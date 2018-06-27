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الرئيسية | رياضة | مارادونا يثير جدلا بسبب إشارة "غير لائقة" بيده

مارادونا يثير جدلا بسبب إشارة "غير لائقة" بيده

مارادونا يثير جدلا بسبب إشارة "غير لائقة" بيده
هسبريس - رويترز
الأربعاء 27 يونيو 2018 - 16:40

قال أسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييجو مارادونا اليوم الأربعاء إنه بخير بعدما بدا أنه يعاني من المرض خلال فوز بلاده 2-1 في اللحظات الأخيرة على نيجيريا في كأس العالم لكرة القدم لكنه أثار جدلا جديدا بسبب إشارة غير لائقة.

وكتب مارادونا البالغ عمره 57 عاما في حسابه على إنستجرام بعدما تلقى المساعدة للوقوف على قدميه والنهوض من مقعده عقب اللقاء أمس الثلاثاء "أريد أن أبلغكم أني بخير وأني لم أذهب إلى المستشفى".

وأضاف مارادونا، الذي يخطف الأنظار بتصرفاته خلال حضور مباريات الأرجنتين في كأس العالم بروسيا، أن طبيبا نصحه بين شوطي المباراة بالرحيل بعدما عانى من ألم في الرقبة وشعر أنه ربما يفقد وعيه.

وتابع "لكني أردت البقاء لأن المباراة كانت تعني الفوز بكل شيء أو ضياع كل شيء. كيف يمكنني أن أغادر"؟

وواصل مارادونا "أرسل قبلة إليكم جميعا وأعتذر بسبب شعوركم بالخوف وشكرا على دعمكم. دييجو سيكون معكم لفترة أخرى".

وخلال اللقاء أثار مارادونا جدلا حيث احتفل بشكل صاخب عقب هدف ليونيل ميسي الأول ثم ظهر نائما خلال وقت لاحق لكن بعد هدف الانتصار لماركوس روخو في الدقيقة 86، وهو هدف التأهل لدور الستة عشر لكأس العالم، أشار بالإصبع الأوسط وباستخدام اليدين معا.

وخضع مارادونا، الذي قاد الأرجنتين للفوز بلقب كأس العالم 1986، لبرنامج للتعافي من إدمان الكوكايين في الماضي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - mewaten الأربعاء 27 يونيو 2018 - 16:53
يجب ان يعاقب ان كان يوجد قانون........
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2 - odassalh الأربعاء 27 يونيو 2018 - 17:00
ماردونا كان بين عليه مخدر بالكوكايين
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27
3 - من بلقصيري الأربعاء 27 يونيو 2018 - 17:11
مارادونا كان لاعبا كبيرا في عصره.لكن تصرفاته الصبيانية لللية امس جعلت منه إنسانا غير سوي تماما ربما لم يتعافى كليا من الإدمان.وجب مواكبته من طرف طبيبه الخاص به حتى لا يصدر عنه تصرف غير لاءق اتجاه الاخرين . ويمس بحرية و كرامة الاخربن.
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19
4 - صلاح الدين الأربعاء 27 يونيو 2018 - 17:18
يجب ان يعاقب الحكام و المر ا قبين للشاشة الضالمين للمغرب اما مرضونا هو فرح هستيري ولو تاهل المغرب لقمت في وجه العنصرية اكثر من دلك
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0
5 - Omar de Malaga الأربعاء 27 يونيو 2018 - 17:20
فعلا مارادونا كانت عليه ملامح بتناوله مخدر اكيد. بعد الهدف الأول لميسي ظهر مارادونا بوجه عليه آثار المخدرات. عليكم إعادة اللقطة. أما بعد الهدف الثاني فظهر النجم السابق عليه آثار المخدرات وقلة الأدب وعدم احترام الجمهور وهذا طبعا بسبب المخدر الذي جعله يفقد الصواب والعقل.
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6 - متتبع الأربعاء 27 يونيو 2018 - 17:28
مارادونا دائما يثير الجدل بتصريحاته وتصرفاته
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