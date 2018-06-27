24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|27
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|04:26
|06:15
|13:35
|17:16
|20:47
|22:20
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- تهاون المراقبة يعيد سيطرة الوسطاء على أسواق السمك والخضر
- هذه دلالات فوز الرئيس أردوغان وتنظيمه السياسي في الانتخابات التركية
- تدبير الميراث المغربي الإفريقي المشترك
- في أولويات خطاب الحركة الجديد: محاولة الإقناع
- تبخيس الديمقراطية
نقابات التعليم تُهاجم حكومة العثماني بعد فشل الحوار الاجتماعي (5.00)
مصنع لـ"مانيِيتي" الإيطالية بقيمة 405 ملايين درهم في مدينة البوغاز (5.00)
- القضاء يحكم على "حراك الريف" .. الزفزافي في السجن طيلة 20 عاما - (284)
- مدير "دانون" يطرق باب عائلات مغربية للعدول عن "حملة المقاطعة" - (152)
- رئيس دانون: المستهلك المغربي سيحدد "السعر العادل" لحليب سنطرال - (104)
- مصدر فرنسي: رونار يريد الابتعاد عن المغرب بعد الإقصاء من المونديال - (101)
- باشا يفارق الحياة على "الأوطوروت" .. الرشق بحجر في قفص الاتهام - (99)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
بعد المونديال .. الكعبي يقترب من مغادرة بركان
كَشف أيوب الكعبي، مهاجم المنتخب الوطني المغربي، عن وجهته المقبلة خلال "المركاتو" الصيفي، معلنا رحيله عن فريق نهضة بركان، وتغييره الوجهة للاحتراف في إحدى الدوريات الأوروبية التي طلبت وده في الفترة الماضية.
وأوضح الكعبي، في تصريحات عقب مباراة المغرب وإسبانيا، أنه سيجالس المسؤولين في إدارة نهضة بركان من أجل تدارس العروض الكثيرة التي تلقاها الفريق "البرتقالي" منذ تألّق اللاعب في نهائيات بطولة إفريقيا للاعبين المحليين، التي احتضنها المغرب مطلع العام الجاري وسجّل خلالها الكعبي تسعة أهداف كاملة.
وأبدى اللاعب ذاته عدم شعوره بالحزن لعدم تمكّنه من زيارة الشباك خلال المباراتين أمام إيران والبرتغال، وقدم تهانيه إلى كل من خالد بوطيب ويوسف النصيري على هدفيهما الثمينين في شباك "لاروخا"، معتبرا أن الهدف الجماعي للفريق أكبر من هوية المُسجّل للأهداف.
وانتقد الكعبي، بدوره، التحكيم في جميع مباريات المنتخب، مشيدا بأداء "الأسود" في كل المقابلات التي خاضوها في كأس العالم ضد كل من إيران، البرتغال، وإسبانيا.
وطلبت فرق أوروبية كثيرة، وكذلك فرق من المكسيك، خدمات الكعبي منذ تألّقه في نهائيات "الشان" الماضي، إلا أن اللاعب وإدارة فريقه انتظرا إلى ما بعد نهائيات كأس العالم، من أجل الرفع من أسهمه أكثر في سوق الانتقالات الصيفية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (6)
لاعب خلوق مثله مثل جميع أفراد العاءلو بالتوفيق إنشاء الله