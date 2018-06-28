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الرئيسية | رياضة | صحافة إنجلترا تشمت في إقصاء المنتخب الألماني

صحافة إنجلترا تشمت في إقصاء المنتخب الألماني

صحافة إنجلترا تشمت في إقصاء المنتخب الألماني
هسبريس - د.ب.أ
الخميس 28 يونيو 2018 - 13:50

لم يكن غريبا على الصحافة الإنجليزية أن يكون لديها الكثير للتحدث فيه بعد خروج المنتخب الألماني الأول لكرة القدم، بطل العالم، من المونديال عقب الخسارة صفر / 2 أمام كوريا الجنوبية، أمس الأربعاء، في الجولة الثالثة الأخيرة من المجموعة السادسة، في ظل وجود تنافس كبير بين ألمانيا وإنجلترا في كرة القدم.

وتصدرت الخسارة المفاجئة الصفحات الأولى في الصحف المحلية وتركز على موضوعين : "الشماتة" و "لا تذكروا النتيجة" ولقطة على السطر " لا تذكر الحرب" من قبل البرنامج البريطاني التليفزيوني الكوميدي الشهير "فولتي تورس"

امتدت الدعاية أيضا إلى صفحات الرياضة الخلفية، حيث كانت لصحيفة "ستار" شكل مختلف بعد أن كتبت "لا تذكروا نظام حكم الفيديو المساعد" في إشارة إلى أول هدف كوري احتسب بعد مراجعة نظام الفيديو، فيما ذكرت صحيفة "ذا تايمز" :"يوم اختفى فيه الألمان" على صورة لسونج هيونج مين يسجل الهدف الثاني في المنتخب الألماني.

ونشرت صحيفة "ذا صن" جدول المجموعة السادسة بتواجد المنتخب الألماني في قاع الترتيب برفقة صورة للمدرب الغاضب يواخيم لوف.

وفوق ذلك، كان هناك تجميع لصرخات لاعبي ومدربي المنتخب الإنجليزي " السير بوبي تشارلتون وستيوارت بيرس وكريسيي وادلي وتيري فينابلز وجاريث ساوثجيت وفرانك لامبارد وكل مشجع إنجليزي .. هذا لكم". وتعليمات بـ "التوقف فجأة والحفاظ على الابتسام عند الشعور بالدونية".

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" تعليقا على وجوه مسعود أوزيل وتوماس مولر ومشجع ألماني الحزينة إنه "شيء رائع"، بينما اعلنت صحيفة "ديلي تيليجراف" ان لهزيمة بمثابة "ذل تاريخي".

ووصفت "ذا جارديان" الهزيمة بأنها "نهاية العالم (بمعناها الحقيقي) " بينما كتبت صحيفة "ذا ميرور" "هاي أند لوف" في إهانة غير مباشرة للمدرب الألماني، على صورة لهاري كين قائد المنتخب الإنجليزي يستعد لمباراة اليوم امام المنتخب البلجيكي ولاعبون ألمان يضعون رؤوسهم بين أيديهم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - khaald الخميس 28 يونيو 2018 - 14:07
لي تعجب يبتلى. انتم اللاحقون وهذه الكأس سيفوز بها من حافه الحظ فقط .الفيفا و الفار يعني الفساد و إلى الجحيم
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18
2 - abdo الخميس 28 يونيو 2018 - 14:25
ألمانيا بطلت العالم أربع مرات وبطلت اروبا اربع مرات والإنكليز مرة واحدة سنة 66 .ألمانيا لم تموت ستعود بقوة وسوف تمزقكم .ألمانيا ليست كإنحلترا التي جمعت اليهود في فلسطين وقطعت الكويت من العراق وأطرت المأتمر الصهيوني واليهودي سنة 1907 لزرع إسراءيل بين العرب حتى لا يتقدمو ويضلو تحت رحمة اليهود الكفار تحيى ألمانيا والموت لبني صهيون
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16
3 - Maroki الخميس 28 يونيو 2018 - 14:45
والله اللون الاخضر لون الشؤم كذاللك للمانشفت مثل المنتخب المغربي. من فضلكم لاحضو معي كلما لبس المنتخب المغربي يخسر المبارة:ضد ايران و البرتغال. لكن لما لبس الابيض مع اسبانيا تعادل وكادا ان يفوز... مع كوتديفوار لبس الاحمر وفاز...... الاخضر لون الشؤم والخسارة
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