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الرئيسية | رياضة | صحف الأرجنتين: منتخب التانغو حقق معجزة بالتأهل

صحف الأرجنتين: منتخب التانغو حقق معجزة بالتأهل

صحف الأرجنتين: منتخب التانغو حقق معجزة بالتأهل
هسبريس - متابعة
الأربعاء 27 يونيو 2018 - 13:55

أكدت الصحف الأرجنتينية الصادرة اليوم الأربعاء أن منتخب البلاد الأول لكرة القدم حقق معجزة بفوزه 2/ 1 على نيجيريا أمس الثلاثاء ومن ثم التأهل إلى دور الستة عشر لبطولة كأس العالم 2018 بروسيا.

"معجزة مونديالية"، كان هذا هو العنوان الذي تصدر موقع صحيفة "أوليه" الأرجنتينية الرياضية على الانترنت، فيما قال موقع "انفوباي" أن عبور الأرجنتين لدور الستة عشر كان "دراميا".

ومن جانبها، أكدت صحيفة "لا ناسيون" أن الهدف "البطولي" الذي سجله المدافع ماركوس روخوس عبر بالأرجنتين في الدقيقة 86 إلى دور الستة عشر لتواجه المنتخب الفرنسي.

وقالت صحيفة "كلارين" الأرجنتينية: "المنتخب تحلى بالشجاعة اللازمة لتفادي خروج قاس".

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