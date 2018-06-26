24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

26/06/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:2606:1513:3517:1520:4722:20
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

من يقف وراء عدم مرور المنتخب المغربي إلى الدور الثاني من مونديال 2018؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. هكذا انقلب الأزمي على موقف "البيجيدي" لتصفية معاشات النواب (5.00)

  2. لاعبو المنتخب المغربي: الحظ و"تقنية الفيديو" وراء كبوة المونديال (5.00)

  3. الملك يثني على ثقة الأتراك في قيادة أردوغان (5.00)

  4. تثبيت لافتات الأثمنة القانونية للمراكن بمراكش (5.00)

  5. الدنمارك تواصل "رحلة المونديال" مع الفرنسيين (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | رياضة | كرواتيا تسير "بلا أخطاء" في نهائيات كأس العالم

كرواتيا تسير "بلا أخطاء" في نهائيات كأس العالم

كرواتيا تسير "بلا أخطاء" في نهائيات كأس العالم
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 26 يونيو 2018 - 20:50

حقق منتخب كرواتيا "العلامة الكاملة" في المجموعة الرابعة لكأس العالم 2018، في روسيا، بعد فوزه على نظيره الايسلندي بنتيجة 2 - 1، اليوم الثلاثاء على ملعب "روستوف أرينا"، في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

وتقدم ميلان باديلي بهدف لمنتخب كرواتيا، في الدقيقة 53، ثم تعادل جيلفي سيجوردسون لايسلندا من ضربة جزاء، في الدقيقة 76، وتكفل إيفان بيريسيتش بهدف الفوز لكرواتيا في الوقت بدل الضائع من زمن المباراة.

وأكدت كرواتيا أحقيتها ببطاقة التأهل لدور الستة عشر، فيما خرجت ايسلندا من دور المجموعات في أول مشاركة لها ضمن نهائيات المونديال.

وتلتقي كرواتيا في الدور القادم مع الدنمارك، وصيفة المجموعة الثالثة، بعدما رفعت رصيدها، في صدارة المجموعة الرابعة، إلى تسع نقاط.

استهل منتخب كرواتيا مشواره في البطولة بالفوز على نيجيريا بهدفين للاشيء، ثم هزم الأرجنتين بثلاثية نظيفة، أما منتخب ايسلندا فقد بدأ مشواره بالتعادل مع الأرجنتين بهدف في كل شبكة، ثم خسر أمام نيجيريا بهدفين دون رد.

وأجرى زلاتكو داليتش، مدرب منتخب كرواتيا، الكثير من التغييرات في صفوف فريقه باعتبار المباراة شكلية بالنسبة له؛ بعد أن حجز الفريق مقعده في باقي التنافس.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.