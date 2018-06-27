24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

27/06/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:2606:1513:3517:1620:4722:20
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد (ين) بقاء الفرنسي رونار مدربا للمنتخب المغربي؟

  1. فاجعة في إقليم سطات .. حبلى تنتحر بمادة سامة (5.00)

  2. تهاون المراقبة يعيد سيطرة الوسطاء على أسواق السمك والخضر (5.00)

  3. نقابات التعليم تُهاجم حكومة العثماني بعد فشل الحوار الاجتماعي (5.00)

  4. الفهري يرفض العبث بالسكن الاجتماعي وينادي بتهيئة المدن الشاطئية (5.00)

  5. أكبر نقابة بالجامعات تتهم الوزير الصمدي بالمحاباة (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | رياضة | التعادل بهدفين لمثلهما في لقاء سويسرا وكوستاريكا

التعادل بهدفين لمثلهما في لقاء سويسرا وكوستاريكا

التعادل بهدفين لمثلهما في لقاء سويسرا وكوستاريكا
هسبريس من الرباط
الأربعاء 27 يونيو 2018 - 20:50

صعد المنتخب السويسري إلى الدور الثاني ببطولة كأس العالم 2018 لكرة القدم، المقامة حاليا في روسيا.

وتحقق هذا الإنجاز بعدما تعادل منتخب سويسرا مع نظيره الكوستاريكي، بنتيجة 2 - 2، اليوم الأربعاء على ملعب "نيجني نوفغورود"، في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الخامسة.

هذه النتيجة أضافت نقطة لكل فريق، ما أتاح لسويسرا المرتبة الثانية بـ5 نقط وراء البرازيل، المتصدر بـ7، بينما جاءت صربيا ثالثة بـ3 نقط؛ متقدمة على كوستاريكا ذات النقطة الوحيدة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.