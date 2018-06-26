بيرو تهزم أستراليا في لقاء "وداع كأس العالم"

هسبريس من الرباط

تمكن منتخب بيرو، خلال الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثالثة في مونديال روسيا، اليوم الثلاثاء على أرضية ملعب "فيشت" الأولمبي بمدينة سوتشي الروسية، من هزم نظيره الأسترالي بنتيجة 2-0.

سجل الهدف البيروفي الأول، في الدقيقة الـ18، اللاعب أندري كاريلو؛ بينما أفلح باولو غيريرو في مضاعفة الحصيلة عند الدقيقة الثانية من الشوط الثاني للمباراة.

وكان منتخب بيرو قد أقصي حسابيا من "مونديال 2018" بعد حصد خسارتين خلال الجولتين الأولى والثانية من لقاءات الدور الأول، أمام الدنمارك وفرنسا على التوالي.

جدير بالذكر أن هذه المجموعة شهدت إقصاء أستراليا أيضا، مقابل مرور الفرنسيين والدنماركيين إلى دور الـ16، بتصدر "الديكة" ترتيب المجموعة الثالثة.