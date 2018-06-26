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كُتّاب وآراء
كرواتيا تسير "بلا أخطاء" في نهائيات كأس العالم
حقق منتخب كرواتيا "العلامة الكاملة" في المجموعة الرابعة لكأس العالم 2018، في روسيا، بعد فوزه على نظيره الايسلندي بنتيجة 2 - 1، اليوم الثلاثاء على ملعب "روستوف أرينا"، في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.
وتقدم ميلان باديلي بهدف لمنتخب كرواتيا، في الدقيقة 53، ثم تعادل جيلفي سيجوردسون لايسلندا من ضربة جزاء، في الدقيقة 76، وتكفل إيفان بيريسيتش بهدف الفوز لكرواتيا في الوقت بدل الضائع من زمن المباراة.
وأكدت كرواتيا أحقيتها ببطاقة التأهل لدور الستة عشر، فيما خرجت ايسلندا من دور المجموعات في أول مشاركة لها ضمن نهائيات المونديال.
وتلتقي كرواتيا في الدور القادم مع الدنمارك، وصيفة المجموعة الثالثة، بعدما رفعت رصيدها، في صدارة المجموعة الرابعة، إلى تسع نقاط.
استهل منتخب كرواتيا مشواره في البطولة بالفوز على نيجيريا بهدفين للاشيء، ثم هزم الأرجنتين بثلاثية نظيفة، أما منتخب ايسلندا فقد بدأ مشواره بالتعادل مع الأرجنتين بهدف في كل شبكة، ثم خسر أمام نيجيريا بهدفين دون رد.
وأجرى زلاتكو داليتش، مدرب منتخب كرواتيا، الكثير من التغييرات في صفوف فريقه باعتبار المباراة شكلية بالنسبة له؛ بعد أن حجز الفريق مقعده في باقي التنافس.