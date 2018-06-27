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كُتّاب وآراء
إيران تحتفي بأداء منتخبها الوطني في المونديال
ساد إيران شعور بالفخر إزاء الأداء الذي قدمه المنتخب الإيراني أمام البرتغال، في ختام دور المجموعات بكأس العالم، واحتفل الإيرانيون بذلك في شوارع البلاد، وسط إشادات من جانب الصحافة الوطنية ومسؤولي البلاد.
وتصدرت عبارات الإطراء على المنتخب الإيراني عناوين الصحف في البلد الفارسي، ومن أبرزها "الدموع والفخر" و"وداع بشرف" و"وداع مشرف للمونديال".
ولعبت إيران في المجموعة الثانية، التي أطلق عليها لقب "مجموعة الموت"، منتصر على المنتخب المغربي بهدف مقابل لا شيء، وخسرت أمام أسبانيا بهدف نظيف، بينما تعادلت مع البرتغال بهدف لمثله.
وبالإضافة إلى الصحافة الإيرانية، انهالت الإشادات على لاعبي المنتخب من جانب المسؤولين الإيرانيين الذين بثوا رسائل شكر وتقدير لجهود اللاعبين.
وأبرز الرئيس الإيراني، حسن روحاني، "كفاح المنتخب الوطني لتحقيق أحلام الأمة" وشكر كافة اللاعبين والتقنيين، وخاصة المدير الفني للمنتخب؛ كارلوس كيروش.