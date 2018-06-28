مدرب بنما: سنبذل أقصى الجهود أمام التونسيين

هسبريس ـ مُتابعة

أكد الكولومبي هيرنان داريو غوميز، مدرب منتخب بنما، سعيه لتحقيق نتيجة جيدة في ختام مشوار الفريق ببطولة كأس العالم لكرة القدم المقامة حاليا في روسيا، وذلك عندما يواجه منتخب تونس، اليوم الخميس في الجولة الثالثة بالمجموعة السابعة.

المنتخب البنمي، الذي يحضر نهائيات كأس العالم للمرة الأولى في تاريخه، ودع المونديال مبكرا عقب خسارته أمام منتخبي بلجيكا وانجلترا في الجولتين الأولى والثانية، ليتذيل ترتيب المجموعة بلا رصيد من النقاط، بفارق الأهداف خلف المنتخب التونسي.

قال غوميز متحدثا عن المباراة: "إننا في سارانسك، وسنبذل قصارى جهدنا لتحقيق نتائج إيجابية"، وزاد: "المبارةستكون صعبة ولكنها لن تكون بدرجة صعوبة المبارتين الماضيتين. نريد أن نسجل نقاطا في هذا المونديال. سندافع عن حظوظنا وشرفنا في هذا اللقاء".

واعتبر المدرب نفسه أن "المنتخب التونسي هو منتخب إفريقي تصعب مواجهته، لكننا سنبذل كل ما لدينا للفوز في هذا اللقاء"، وتابع: "مازلنا في المونديال ولم نحزم حقائبنا بعد، وأي نتيجة إيجابية تعتبر شيئا مهما بالنسبة لنا. إن فزنا وحققنا النقاط الثالثة فإن الأمر سيسعدنا ويسعد بلدنا وسيسجله التاريخ".