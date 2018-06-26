بطل كأس العالم يخوض مواجهة لا تقبل القسمة على اثنين

هسبريس - إفي

بعد انتصاره بشق الأنفس أمام السويد بهدفين لواحد، بفضل الركلة الحرة المباشرة لتوني كروس (ق90+5)، يسعى منتخب ألمانيا، بطل العالم، إلى حفظ ماء وجهه بانتصار ثان على كوريا الجنوبية من أجل حجز تذكرة تأهله إلى الدور ثمن النهائي عن المجموعة السادسة بمونديال روسيا 2018.

واستعاد "المانشافت" الثقة بالنفس بالانتصار الشاق والشيق الذي قلب فيه الطاولة أمام السويد، ليجني أول ثلاث نقاط يتقاسم بها الوصافة مع السويد، وكلاهما يأتي خلف المكسيك بثلاث نقاط، بينما تقبع كوريا في القاع بدون رصيد.

وقد تشكل مباراة كوريا انطلاقة حقيقية لألمانيا، المتوجة للمرة الرابعة بلقب كأس العالم في البرازيل، حال تحقيقها للانتصار الثاني تواليا أمام "الشمشون" الكوري، بعد سقوطها غير المنتظر أمام "التري" بهدف لهيرفينج لوزانو.

ولا مجال هنا للخطأ لألمانيا على ملعب كازان أرينا أمام المنتخب الكوري الجنوبي، الذي تجرع مرارة الهزيمة أمام كل من السويد والمكسيك، وودع البطولة بشكل رسمي.

ويتحتم على أبناء المدرب يواخيم لوف الفوز من أجل ضمان التأهل إلى الدور الثاني رسميا، كما أن نقطة التعادل قد تمنح "المانشافت" بطاقة التأهل، في حال فوز المكسيك على السويد.

ولن يخوض قلب الدفاع جيروم بواتنج مواجهة كوريا بعد طرده أمام السويد عقب نيله بطاقتين صفراويين، وينتظر أن يحل مكانه أي من نيكلاس زوله أو أنطونيو روديجر.

في حين تخطى ماتس هوملز مشكلاته في الرقبة، حيث حرمته من المشاركة أمام السويد ليحل مكانه روديجر، مدافع "البلوز".

ولم يحسم يواخيم لوف بعد اللاعب الذي سيرافق كروس في منتصف الملعب، إذا كان سيعود سامي خضيرة أم لا، بعد إصابة سباستيان رودي في الأنف في المباراة الأخيرة. كما سيتعين عليه القرار بشأن عودة مسعود أوزيل إلى التشكيلة الأساسية مكان يوليان دراكسلر.

من جانبه، لا يزال منتخب كوريا، الذي سبق أن تواجه أمام "المانشافت" مرتين في 1994 و2002، لا يعرف الانتصارات ضد الألمان.

ويأمل الفريق بقيادة المدرب شين تاي يونج في تحقيق المعجزة بالمونديال، بالتأهل إلى ثمن النهائي عبر انتصار بهدفين أو أكثر من الأهداف، شرط أن تفوز المكسيك هي الأخرى على السويد.

ولن يستطيع المدرب الاعتماد على كي سونج يونج، قائده واللاعب الأكثر خوضا لمباريات دولية (104 مباريات)، الذي تعرض لإصابة عضلية في ربلة الساق.

وتأتي إصابة اللاعب كي لتنضم إلى أخرى سيعاني منها "محاربو التايجوك" بإصابة المدافع بارك جو هو، بعضلة الفخذ الخلفية، خلال الجولة الأولى أمام السويد، ليواصل الجلوس على دكة البدلاء.

وسيعود سون هيونج مين، مهاجم توتنهام، صاحب الهدف الوحيد لكوريا الجنوبية في مونديال روسيا، ليكون اللاعب الأهم في خط المقدمة للمنتخب الآسيوي، الذي يتعين عليه تصحيح أخطائه الدفاعية، حيث منيت شباكه بثلاثة أهداف، منها ركلتي جزاء، إذا ما أراد الكفاح أمام ألمانيا والحلم بالمعجزة.

وفيما يلي التشكيلة المتوقعة لكلا المنتخبين:

كوريا الجنوبية: شوو هيون وو، لي يونج، جانج هيون سو، كيم يونج-جوون، بارك جو-هو، كو جا-شيول، لي جاي-سونج، جونج وو-يونج، كيم شين-ووك، هوانج هي-تشان، وسون هيونج-مين.

ألمانيا: مانويل نوير، جوشوا كيميش، أنطونيو روديجر أو نيكلاس زوله، ماتس هوملز، يوناس هيكتور، توني كروس، سامي خضيرة، توماس مولر، يوليان دراكسلر أو مسعود أوزيل، ماركو رويس وتيمو فيرنر.

الحكم: مارك جيجر (الولايات المتحدة)

الملعب: كازان آرينا (كازان).

التوقيت: 14:00 بتوقيت جرينتش.