثة في مونديال روسيا، اليوم الثلاثاء على أرضية ملعب "فيشت" الأولمبي بمدينة سوتشي الروسية، من هزم نظيره الأسترالي بنتيجة 2-0.

سجل الهدف البيروفي الأول، في الدقيقة الـ18، اللاعب أندري كاريلو؛ بينما أفلح باولو غيريرو في مضاعفة الحصيلة عند الدقيقة الثانية من الشوط الثاني للمباراة.

وكان منتخب بيرو قد أقصي حسابيا من "مونديال 2018" بعد حصد خسارتين خلال الجولتين الأولى والثانية من لقاءات الدور الأول، أمام الدنمارك وفرنسا على التوالي.

جدير بالذكر أن هذه المجموعة شهدت إقصاء أستراليا أيضا، مقابل مرور الفرنسيين والدنماركيين إلى دور الـ16، بتصدر "الديكة" ترتيب المجموعة الثالثة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.