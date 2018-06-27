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الرئيسية | رياضة | مونديال روسيا .. كوريا الجنوبية تقصي ألمانيا من الدور الأول

مونديال روسيا .. كوريا الجنوبية تقصي ألمانيا من الدور الأول

مونديال روسيا .. كوريا الجنوبية تقصي ألمانيا من الدور الأول
هسبريس من الرباط
الأربعاء 27 يونيو 2018 - 17:00

انتهى صِدام المكسيك وألمانيا والسويد وكوريا الجنوبية، في المجموعة السادسة من نهائيات كأس العالم التي تدور فعالياتها في روسيا، بتأهل منتخبَي السويد والمكسيك بعد صراع مثير على بطاقتَي لعب ثمن نهائي المونديال.

واختتمت مواجهة "الماكينات الألمانية" ضد "العملاق الكوري"، اليوم الأربعاء على أرضية ملعب "كازان آرينا"، بتفوق الآسيويّين 2-0، مع إقصاء الطرفين من باقي مراحل المنافسة العالمية.

أما المواجهة بين المكسيك والسويد، فقد شدت الأنفاس في معظم أطوارها، وسط ملعب "إيكاتيريتبورغ آرينا"، إلى غاية إطلاق الحكم الأرجنتيني نيستور بيتانا فابيان صافرة النهاية على نتيجة 0-3 لصالح السويد.

الشوط الأول من كل مواجهة اختتم على نتيجة البياض في الحصة التهديفية؛ لكن الشوط الثاني في مدينة إيكاتيريتبورغ جاء بهدف سويدي، في الدقيقة الـ50، من لدن اللاعب لودفيغ أوغوستينسون.

واستمر تألق السويديين في الجولة الثالثة من دور المجموعات بـ"مونديال روسيا"، مفلحين في إضافة الهدف الثاني من ضربة جزاء، خلال الدقيقة الـ62 من قدم أندرياس غرانكفيست.

اندحار المكسيكيّين اكتمل قبل ربع ساعة من نهاية المقابلة، وجاء بهدف ضد المرمى من اللاعب ألفاريز إيدسون، في الدقيقة الـ74، ليصل المنتخب السويدي إلى هدفه الثالث في هذا اللقاء.

بالجهة الأخرى، في التنافس الألماني الكوري، وجدت "الماكينات" صعوبة بالغة في تجاوز خصمها خلال هذه الجولة، مفتقدة للمسة الأخيرة أمام شباك النخبة الكورية الجنوبية.

ونجح "رفاق هيونغ مين سون" في إحراج الدفاع الألماني ضمن مناسبات كثيرة، مجبرين الحارس مانويل نوير على القيام بتدخلات لتجنيب فريقه أهدافا بالجملة.

في الوقت بدل الضائع، وسط اندفاع الألمان بحثا عن هدف التأهل إلى دور 16، نجح المنتخب الكوري الجنوبي في وضع الكرة بمرمى الألمان بعد تنفيذ ضربة زاوية، وجرى إقراره لصالح اللاعب كيم يونغ غون بعد الرجوع إلى "تحكيم الفيديو VAR".

وواصلت كوريا تحقيق المفاجأة في آخر دقائق اللعب، وأحرز سون هيونغ مين ثاني هدفيْ منتخب بلاده في المواجهة ضد "بطل العالم السابق"، مخرجا ألمانيا من المونديال بخسارة متحصلة من هدفين في آخر لقاء بكأس العالم الروسي.

جدير بالذكر أن الجولتين السابقتين من تباري المجموعة السادسة عرفتا انتصارين للمكسيك مقابل انتصار وحيد لكل من السويديين والألمان، بينما طالت هزيمتان منتخب كوريا الجنوبية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (55)

1 - جمال الأربعاء 27 يونيو 2018 - 17:10
أرا برع باش يحسو باش حسينا مع داك VAR
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68
2 - شوف تشوف الأربعاء 27 يونيو 2018 - 17:10
تابعت المقابلة ويستحقون التأهل الإيليكترونيك يسحق المكينة الألمانية mod and crea
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33
3 - هشام الأربعاء 27 يونيو 2018 - 17:11
الكاس سيكون من نصيب فريق لم يحصل عليه سابقا
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54
4 - لبعيوي الأربعاء 27 يونيو 2018 - 17:11
ههههههه المغاربة سيشعرون بالفخر
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41
5 - صلاح الدين الأربعاء 27 يونيو 2018 - 17:11
كوريا تتحدى الفيفا و قوانينها و تقنية الفار و أكثر من ذلك الحكم غيغر سبب إقصائنا، مبروك كوريا 3 نقاط
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48
6 - منير الأربعاء 27 يونيو 2018 - 17:11
ألمانيا خرجت ولم تحتج علىvar كما فعل المغرب
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-69
7 - radio-Canada الأربعاء 27 يونيو 2018 - 17:11
المفاجئة الثانية، لاننا كدنا ان نقصي اسبانيا ايضا و نيجيريا كادت ان تقصي الارجنتين لولا الحكام الملعونين
مبروك لكوريا، الاحترام و الانضباط
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45
8 - Rachid nederland الأربعاء 27 يونيو 2018 - 17:12
هناك من هلل قبل هذه المقابلة بالالمان وواقعيتهم،بل هناك من قال الألمان سيفوزون بالمونديال!!! لكن واقع الحال بين بأن الألمان فريق ساذج لم يقوى على مجاراة المكسيك وكوريا الجنوبية الفرق التي قامتها صغيرة لكنها تتميز بالفتيات وتضغط وتزعج كالنحل،وعطاؤها كبير.في حين انتصر الألمان على السويد ذوو القامات الطويلة مثلهم .التأهل يلعب في ثلاث مباريات وليس واحدة.في نظري المنتخب المغربي كان له شأن في هذا المونديال أكثر من المنتخب الألماني.هذه المونديال من نصيب فريق صغير رغم أن الحكام من أجل الكبار لكن الكرة ستنصف الصغار.
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26
9 - الحقيقة الأربعاء 27 يونيو 2018 - 17:12
هل سيخرج علينا الكوريون يقولون خص الاعبيين وسام و استقبال لانهم اقصو بطلة العالم .
ام هدشي خاص بالشعوب المتخلفة و التي تعتبر الخروج و الاقصاء انجاز تاريخي ،
تعلمو من الشعوب القوية من الشعوب المحبة للانجازات و ليس من الشعوب التي تحتفي بالفشل و الفاشلين .
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33
10 - abdo الأربعاء 27 يونيو 2018 - 17:12
المكينات بدون روح لعب باهت, غريب امرك يا المانيا
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27
11 - لاعب دولي الأربعاء 27 يونيو 2018 - 17:13
في العموم ألمانيا لاتستحق الطلوع للدور الموالي لأن مستواها هذه البطولة عقيم
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29
12 - tarik.uk الأربعاء 27 يونيو 2018 - 17:13
المنتخب الوطني لعب احسن من الالمان الذين ودعوا المنديال اليوم. تقنية الفار استعملت للصغار بعد الضوضاء التي اتيرت بعد اقصاء المنتخب المغربي
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22
13 - رشيد الأربعاء 27 يونيو 2018 - 17:14
الان اتضح الاقصاء المتعمد للمنتخب المغربي الذي راهن عليه الكل قبل بداية المونديال انه سيكون مفاجأة روسيا 2018.
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17
14 - Hussein Azougagh الأربعاء 27 يونيو 2018 - 17:14
أراهن أن المكسيك أرادت إخراج ألمانيا بترك السويد تفوز عليها عملا بالمقولة كما تدين تدان أي مثلما كانت تفعل ألمانيا سابقا في بعض الفرق حينما كانت تتلاعب مع فرق أخرى لفسح المجال أو قطعه على هذا أو ذاك للعبور
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18
15 - intidam الأربعاء 27 يونيو 2018 - 17:14
كل شيء مدروس قبل أن تجرى القرعة الكأس أروبي وتقسى الدول العربية والمسلة هي الاولى وتتبعها الآسيوية وبعدها امريكا اللاتينية والسمالية وفي الاخير تبدأ النزاهة في التحكيم
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4
16 - متتبع الأربعاء 27 يونيو 2018 - 17:16
المانيا صوتت ضد المغرب 2026 شكرا كوريا الجنوبية. اتمنى فوز فرنسا بكاس العالم
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10
17 - مغربي الأربعاء 27 يونيو 2018 - 17:17
عزيمة الرجال ضد غطرسة النجوم ... مثل منتخبنا الفرق أنه تم اللجوء الى الفار و احتساب الهذف لكوريا
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5
18 - ريان الأربعاء 27 يونيو 2018 - 17:17
شكرا لك كوريا الجنوبية
المكسيك و السويد يستحقان
في إ
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7
19 - Lamborghini الأربعاء 27 يونيو 2018 - 17:17
حتى مونديال 2014 خرج أبطال العالم (اسبانيا) من الدور الأول.
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9
20 - من قلب الحدث الأربعاء 27 يونيو 2018 - 17:17
هاذي كوريا اللتي مزقتها الجزائر بـ 4 اهداف و طردتها من كأس العالم . و لكن هم يواصلون العمل والتركيز اما نحن فنحتفل بالانهزامات
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8
21 - حاميدو الأربعاء 27 يونيو 2018 - 17:17
حتى الكبار يخرجون من الدور الأول فلماذا نعاتب على المنتخب المغربي...صحيح لم يفز في أي مباراة لكنه أبدع و أقنع و أحرج و نال الاعجاب.
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9
22 - Adilusa الأربعاء 27 يونيو 2018 - 17:17
أنا متأكد أن ألمانيا لن تلوم الحكم ولا var ولا أي أحد سيلومون أنفسهم... لأن أولئك الناس لا يعلقون فشلهم على الغير بل عندهم النقد الذاتي كي يصححوا أخطاءهم.
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10
23 - NOUMRI الأربعاء 27 يونيو 2018 - 17:18
إنها الصدمة الكبرى الماكينات الألمانية تتعطل أمام الحواسيب الكورية إنها الساحرة المستديرة لا منطق لها لا تعترف بالكبار إنما اللعب على أرضية الملعب تابعت مقابلة المنتخب الوطني فتعرضت لأزمة قلبية حادة لولا التدخل الطبي و الأن تابعت ألمانيا فلم أستطع إيقاف الدموع هدا عشقي للكرة و هدا حال الملايين في العالم
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2
24 - غوبر فريد الأربعاء 27 يونيو 2018 - 17:19
صدعتونا بالفار وبمؤامرة الفيفا ومكدة الحكام وانحياز الفيفا للدول الكبرى .
ها هي الحقيقة والدليل الواضح على ان الأمور ليس بما يظنون بعض الثرثارة فكوريا دولة عادية في الكرة وألمانيا دولة غربية بطلة العالم مع حكم مقابلة البرتغال والمغرب كيف ادار المقابلة وقبل هدف كوريا الاول بدون انحياز لالمانيا .
فباركة من اختلاق الاوهام ولعب دور المظلوم وتصدير الفشل لاشياء وهمية .
هذه المقابلة أعطت رد صريح لكل من له ثقافة الغلط ديما للاخر
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-1
25 - zakaria الأربعاء 27 يونيو 2018 - 17:20
10 دقائق وقت بدل ضائع أول مرة نشوفها هههه الفيفا بغات تربح المانيا صح ولكن وقع العكس
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16
26 - زكرياء اءيت الطالبي الأربعاء 27 يونيو 2018 - 17:20
اءلمانيا فازت بكاءس العالم سنوات ١٩٥٤ - ١٩٧٤ - ١٩٩٠ و ٢٠١٤ وهي مدرسة كروية عالمية ولكن اليوم خرجت باءخطاء من المدرب يواكيم لوف الذي وضع الثقة في لاعبين مثل مسعود اءوزيل وسامي خضيرة و توماس مولر لم يقدموا شيءا للمنتخب وترك.لاعبين شبان كلاعب مانشستر سيتي ساني واءخرون كانوا سيقدمون اءضافة كبيرة للمانشافت.الاءن كاءس العالم ستكون من نصيب الاءرجنتين-البرازيل - اءسبانيا اءو البرتغال.
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1
27 - المعقول ! الأربعاء 27 يونيو 2018 - 17:20
ألمانيا : نهاية جيل ؛
كوريا الجنوبية : جيل جديد ؛
لا بأس أن يتحول مركز البطولة نحو آسيا !
هنيئا لكوريا الجنوبية ، أداء في المستوى ، روح قتالية و أخلاق حميدة !
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10
28 - abdellatif الأربعاء 27 يونيو 2018 - 17:20
Bravo la Suède. c'est la meilleur équipe dans ce groupe
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5
29 - مجرد ملاحظة الأربعاء 27 يونيو 2018 - 17:20
لا يمكن إقصاء منتخب قوي لدولة ديموقراطية إلا بمنتخب لدولة ديموقراطية أخرى
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6
30 - محمد الأربعاء 27 يونيو 2018 - 17:21
المكسيك تنتصر على المانيا و المانيا تنتصر على السويد و السويد تنهزم امام المانيا و المكسيك تنتصر على كوريا و المانيا تنهزم امام كوريا... هده الكرة ليس لديها منطق فعلى الورق كانت المانيا هي المرشحة على المرور و ايضا بالفوز بكاس العالم لكن ليست هده هي المانيا كما نعرفها و التي فازت باخر كاس و التي كانت سحقت البرازيل ب7 اهداف في عقر دارها
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6
31 - الاقصاء سليم الأربعاء 27 يونيو 2018 - 17:21
الانهزام الاول ضد مكسيكو كان السبب الرءيسي في اقصاء الالمان.
ثم ان الفريق لم يقدم شيءا امام كوريا.
الاقصاء سليم.
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4
32 - ماكينات ديال الشينوا الأربعاء 27 يونيو 2018 - 17:21
غادي يبقاو فيا غير بعض المعلقين غادي يتأسفوا على خسارة المانيا رغم انك لن تجد مواطن الماني يتأسف على خروج المنتخب المغربي من المونديال علاش فينا تملق وحب الاجنبي
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7
33 - نوري الأربعاء 27 يونيو 2018 - 17:22
فعلا المكينات الألمانية لم تنفع ولم تتمكن من هزم كوريا صدمة قوية للالمانيين
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3
34 - شوف تشوف الأربعاء 27 يونيو 2018 - 17:23
أعتدر لقد أخطات في تعليقي الأول سهوا مني ونسيت الخسارتين السابقتين لكوريا وتابعت مقابلة اليوم وأبانوا عن علو كعبهم أنان خصمهم والكوريون لا يستحقون الخروج بعد هاته المقابلة الرائعة وتعاملوا مع الألمان بمنطق الجد أنا والطوفان من بعدي هكذا عبروا عن خروجهم من المونديال لتدمر معها الآلة الألمانية وتقصيها من المنافسة .
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2
35 - المغربي الأربعاء 27 يونيو 2018 - 17:23
والمغرب سبق أن هزمهم ب 3 .....قبل شهر وبكل عناصرهم. ...ادن المغرب ارتكب أخطاء تكتيكية
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2
36 - نورالدين الأربعاء 27 يونيو 2018 - 17:23
الله يمهل ولا يهمل
حكام الفار لمباراة المغرب اسبانيا من المانيا والحمد لله الله اخذ حقنا والفار الذي هزمنا هزم الالمان واحسوا بما احسسنا لكن الفرق المغرب خرج بشرف ومرفوع الراس بينما المانيا خرجت مدلولة لانها تمثل اكبر قوة كروية في العالم .
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1
37 - Liberty and Freedom الأربعاء 27 يونيو 2018 - 17:23
من يقول ألمانيا خرجت و لم تحتج على VAR. لان الاعادة اكدت ان الهدف صحيح 100/100
و الامريكي لم يحتقر الكوريين لانه يعرف انهم دولة قائمة و ليس عصابات تحكم
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4
38 - الكبير الأربعاء 27 يونيو 2018 - 17:23
نهاية المونديال ستكون بين البرتغال و المكسيك
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-3
39 - logic الأربعاء 27 يونيو 2018 - 17:24
Ca veut que nous aurons une chance on 2022 pour jouer a gagner la coupe du monde...rien n'est impossible maintenant...nous devons garder Renard et continuer a construire et renforcer notre equipe national....chapeau a la coree du sud
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1
40 - مغربي من فلادلفيا الأربعاء 27 يونيو 2018 - 17:24
والله العظيم لقد قلتها قبل بداية البطولة
الكأس بلجيكية
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-1
41 - ياسين الأربعاء 27 يونيو 2018 - 17:24
كاس العالم انتهت بالنسبة لالمانيا لاكن تاكدو ان الالمان سيستخلصون العبر و سيعودون اقوى سيبدؤون الاشتغال من الغد لانهم شعب لا يضيع الوقت ولا يعيش على الاطلال
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4
42 - سوسي حر. الأربعاء 27 يونيو 2018 - 17:24
اقدر تكون هاد النسخة م كاس العالم من نصيب البرتغال...قبل المونديال قاليهوم بوتين انه يحب ان يتسلم رونالدو الكاس من يديه..و الله اعلم اش كايخططو هاد الناس..
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-2
43 - الدار الأربعاء 27 يونيو 2018 - 17:24
يستاهلو الخسارة اولاد هتلر ههههه
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0
44 - Dortmund المانبا1 الأربعاء 27 يونيو 2018 - 17:25
الى رقم 6 لماذا تحتج ألمانيا على الفار؟ ماذا وقع لكي تحتج؟ هل شاهدة مقابلة أخرى ؟ إصابتان حقيقتان لكورية .ممكن شاهدة ألمانيا النساء
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4
45 - احديك الأربعاء 27 يونيو 2018 - 17:26
يبدو أن الفرق الصاعدة تاقلمت مع الأجزاء الا بعد مضي مبارتبن؛ فقد لقنت كوريا ألمانيا درسا في مرة القدم كما فعلها الفريق المغربي عندما كاد أن يقضي اسبانيا وكلهم فرق عتيدة سبق وأن فازو بهاته الماس الغالية؛ يبدو كدلك ان الكلمة ستكون للفرق الصاعدة وأن احتكار الكاس من قبيل الدول المؤلوفة بات في خبر كان...
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1
46 - الصاعقة الأربعاء 27 يونيو 2018 - 17:27
اتهمنا حكم مبارة المغرب-البرتغال بالتحيز لصالح الفرق الكبيرة.لكن هاهو نفس الحكم يقصي المانيا وباعتماد تقنية الفيديو.ماذا الآن؟هههه لقد تعمد البائس ايقاعنا في إحراج منطقي.
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0
47 - صالح الأربعاء 27 يونيو 2018 - 17:28
ألمانيا بلا هتلر لا تساوي شيء، علامة الساعة هههههه
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0
48 - Tarik الأربعاء 27 يونيو 2018 - 17:32
يا لاسف الشامل المانيا تقصى اليوم
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0
49 - مغربي الأربعاء 27 يونيو 2018 - 17:33
صراحة المنتخب الألماني ضعيف في هذا المونديال. هجوم غير فعال ودفاع مفكك.الإقصاء نتيجة طبيعية.
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1
50 - Rami الأربعاء 27 يونيو 2018 - 17:35
سبب خسارة ألمانيا القميص.لان لونه يشبه منتخب أفريقي
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0
51 - Var الأربعاء 27 يونيو 2018 - 17:35
سامسونغ تديق مرارة الاقصاء المبكر لميرسيديس
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0
52 - هشام من المانيا الأربعاء 27 يونيو 2018 - 17:35
فريق ألمانيا الحالى ضعيف جدا. يستاهل الاقصاء. العقبة لاسبانيا والبرتغال. أما المغرب بلدي فلعب الف مرة احسن. خيرها فغيرها.
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2
53 - ولد حميدو الأربعاء 27 يونيو 2018 - 17:35
الفرق التي تحس بأنها محقورة غير الله يحفظ منها و كدلك كوريا أعطت هدية للمكسيك و ألمانيا ستستفيد من هدا الإقصاء بتشبيب منتخبها
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0
54 - Ex muslim الأربعاء 27 يونيو 2018 - 17:37
سنرى هل ستشتكي المانيا من تامر "الغرب" عليها كما يشتكي العرب دائما و
كما عودونا على المضلومية ولعب دور الضحية!
في مقال سابق ادعى كاتب وبعض القراء بطريقة مثيرة للشفقة ان دول الشمال تتامر على الجنوب الجامح ودول العالم الثالث, لماذا لا تتقبلون خيبتكم بروح رياضية? هل البرازيل والارجنتين وغيرهم ليسوا من دول الجنوب والعالم الثالث?
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-2
55 - مراقب من بعيد الأربعاء 27 يونيو 2018 - 17:44
كايفرشو الطريق لرونالدو باش يدي الكرة الذهبية.. عقلو على هاد التعليق، كاس العالم هاد العام برتغالية.. وبلا مشا حتى طرا هاد السيناريو غير صليو صلاة الجنازة على الكرة
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