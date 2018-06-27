التعادل بهدفين لمثلهما في لقاء سويسرا وكوستاريكا

هسبريس من الرباط

صعد المنتخب السويسري إلى الدور الثاني ببطولة كأس العالم 2018 لكرة القدم، المقامة حاليا في روسيا.

وتحقق هذا الإنجاز بعدما تعادل منتخب سويسرا مع نظيره الكوستاريكي، بنتيجة 2 - 2، اليوم الأربعاء على ملعب "نيجني نوفغورود"، في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الخامسة.

هذه النتيجة أضافت نقطة لكل فريق، ما أتاح لسويسرا المرتبة الثانية بـ5 نقط وراء البرازيل، المتصدر بـ7، بينما جاءت صربيا ثالثة بـ3 نقط؛ متقدمة على كوستاريكا ذات النقطة الوحيدة.