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كُتّاب وآراء
مونديال روسيا .. كوريا الجنوبية تقصي ألمانيا من الدور الأول
انتهى صِدام المكسيك وألمانيا والسويد وكوريا الجنوبية، في المجموعة السادسة من نهائيات كأس العالم التي تدور فعالياتها في روسيا، بتأهل منتخبَي السويد والمكسيك بعد صراع مثير على بطاقتَي لعب ثمن نهائي المونديال.
واختتمت مواجهة "الماكينات الألمانية" ضد "العملاق الكوري"، اليوم الأربعاء على أرضية ملعب "كازان آرينا"، بتفوق الآسيويّين 2-0، مع إقصاء الطرفين من باقي مراحل المنافسة العالمية.
أما المواجهة بين المكسيك والسويد، فقد شدت الأنفاس في معظم أطوارها، وسط ملعب "إيكاتيريتبورغ آرينا"، إلى غاية إطلاق الحكم الأرجنتيني نيستور بيتانا فابيان صافرة النهاية على نتيجة 0-3 لصالح السويد.
الشوط الأول من كل مواجهة اختتم على نتيجة البياض في الحصة التهديفية؛ لكن الشوط الثاني في مدينة إيكاتيريتبورغ جاء بهدف سويدي، في الدقيقة الـ50، من لدن اللاعب لودفيغ أوغوستينسون.
واستمر تألق السويديين في الجولة الثالثة من دور المجموعات بـ"مونديال روسيا"، مفلحين في إضافة الهدف الثاني من ضربة جزاء، خلال الدقيقة الـ62 من قدم أندرياس غرانكفيست.
اندحار المكسيكيّين اكتمل قبل ربع ساعة من نهاية المقابلة، وجاء بهدف ضد المرمى من اللاعب ألفاريز إيدسون، في الدقيقة الـ74، ليصل المنتخب السويدي إلى هدفه الثالث في هذا اللقاء.
بالجهة الأخرى، في التنافس الألماني الكوري، وجدت "الماكينات" صعوبة بالغة في تجاوز خصمها خلال هذه الجولة، مفتقدة للمسة الأخيرة أمام شباك النخبة الكورية الجنوبية.
ونجح "رفاق هيونغ مين سون" في إحراج الدفاع الألماني ضمن مناسبات كثيرة، مجبرين الحارس مانويل نوير على القيام بتدخلات لتجنيب فريقه أهدافا بالجملة.
في الوقت بدل الضائع، وسط اندفاع الألمان بحثا عن هدف التأهل إلى دور 16، نجح المنتخب الكوري الجنوبي في وضع الكرة بمرمى الألمان بعد تنفيذ ضربة زاوية، وجرى إقراره لصالح اللاعب كيم يونغ غون بعد الرجوع إلى "تحكيم الفيديو VAR".
وواصلت كوريا تحقيق المفاجأة في آخر دقائق اللعب، وأحرز سون هيونغ مين ثاني هدفيْ منتخب بلاده في المواجهة ضد "بطل العالم السابق"، مخرجا ألمانيا من المونديال بخسارة متحصلة من هدفين في آخر لقاء بكأس العالم الروسي.
جدير بالذكر أن الجولتين السابقتين من تباري المجموعة السادسة عرفتا انتصارين للمكسيك مقابل انتصار وحيد لكل من السويديين والألمان، بينما طالت هزيمتان منتخب كوريا الجنوبية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (55)
مبروك لكوريا، الاحترام و الانضباط
ام هدشي خاص بالشعوب المتخلفة و التي تعتبر الخروج و الاقصاء انجاز تاريخي ،
تعلمو من الشعوب القوية من الشعوب المحبة للانجازات و ليس من الشعوب التي تحتفي بالفشل و الفاشلين .
المكسيك و السويد يستحقان
في إ
ها هي الحقيقة والدليل الواضح على ان الأمور ليس بما يظنون بعض الثرثارة فكوريا دولة عادية في الكرة وألمانيا دولة غربية بطلة العالم مع حكم مقابلة البرتغال والمغرب كيف ادار المقابلة وقبل هدف كوريا الاول بدون انحياز لالمانيا .
فباركة من اختلاق الاوهام ولعب دور المظلوم وتصدير الفشل لاشياء وهمية .
هذه المقابلة أعطت رد صريح لكل من له ثقافة الغلط ديما للاخر
كوريا الجنوبية : جيل جديد ؛
لا بأس أن يتحول مركز البطولة نحو آسيا !
هنيئا لكوريا الجنوبية ، أداء في المستوى ، روح قتالية و أخلاق حميدة !
ثم ان الفريق لم يقدم شيءا امام كوريا.
الاقصاء سليم.
حكام الفار لمباراة المغرب اسبانيا من المانيا والحمد لله الله اخذ حقنا والفار الذي هزمنا هزم الالمان واحسوا بما احسسنا لكن الفرق المغرب خرج بشرف ومرفوع الراس بينما المانيا خرجت مدلولة لانها تمثل اكبر قوة كروية في العالم .
و الامريكي لم يحتقر الكوريين لانه يعرف انهم دولة قائمة و ليس عصابات تحكم
الكأس بلجيكية
كما عودونا على المضلومية ولعب دور الضحية!
في مقال سابق ادعى كاتب وبعض القراء بطريقة مثيرة للشفقة ان دول الشمال تتامر على الجنوب الجامح ودول العالم الثالث, لماذا لا تتقبلون خيبتكم بروح رياضية? هل البرازيل والارجنتين وغيرهم ليسوا من دول الجنوب والعالم الثالث?