بعد المونديال .. الكعبي يقترب من مغادرة بركان

محمد أمين متبار من روسيا*

كَشف أيوب الكعبي، مهاجم المنتخب الوطني المغربي، عن وجهته المقبلة خلال "المركاتو" الصيفي، معلنا رحيله عن فريق نهضة بركان، وتغييره الوجهة للاحتراف في إحدى الدوريات الأوروبية التي طلبت وده في الفترة الماضية.

وأوضح الكعبي، في تصريحات عقب مباراة المغرب وإسبانيا، أنه سيجالس المسؤولين في إدارة نهضة بركان من أجل تدارس العروض الكثيرة التي تلقاها الفريق "البرتقالي" منذ تألّق اللاعب في نهائيات بطولة إفريقيا للاعبين المحليين، التي احتضنها المغرب مطلع العام الجاري وسجّل خلالها الكعبي تسعة أهداف كاملة.

وأبدى اللاعب ذاته عدم شعوره بالحزن لعدم تمكّنه من زيارة الشباك خلال المباراتين أمام إيران والبرتغال، وقدم تهانيه إلى كل من خالد بوطيب ويوسف النصيري على هدفيهما الثمينين في شباك "لاروخا"، معتبرا أن الهدف الجماعي للفريق أكبر من هوية المُسجّل للأهداف.

وانتقد الكعبي، بدوره، التحكيم في جميع مباريات المنتخب، مشيدا بأداء "الأسود" في كل المقابلات التي خاضوها في كأس العالم ضد كل من إيران، البرتغال، وإسبانيا.

وطلبت فرق أوروبية كثيرة، وكذلك فرق من المكسيك، خدمات الكعبي منذ تألّقه في نهائيات "الشان" الماضي، إلا أن اللاعب وإدارة فريقه انتظرا إلى ما بعد نهائيات كأس العالم، من أجل الرفع من أسهمه أكثر في سوق الانتقالات الصيفية.

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