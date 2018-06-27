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الرئيسية | رياضة | بعد المونديال .. الكعبي يقترب من مغادرة بركان

بعد المونديال .. الكعبي يقترب من مغادرة بركان

بعد المونديال .. الكعبي يقترب من مغادرة بركان
محمد أمين متبار من روسيا*
الأربعاء 27 يونيو 2018 - 10:44

كَشف أيوب الكعبي، مهاجم المنتخب الوطني المغربي، عن وجهته المقبلة خلال "المركاتو" الصيفي، معلنا رحيله عن فريق نهضة بركان، وتغييره الوجهة للاحتراف في إحدى الدوريات الأوروبية التي طلبت وده في الفترة الماضية.

وأوضح الكعبي، في تصريحات عقب مباراة المغرب وإسبانيا، أنه سيجالس المسؤولين في إدارة نهضة بركان من أجل تدارس العروض الكثيرة التي تلقاها الفريق "البرتقالي" منذ تألّق اللاعب في نهائيات بطولة إفريقيا للاعبين المحليين، التي احتضنها المغرب مطلع العام الجاري وسجّل خلالها الكعبي تسعة أهداف كاملة.

وأبدى اللاعب ذاته عدم شعوره بالحزن لعدم تمكّنه من زيارة الشباك خلال المباراتين أمام إيران والبرتغال، وقدم تهانيه إلى كل من خالد بوطيب ويوسف النصيري على هدفيهما الثمينين في شباك "لاروخا"، معتبرا أن الهدف الجماعي للفريق أكبر من هوية المُسجّل للأهداف.

وانتقد الكعبي، بدوره، التحكيم في جميع مباريات المنتخب، مشيدا بأداء "الأسود" في كل المقابلات التي خاضوها في كأس العالم ضد كل من إيران، البرتغال، وإسبانيا.

وطلبت فرق أوروبية كثيرة، وكذلك فرق من المكسيك، خدمات الكعبي منذ تألّقه في نهائيات "الشان" الماضي، إلا أن اللاعب وإدارة فريقه انتظرا إلى ما بعد نهائيات كأس العالم، من أجل الرفع من أسهمه أكثر في سوق الانتقالات الصيفية.

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - مغربي حر الأربعاء 27 يونيو 2018 - 10:53
تحياتي لنادي نهضة بركان الذي رفض رئيسه لقجع و السيد مضران عروض الخليج المغرية و خسروا مالا كثيرا مقابل عقود أوروبية ..و ذلك لصقل موهبته في دوري أوروبي ليعود النفع بذلك للاعب اولا و المنتخب ثانيا.. و رسالة للاندية المغربية الاخرى التى تدفن مواهب المغرب في مقابر الكرة الخليجية.
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23
2 - Aladino الأربعاء 27 يونيو 2018 - 10:58
كل التوفيق انشاء الله...هذا مثال على ان كل انسان يمنه تحقيق احلامه بالجدية والمثابرة وعدم التدرع دائما بالظروف والوضع الاجتماعي
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12
3 - ادريس محمد الأربعاء 27 يونيو 2018 - 11:06
الكعبي لاعب خلوق مثله مثل جميع أفراد عاءلته بالتوفيق انشاء الله
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16
4 - مشاركة باهتة الأربعاء 27 يونيو 2018 - 11:07
مع الأسف لم تساهم مشاركته في المونديال من الرفع من قيمته كلاعب فقد كان أداءه باهتا كان تائها في الملعب كان ضعيفا مقارنة بالآخرين .
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-6
5 - ادريس محمد الأربعاء 27 يونيو 2018 - 11:10
أيوب الكعبي
لاعب خلوق مثله مثل جميع أفراد العاءلو بالتوفيق إنشاء الله
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4
6 - wood الأربعاء 27 يونيو 2018 - 11:15
كان المخزن يمني نفسه تحقيق بعض الانجازات الوهمية في المونديال تقوم ابواقه الدعائية بنفخها لتقديمها للمداويخ المغاربة أنجازات و بطولات لكن مني بفشل ذريع كالعادة و أقصي المنتخب مبكرا من المنافسات و رغم ذلك استمر في النفخ الاعلامي لانه كان محتاج لهذه الأوهام لتمرير الاحكام القاسية لنشطاء الحسيمة حين يكون المداويخ المغاربة منشغلون بالإحتفالات بهزيمة المنتخب !!؛
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-2
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