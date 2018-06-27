مارادونا يثير جدلا بسبب إشارة "غير لائقة" بيده

هسبريس - رويترز

قال أسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييجو مارادونا اليوم الأربعاء إنه بخير بعدما بدا أنه يعاني من المرض خلال فوز بلاده 2-1 في اللحظات الأخيرة على نيجيريا في كأس العالم لكرة القدم لكنه أثار جدلا جديدا بسبب إشارة غير لائقة.

وكتب مارادونا البالغ عمره 57 عاما في حسابه على إنستجرام بعدما تلقى المساعدة للوقوف على قدميه والنهوض من مقعده عقب اللقاء أمس الثلاثاء "أريد أن أبلغكم أني بخير وأني لم أذهب إلى المستشفى".

وأضاف مارادونا، الذي يخطف الأنظار بتصرفاته خلال حضور مباريات الأرجنتين في كأس العالم بروسيا، أن طبيبا نصحه بين شوطي المباراة بالرحيل بعدما عانى من ألم في الرقبة وشعر أنه ربما يفقد وعيه.

وتابع "لكني أردت البقاء لأن المباراة كانت تعني الفوز بكل شيء أو ضياع كل شيء. كيف يمكنني أن أغادر"؟

وواصل مارادونا "أرسل قبلة إليكم جميعا وأعتذر بسبب شعوركم بالخوف وشكرا على دعمكم. دييجو سيكون معكم لفترة أخرى".

وخلال اللقاء أثار مارادونا جدلا حيث احتفل بشكل صاخب عقب هدف ليونيل ميسي الأول ثم ظهر نائما خلال وقت لاحق لكن بعد هدف الانتصار لماركوس روخو في الدقيقة 86، وهو هدف التأهل لدور الستة عشر لكأس العالم، أشار بالإصبع الأوسط وباستخدام اليدين معا.

وخضع مارادونا، الذي قاد الأرجنتين للفوز بلقب كأس العالم 1986، لبرنامج للتعافي من إدمان الكوكايين في الماضي.