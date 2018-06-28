"البطاقات الصفراء" تبقي اليابان في كأس العالم

هسبريس من الرباط

تأهلت اليابان إلى دور الستة عشر بكأس العالم لكرة القدم، المقام في روسيا، رغم الخسارة بهدف نظيف من بولندا، اليوم الخميس، في ختام الدور الأول بالمجموعة الثامنة.

وتساوت اليابان في عدد النقاط، وفارق الأهداف والأهداف المسجلة والمتلقاه والمواجهات المباشرة، ليحسم اللعب النظيف تأهلها إلى دور الستة عشر، لحصول لاعبيها على إنذارات أقل.

وتصدرت كولومبيا المجموعة بفوزها بهدف نظيف على السنغال؛ التي ودعت المونديال مع بولندا متذيلة المجموعة بثلاث نقاط.

وعلى ملعب "فولغوغراد أرينا" جاء الشوط الأول بلا فرص خطيرة، باستثناء تسديدة للياباني يوشينوري موتو، وضربة رأس للجناح البولندي كاميل جروشيتسكي أنقذها الحارس إيجي كاواشيما بصعوبة.

واستطاع المنتخب البولندي التقدم في النتيجة، في الدقيقة 59، من كرة ثابتة حولها يان بيدناريك بقدمه داخل المرمى.

وأهدر روبرت ليفاندوفسكي فرصة تعزيز النتيجة بعدما حول تمريرة عرضية، اثر هجمة مرتدة، بقدمه إلى فوق العارضة.

وأنقذ الحارس الياباني مرماه من هدف عكسي كاد أن يحرزه الدفاع بالخطأ، في الدقيقة 82، وحول الكرة إلى ضربة ركنية.