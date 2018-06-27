24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

27/06/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:2606:1513:3517:1620:4722:20
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد (ين) بقاء الفرنسي رونار مدربا للمنتخب المغربي؟

  1. تهاون المراقبة يعيد سيطرة الوسطاء على أسواق السمك والخضر (5.00)

  2. نقابات التعليم تُهاجم حكومة العثماني بعد فشل الحوار الاجتماعي (5.00)

  3. تثبيت لافتات الأثمنة القانونية للمراكن بمراكش (5.00)

  4. الفهري يرفض العبث بالسكن الاجتماعي وينادي بتهيئة المدن الشاطئية (5.00)

  5. مصنع لـ"مانيِيتي" الإيطالية بقيمة 405 ملايين درهم في مدينة البوغاز (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | رياضة | مرارة الإقصاء تستمر .. بنعطية يتهم الحكام بالانحياز للبرتغال وإسبانيا

مرارة الإقصاء تستمر .. بنعطية يتهم الحكام بالانحياز للبرتغال وإسبانيا

مرارة الإقصاء تستمر .. بنعطية يتهم الحكام بالانحياز للبرتغال وإسبانيا
هسبورت - أمال لكعيدا*
الأربعاء 27 يونيو 2018 - 14:00

مَازالت مرارة الإقصاء من الدور الأوّل من منافسات كأس العالم، خصوصا بعد المستوى الكبير الذي ظهر به المنتخب المغربي في مباراتي الجولتين الثانية والثالثة أمام المنتخبين البرتغالي والإسباني، تسم الأجواء بين مكونات "الأسود"، إذ كتب عميد المنتخب، مهدي بنعطية، "تدوينة" لخصت ما يعيشه اللاعبون والجماهير بعد الخروج القاسي لرفاق "الكابيتانو" من كأس العالم.

ونشر مهدي بنعطية "تدوينة" قال فيها إن الأمريكي مارك غيغر، والأوزباكي رفشان إيرماتوف، اللذين أدارا على التوالي المواجهتين أمام أبطال أوروبا ورفاق أندرس إينييستا، كانا مزاجيين إلى حد غير معقول في اللجوء إلى تقنية "الفيديو" للحسم في بعض القرارات التي كانت ستكون لصالح المغرب، إذ إن الأول فضّل عدم استعمال التقنية، والثاني لجأ إليها فقط لضمان التأهل لـ"ثيران" إسبانيا، بعدما خلقت إيران المفاجأة.

وكان الطاقم التقني، بقيادة الناخب الوطني هيرفي رونار، ومساعده مصطفى حجي، آثر إبعاد عميد المنتخب المغربي، مهدي بنعطية، من المشاركة في مباراة أول مس أمام إسبانيا في قرار انضباطي وعقابي، بعد تصريحات "الكابيتانو" النارية التي هاجم بها، بشكل غير مباشر، حجي، بعد نهاية المباراة أمام المنتخب البرتغالي، الأربعاء الماضي، عن ثاني جولات الدور الأول من منافسات "المونديال" الروسي.

ومن جهة أخرى، وحتى بوجود ظلم تحكيمي ضد المنتخب المغربي في "مونديال" روسيا، إلا أن رونار بدوره يتحمّل الجزء الأكبر من مسؤولية الخسارة أمام المنتخب الإيراني في الجولة الأولى من المنافسة، عندما ارتكب أخطاءً تكتيكية وهفوات في قراءته للمباراة سهّلت خطف "التيم ملي" النقاط الثلاث في آخر أنفاس المباراة بهدف عزيز بوحدوز ضد مرماه.

وأنهى المنتخب المغربي مغامرته في "مونديال" روسيا متذيلا ترتيب المجموعة الثانية بنقطة وحيدة؛ فيما حقّق المتأهلان إلى الدور الموالي، المنتخبان الإسباني والبرتغالي، خمس نقاط، مقابل أربع نقاط للمنتخب الإيراني.

* لمزيد من أخبار الرياضة والرياضيين زوروا Hesport.Com

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (22)

1 - موحا الأربعاء 27 يونيو 2018 - 14:12
كفانا من كثرة الكلام المنتخب لعب بروح قتالية ولأن لتفكر في المستقبل فيفا maroc
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
29
2 - مفيد ابو الغار الأربعاء 27 يونيو 2018 - 14:15
بغض النظر عن التحكيم المتنخب المغربي ضيع التاهل .كانت امامه 90 دقيقة امام ايران الفوز وبحصة عريضة .امام اسبانيا ضيع الفوز في اللحظات الاخيرة .كما لم يستغل الفرص العديدة التي اتيحت له امام البرتغال
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
27
3 - ظلم التحكيم؟ الأربعاء 27 يونيو 2018 - 14:15
اقول لإبن عطية، اللهم ظلم في تحكيم مبارة القدم خير بالف مرة من ظلم المحكمة التي تبخس بعمر النشطاء وحياتهم تذهب اعمارهم وراء القضبان.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
11
4 - ع الخالق طابية الأربعاء 27 يونيو 2018 - 14:18
معا كامل حترامي لشخص بن عطية لكن العب الدي يتكلم كثيراً فانه يركز على الكلم وينسى ضوره الحقيقي بن عطية رتكب اخطأ كثييييييرا في البطولتين الافريقية والعلمية لكن امكانيته تراجعة بقي مركز علي هدا وداك.....
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-2
5 - Zirlo الأربعاء 27 يونيو 2018 - 14:21
اضن ان اهم شيء هو الانضباط. فكلنا نعرف حجي جيدا و مدى وطنيته و قتاليته في الملعب عندما كان لاعبا و كم نحن في حاجة اليه كمدرب وطني الذي لن يساوم الوطن مهما كان الحال. يجب ان يكون لدينا مدربين مغاربة في المستوى لان كل الفرق الكبرى لديها مدربون محليون.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
6 - ابن تودغى الأربعاء 27 يونيو 2018 - 14:24
الفرق بين العرب والغرب نقظة هي التي اتى بها المغرب دون باقي الفراق العربية المشاركة في كأس العالم لمنافسته اسبانيا بطلة العالم 2010والبرتغال بطلة اوربا أديما المغرب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
7 - مدوخ الأربعاء 27 يونيو 2018 - 14:25
ياودي مول لمليح باع اوراح،
الا الملتقى في منافسات اخرى بربان اخر ،
ومزانية اخرى ،
والبندير والزمارة فالاول ،وانواح والتحاليل والاعتدارات فالاخر
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
8 - Aaki الأربعاء 27 يونيو 2018 - 14:25
لا أحد ينكر أن المنتخب المغربي قام بالواجب من الناحية التقنية . وقد تعرض لظلم تحكيمي . إ لا ان كان ينقصه التجربة لاصطياد النتيجة و كذلك نفسية البطل التي كانت غائبة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
9 - الى جميع المغربة الأربعاء 27 يونيو 2018 - 14:26
يجب الحفاض على هذه الفرقة المجموعة و على المدرب رونار و ما نديروش نفس خطأ 1998 طرد المدرب و اللاعبين لما عادو من فرنسا و منه لم نتأهل لأي كأس عالم مع مشاركات غير مشرفة في كأس افرقيا إلا 2004 و من بعده طرد الزاكي و فرقته و من جديد العودة الى النتائج السيئة الضعيفة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
10 - YAHIA الأربعاء 27 يونيو 2018 - 14:28
لقد لاعبنا ضد الفيفا و ضد الحكم و ضد إسبانيا البطلة العالم 2010
ضد البرتغال البطلة أوروبا 2016
ضد VAR
في أخير عذبنهم عذاب شديدا لن ينساوه
أفتخر أني مغربي
بشعار الله الوطن الملك
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
13
11 - علي الأربعاء 27 يونيو 2018 - 14:29
حينما يفشل الفاشل. فانه يحمل الاخرين المسؤولية. ويبعدها عن نفسه لتمثيل دور الضحية وابعاد الشبهات عنه.

سبحان الله. الحكم ظلم فقط الاسود. ولم يظلم السينغال وكرواتيا والمكسيك؟؟؟

ماذا عن اخفاقات السنوات الماضية؟ هل دائما الحكم وأرضية الميدان
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-4
12 - كوايري مفاهم والو الأربعاء 27 يونيو 2018 - 14:30
المغرب:لعنة دقائق الوقت القاتل أضاعت عن المغرب 3 نقط ضد اسبانيا وضد ايران .
ايران: ربحت 4نقاط في الوقت الضائع 3ضد المغرب و 1ضد الرتغال.
اسبانيا:كانت تحتل المركز التاني في المجموعة حتى الدقائق المجنونة حين منحهم الفار المركز الاول بدالك تفادي منتخبات شئ ما صعبة في الادوار التالية.
معرفتش منين جانا هد النحس و الزهر لي ديما فاش تنلعبو مزيان تنتقصو بحال كأس افريقيا2017 ضد مصر.
المهم حمد لله على كل حال رجعت الهيبةللمنتخب و بفضلو العالم اصبح يعرف المغرب في الخارطة اين يتواجد
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
13 - الوردي جواد الأربعاء 27 يونيو 2018 - 14:31
غضبت بشكل مهول لا على المستوى المتميز الذي قدمه المنتخب الوطني ولكن على الهفوات التي ارتكبها التحكيم خلال المباريات الثلاث شككت في الكفاءة المهنية للحكام الامريكيين فلجنة انتقاء الحكام التابعة للا تحاد الدولي لم تكن مقنعة في اختيارها للحكام الذين قادو دورة روسيا وهنا اخص بالذكر كل جيجر وغيره ممن اداروا مباريات العرب مع فرق اخرى بالاضافة الى تقنية الفيديو التي لم تحدث تغييرا على القانون الدولي لكرة القدم 2018 التي تغير السلطة التقديرية للحكم وتجعله سلطة تنفيذية ترضخ لتقنية الفيديو وكذالك هذه التقنية تغير قرارات الحكم داخل المباراة وبالتالي فالحكم تغيرت سلطته التي كان يتمتع بها والغريب في الامر ان هذه الاجراءات جاءت لتصحح وتجعل المباريات اكثر دقة الا انه بعض ذوي الكفاءات المشينة للتحكيم والى المستوى الدولي شوهت قوانين هذه اللعبة النبيلة و خيبت امال الجماهير المغربية التي كانت في مستوى تطلعات الفيفا وروسيا بصفة خاصة .اؤازرك يا كابيتانو في ما قلته فكل غيور عن بلده ورايته ماكان ان يقوم باكثر ما قامت به فصبر جميل .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
14 - VOLTAIRE3000 الأربعاء 27 يونيو 2018 - 14:31
الفشل في الرياضة و التعليم و الشغل وجميع القطاعات الحيوية بالمغرب وجموع الدول العربية مرده لسبب واحد هو الإستبداد السياسي
المسألة إذن أكبر من الحكم بل هي أساسا مشكل الحاكم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
15 - رياضي الأربعاء 27 يونيو 2018 - 14:33
سوء التحكيم ليس وليد اليوم رغم انه يعتبر من النقط السوداء بالنسبة للرقي بمحبوبة الجماهير الا وهي كرة القدم فيام ظلمنا من قرارات اللعبة من طرف حكام سواء علئ الصعيد الدولي كالمونديال او علئ الصعيد الافريقي فمن منا لايتذكر اصابة الزايير في مرمئ منتخبنا الوطني في كنشاصا الحارس الشاوي بعدما تم قدفه بكرته في قلب المرمئ فاحتسب الهذف بكل تلقاءية وبسابق اصرار ودون اي تردد ولا حشمة وبءس التحكيم .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
16 - ياسين الأربعاء 27 يونيو 2018 - 14:35
بالاحرى النظر للشوهة والدوخة لمحاطمات اللريف والنظر للمستقبل البائس للمغرب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
17 - alya الأربعاء 27 يونيو 2018 - 14:36
En tout cas merci pour le sacrifice offert à votre mère patrie. Vous nous avez fait chaud au cœur et vous avez ravivez en nous l'amour pour cette patrie. Vous avez été tous formidables sans exception. Grace à vous le monde entier prend conscience que la FIFA n'est plus une institution indépendante et est soumise à la loi des sponsors et des cowboys!
Encore une fois et mille fois encore Bravo et MERCI
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
18 - ريفي من الخارج الأربعاء 27 يونيو 2018 - 14:38
فيكم دعوات الظالمين و الفقراء والله ما يصلح العرب لإكمال حتى يكون العدل!!! المغرب، مصر، السعودية و تونس لماذا العرب تم إقصاءئهم مجرد صدفة؟ و الله لا إنما الظلم الذي يعيشه العرب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
19 - مريريكشي الأربعاء 27 يونيو 2018 - 14:39
الحكمان الأمريكي والأوزباكي عملة واحدة ، خدما مصلحة المنتخبات الأوروبية والفيفا لذخ المال في خزينتها على حساب مصلحة الشفافية والتحكيم النزيه لتبقى المنتخبات من العالم الثالث تحت رحمتها .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
20 - sissid الأربعاء 27 يونيو 2018 - 14:42
شكرا المحلل التونسي !!!!!!!!!!!!!!!!!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
21 - عبد الله الأربعاء 27 يونيو 2018 - 14:47
تعتمد الفيفا قوانين تحكيمية متشابهة وغير واضحة حتا تبقى تتلاعب بالمبريات على هواها
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
22 - nourdine الأربعاء 27 يونيو 2018 - 14:51
المرارة الحقيقية هي قضائنا المغربي، الذي يحكم ب ٢٠ سنة على من يطلب بالعيش الكريم...لاحول ولاقوة الابالله
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 22 | عرض: 1 - 22

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.